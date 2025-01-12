内容营销软件 - 最热门应用 - 波兰

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
“内容营销软件”是指一类软件工具和平台，旨在帮助企业规划、创建、发布、分发和分析用于营销目的的内容。内容营销是一种战略营销方法，专注于创建和分发有价值、相关且一致的内容，以吸引和留住明确定义的受众，最终推动有利可图的客户行动。
提交新应用
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一个一体化平台，通过提供简单的解决方案，将他们的热情、技能和经验转化为多样化的收入来源，帮助创作者和企业家建立成功的在线业务。借助 Kajabi，任何人都可以构建丰富的在线课程、提供独家会员资格、发展繁荣的社区、创建免费或订阅播客、开发个性化的辅导体验等等。借助 Kajabi，他们还可以获得强大的分析、无缝的销售和营销工具、便捷的支付选项以及无与伦比的客户服务、教育和社区。
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家为营销专业人士开发在线 SEO 工具和免费教育材料的软件公司。 Ahrefs 一体化 SEO 工具集可以帮助您： - 竞争对手研究：揭示竞争对手的有机关键字、反向链接策略和 PPC 关键字 - 链接建设：在您的利基市场中找到最强的反向链接机会 - 关键字研究：获得最大程度的相关关键字创意和看看排名有多难 - 网站审核：查找您的网站存在哪些 SEO 问题并了解如何解决它们 - 内容研究：发现任何主题上最受欢迎的内容，并为您自己的内容找到最佳创意 - 排名跟踪：跟踪您与竞争对手的搜索排名 - 提及监控：每次您或您的品牌在网上被提及时都会收到电子邮件提醒。 Ahrefs 数据库拥有超过 110 亿个关键字和超过 4000 亿个索引页面。这就是 Ahrefs 能够为其用户提供最大数据准确性的原因。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改进您的社交媒体和内容策略 - 企业、机构和营销人员的终极动力源。简化您的内容创建流程并扩大您的在线形象。 ContentStudio 不仅仅是另一个工具；它是一个工具。它是一个完整的解决方案，可在所有社交和博客平台上提升您的内容营销。访问我们的网站：https://contentstudio.io 为什么选择 ContentStudio？原因如下： 加快内容创建速度：利用 AI 将高质量内容的制作速度提高 10 倍，确保您的社交媒体渠道始终充满引人入胜的帖子。一体化平台：告别使用多种工具。 ContentStudio 将从内容发现到发布的一切都集中在一个屋檐下。发现热门内容：保持领先地位。利用我们的先进算法来发现与您的受众产生共鸣的热门话题。无缝团队协作：轻松规划和执行您的内容策略。在平台内与您的团队或客户无缝协作。轻松安排：自动化您的内容日历。提前安排帖子并轻松保持一致的在线状态。富有洞察力的分析：利用白标报告做出明智的决策。深入研究有意义的分析，了解有效的方法并完善您的策略。统一收件箱：在一个地方管理所有交互。跨渠道回复评论和消息，不错过任何一个节拍。 ContentStudio 不仅仅是一个工具；它也是一个工具。它是您卓越数字化的合作伙伴。转变您的社交媒体策略并体验前所未有的增长。拥抱 ContentStudio 的强大功能，让您的内容说话。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 是一家全球领先的 SaaS 公司，提供综合平台，旨在使在线共享的每条信息都能与关键受众建立联系并激发行动。 Bitly 的一体化连接平台使全球超过 570 万月度活跃用户和超过 500,000 名客户（各种规模的个人、影响者、品牌和企业）能够使用品牌链接、自定义二维码和链接生物解决方案作为吸引受众并提供关键通知、信息和体验的值得信赖的平台。 Bitly 很荣幸获得 Great Place to Work® 的认证，这是工作场所文化和员工体验方面的全球权威机构，事实证明，它可以提供市场领先的收入、员工保留率和增强的创新能力。
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
RELAYTO
relayto.com
你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您的内容。指标可提供有关 360 度数字肢体语言、活动和意图的见解，总结观众在何时何地花费时间，以便您可以确定外展工作的优先顺序……并不断改进您的内容。从电子书和白皮书到推介和提案，RELAYTO 是让您现有内容引人入胜且富有洞察力的最简单方法。 https://relayto.com/showcase
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界领先的支持操作系统 (eOS™)，它使销售和营销团队围绕高影响力的买家互动进行协调，同时生成持续提高转化率所需的见解。底线影响：卖家通过 Showpad 更快地达成更多交易。 Showpad 的核心销售内容管理引擎使收入团队能够创建一个精心策划的一站式商店，以大规模查找、管理和分发高影响力的内容。对于营销人员而言，Showpad 使团队围绕最新的品牌内容与正确的治理保持一致，以提高内容采用率，并提供漏斗底部的见解，以便团队可以在正确的内容上投入更多资金。支持从业者使用该平台来推动跨职能协调并制定可扩展的、有针对性的培训活动。卖家可以获得所有合适的资源，将自己定位为当今采购团队值得信赖的顾问。采购团队受益于卖家，他们能够更好地了解他们独特的挑战，并将他们与他们的投资组合中正确的解决方案联系起来。 Showpad 与 50 多个国家/地区各种规模和成熟度水平的组织合作，支持跨收入团队的战略协调和效率。从中小企业到陶氏化学、通用电气、霍尼韦尔、强生和可口可乐 EuroPacific Partners 等企业品牌，Showpad 都是经过验证的收入加速器。 Showpad 总部位于伊利诺伊州芝加哥和比利时根特，拥有多元化的全球员工队伍。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Allego
allego.com
Allego 是现代创收软件的领先提供商。 GO 是 Allego 的现代收入支持平台，汇集了销售、支持和营销团队，在一个综合平台上提供 B2B 买家所需的体验。凭借其专利技术，GO 平台可确保收入团队策划正确的内容，让销售团队充满信心地获胜，并在正确的时间以正确的方式与买家互动，以实现更快的销售周期和更大的收入。 Allego 是四分之一道琼斯工业平均指数公司、美国 15 家最大银行中的 5 家、8 家最大保险公司中的 4 家、全球 5 家最大医疗器械公司中的 4 家、10 家最大财富管理公司中的 6 家值得信赖的选择， 5 家最大的资产管理公司中的 5 家，以及许多其他全球企业。请访问 Allego.com，了解有关赢得卖家和买家的收入支持的更多信息。无论是通过异步视频相互提供反馈，还是通过人工智能支持的辅导和点对点协作提高技能，近 100 万专业人士正在使用 Allego 彻底改变他们的入职、培训、协作和销售方式。在 allego.com 上了解有关 Allego 和我们正在打造的运动的更多信息。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使视觉内容民主化，以独特的方式结合品牌社区和生成人工智能的力量。正在申请专利的 VisualGPT 平台允许品牌大规模搜索、发现、管理、创建、重新生成、分发和协作视觉内容。品牌现在可以在付费广告、客户购买体验、网站参与和社交媒体活动中部署视觉内容，而所需的时间和成本却很少。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
Smint.io
smint.io
您的品牌门户、媒体中心、新闻门户、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 数字资产管理和多个来源的内容购买门户。 当内容充满活力时，企业就会蓬勃发展。立即激活您的内容！
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一种灵活的实时博客解决方案，可以吸引受众、吸引读者并让编辑团队能够无缝、有效地提供即时实时新闻报道。 Live Center 与其他新闻编辑室技术集成，简化了工作流程。用户可以完全控制其实时博客的设计，并能够创建自定义的帖子视觉效果和元素，例如记分板、选举结果计数器等。 Live Center 的新闻提要可以轻松嵌入文章、新闻门户、应用程序或首页。 主要特点： * 完全可定制的博客设计 * 社交媒体自动化查找和发布内容 * 轻松创建您自己的自定义帖子视觉效果和元素，以提高读者参与度 * 直接在编辑器中快速创建交互式图表和图形 * 直观的界面，带有响应式编辑器，可提供帖子的实时预览 * 与体育数据、市场数据等进行第三方集成 * 根据帖子的内容、优先级和分类自动对帖子进行暗示性标记 * 自动实时博客摘要，在仪表板视图中为读者提供实时博客文章中涵盖最多的主题的仪表板。 * 通过专门渠道向数十万读者实时发布帖子 * 与现有 CMS 和任何媒体库或系统集成 * 支持货币化策略
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Curatora
curatora.io
Curatora 允许客户立即发现、策划和分发目标受众想要阅读的一流相关内容。
Walls.io
walls.io
Walls.io 是一款一体化社交墙解决方案，可让您在易于自定义的源中收集、整理和显示内容。您可以从多个社交媒体平台收集内容，或让观众直接将内容发布到您的墙上。您还可以将自定义帖子添加到摘要中，并在受众内容和品牌内容之间创建良好的组合。社交墙是利用用户生成内容的力量并吸引受众的好方法。您可以在私人和公共活动、您的网站或商店或办公室的展示中使用它。可能性是无限的！
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以轻松安排永无止境的内容、提高参与度并倾听客户对您和竞争对手的印象。
Quuu
quuu.co
Quuu 是您在社交媒体上自动分享的优质内容的第一来源。内容策划让您在社交媒体上脱颖而出。这是为追随者提供价值和一致性的一种方式。然而，正确执行此操作是一个耗时的过程，因此使用 Quuu 自动化此操作可以为您节省宝贵的时间来处理其他事情。 Quuu 是唯一一款可管理 500 多个兴趣类别内容的工具，这意味着您始终可以在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上与受众分享相关帖子。
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 通过自动化现有营销自动化软件（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）发送的博客、新闻和 RSS 电子邮件，为 200 多家 B2B 公司增加了网站流量。
Vable
vable.com
Vable 是一个信息管理平台，使您能够聚合、过滤并向您支持的人员提供定制内容。 借助 Vable，信息专业人员可以监控无尽的来源，并为您的组织所需的所有新闻和信息创建自定义数据库。
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 查找并组织网络上的内容。它在数千个最佳网站中进行搜索，以提供行业特定的高质量新闻、视频、图像和报价，从而节省时间和精力。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一个基于云的创意平台，允许品牌团队、设计师和本地营销人员大规模规划、制作和发布鼓舞人心的高性能内容和创意活动。 Re4m 由经验丰富的营销从业者团队打造，简化了从最初想法到发布和推广内容的脱节且繁琐的创意制作流程。 Re4m 的核心是一个视觉协作引擎，它使企业、团队和个人能够对所有类型的内容（数字视频、pdf、图像、实时网站、设计文件等）提供实时交互式反馈。一旦内容正确、合规并获得批准，Re4m 就会提供闭环流程，使内容能够发布到第三方解决方案。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 是领先的内容运营平台，提供自动化工作流程、实时协作和高级内容管理，以高效简化内容流程。我们注重用户体验，让平台的使用简单高效。针对特定用户需求进行定制是有助于提高用户参与度的主要方面之一。我们提供 SEO 工具，帮助用户提高其内容在搜索引擎上的可见度。该平台支持多种内容格式。此外，客户支持和教育资源的可用性使用户可以轻松解决问题并提高他们的写作技能。该平台非常适合从事同一项目的团队，因为它使他们能够在一个地方管理所有步骤。
Blogely
blogely.com
Blogely 是关于全面的研究、无缝的写作体验、完整内容的包罗万象的组织、适合非技术人员的简单页面 SEO、方便地访问抄袭扫描程序，当然还有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它通过更高效地组织博客内容和搜索引擎优化，帮助博主有机地增加网站流量。
Fugo
fugo.ai
Fugo 是一款基于云的智能数字标牌内容管理软件 (CMS)，使任何规模的企业都可以轻松远程管理从小到大屏幕网络的内容。凭借现代且友好的用户界面，控制 1 或 100 个屏幕非常简单。
Juicer
juicer.io
Juicer 是首选社交媒体聚合工具，使企业和个人能够在其网站上无缝策划和展示社交媒体内容。 它可以轻松地从各种社交帐户中提取内容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。通过简单的设置和自定义选项，Juicer 的社交墙使用户能够在其网站上展示精选的、品牌的和用户生成的内容。 该工具提供了用于内容控制的审核过滤器，并包括用于实时洞察社交参与的高级分析仪表板，使其成为跨平台集中和增强品牌知名度的综合解决方案。 榨汁机的好处： - 成熟可靠的解决方案，拥有十年的行业经验 - 与 15+ 社交媒体平台无缝集成 - 轻松设置提要和帐户，确保直观、快速的管理 - 通过审核和过滤选项完全控制内容 - 定制设计，与品牌独特的美学相协调 - 选择预先设计的主题，确保一致且有吸引力的提要外观 - 通过自动内容更新进行放手管理，提高效率 - 用于跟踪用户参与度和提要性能的高级分析工具 - 适用于企业和个人的多功能计划以及企业计划的即用即付定价模式 - 可定制的小部件和 API 支持，可与其他网站和应用程序无缝集成
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一个屡获殊荣、发行商优先的视频技术平台，使发行商能够拥有自己的视频内容和货币化策略，以实现最大收益。
Automata
byautomata.io
Automata 的内容丰富平台可帮助营销人员将博客文章、白皮书、网络研讨会和案例研究等内容转变为多个附加内容，以便以各种格式在多个渠道中重新利用和分发。
Practina
practina.com
Practina 是一款人工智能社交媒体营销工具，可帮助企业在多个平台上建立强大的影响力并扩大影响力。 Practina 涵盖社交媒体营销的各个方面，从自动帖子创建到安排帖子、创建智能广告活动以及瞄准理想受众。 Practina 为企业实现社交营销自动化，并提供经过验证的结果。随着社交媒体改变我们的生活，Practina 继续通过瞄准正确的受众并建立真正的参与来帮助企业取得成功。
The Juice
thejuicehq.com
覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
UpContent
upcontent.com
通过精选内容建立信任并加深关系。一种更好的方式来发现、协作和分发相关第三方内容，有助于将潜在客户转变为忠实客户。 UpContent 正在申请专利的技术有助于将搜索内容所花费的时间平均减少 65%，并且既可以作为独立应用程序使用，也可以作为首要的 Hootsuite 内容源和流使用。 UpContent 的建议被世界各地的营销人员用来推动他们的社交媒体、电子邮件营销和网站转换工作，并支持他们的原创内容创作。该技术提供了一系列计划，旨在以适合您预算的价格点仅提供所需的功能。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 提供的软件和技术使内容发布更加省时，并对企业内部的营销和知识共享产生影响。我们还帮助数百万专业人士、营销人员和商业情报官员进行日常管理和内容监控。 - Scoop.it Enterprise 被数千家企业用来管理内容营销（包括 SEO、流量和潜在客户生成）和商业智能的内容管理。 Scoop.it Content Enterprise 还有助于以有影响力的方式在组织内共享内容。 - Scoop.it 策展服务帮助数百万个人和专业人士发展他们的在线思想领导力。该解决方案允许展示专业知识并通过集成的社交共享产生流量。自2011年推出该服务以来，每年已有800万用户发布数千万条内容，吸引数亿读者。
Paper.li
paper.li
借助 Paper.li 个人营销平台，您可以在几分钟内通过自己的手机完成营销团队的工作。您将获得每日个性化内容、新鲜网站、社交日程安排和简单的时事通讯创建器。
Storylane
storylane.io
Storylane 让 B2B 营销和销售工程团队捕捉他们的产品并创建引人入胜的演示和产品参观。以下是 Storylane 可以帮助您的一些营销和销售用例： 营销：产品导览 - 您可以构建产品导览并嵌入到您的营销网站中。这将有助于推动 PLG 并增加渠道中的合格销售线索。 （PS：您也可以嵌入潜在客户表格）电子邮件营销活动 - 在电子邮件营销活动中发送产品导览，以展示产品的新功能或特定流程。销售：演示留下 - 创建为您的潜在客户定制的产品的引导式+可点击演示，并将其作为演示留下来发送给他们。这将帮助您的冠军买家内部化您的产品并加速交易。现场演示 - 在发现电话会议或各个 POC 阶段展示 Storylane 演示。您的销售代表可以接受培训以遵循一致的演示流程。售前：通过使您的售前团队能够在几分钟内启动新的演示来扩展您的演示功能。借助 Storylane，您将能够帮助您的销售团队为每位买家提供个性化的演示体验，而无需像创建多个演示环境那样传统的复杂性。
Tourial
tourial.com
Tourial 使进入市场的团队能够创建交互式演示和演示中心，并将其分发到任何地方。演示中心使您能够比以往更快、更好地教育您的买家——从渠道的最顶端一直向下。这是一个个性化的内容中心，供您的潜在客户找到他们需要的最重要的信息，与他们的团队共享，并向您提供有关他们关心的内容的数据。在任何渠道嵌入或共享您的交互式演示，更快地转化潜在客户、影响渠道并加快交易周期。
StoryScale
storyscale.com
让您的营销和销售以产品为主导。无需代码即可创建像素完美的产品演示。优化您在所有设备上的演示体验。 StoryScale 演示具有电影效果，具有动画过渡和缩放。凭借一流的顶级营销网站交付和个性化销售演示，StoryScale 为现代收入团队提供了完整的演示自动化解决方案。 • 具有响应式交付和潜在客户开发功能的网站产品导览 • 具有安全共享和外向交付的个性化销售演示 • 引导式非线性产品导览路径 • 无需用于屏幕编辑和定制的代码演示工作室 • 指南库和屏幕交互 •克隆实时应用程序或使用媒体屏幕截图 • Demo-lytics 来跟踪参与度和演示性能 • 视频、电子书、博客和其他媒体的内容体验 我们相信人们应该获得更好的数字购买体验。这是一个简单的哲学：想怎么买就怎么卖。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界顶级公司用来扩大预售规模、扩大销售团队并增强购买体验的智能演示自动化平台。售前和技术销售团队自动执行重复的产品演示，使他们能够将时间重新分配给更高价值的活动。买家可以获得更好的体验——通过根据他们想要看到的内容量身定制的数字、交互式和点播视频演示来引导他们。这会自动发现利益相关者并消除不合格的演示，从而将销售周期大幅缩短 29% 至 68%，并将成交率提高高达 44%。其工作原理如下： - 销售代表向客户发送演示链接 - 客户选择对他们最重要的主题 - 共识根据这些选择创建自定义演示，并包括每个主题的支持内容（由销售代表预先选择） - 客户共享与其他利益相关者的演示链接 -销售代表可以报告每个观点、每个份额、每个利益相关者的优先事项 -现在销售代表知道参与购买决策的每个人 买家受过更多教育，更加自信，从而更容易进行促销和销售代表。
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市团队能够立即创建交互式产品演示。我们帮助数百个销售和营销团队在整个销售和营销漏斗中推动以产品为主导的增长计划： - 转化网站访问者：通过新的 CTA 潜在客户想要点击的方式吸引更多合格的潜在客户。 - 吸引和教育潜在客户：为潜在客户提供量身定制的以产品为主导的营销活动，并立即实现价值。 - 提供可重复的演示：使非技术卖家能够轻松定制并大规模提供演示。在我们的网站上亲自试用 Navattic：https://www.navattic.com/
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的内容管理引擎使组织能够在正确的时间向正确的人发现、过滤和个性化正确的内容。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用于提高网站排名的一体化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的页面 SEO 审核、反向链接分析和链接构建工具，以及排名跟踪。用于内容优化的 TF*IDF 工具和关键字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一体化 SEO 软件。页面SEO审核：抓取网站的所有链接页面，收集并清晰显示页面优化的错误或问题。每个分析都包含有关如何解决问题和优化的详细信息和提示。为了持续审查网站并跟踪优化进度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取后提供详细报告，并在出现严重问题时通知用户。反向链接分析：有关网站反向链接、锚文本、引用域等的详细报告。此外，定期更新的关于新反向链接和丢失反向链接的报告为页外 SEO 的这一部分提供了可操作的见解。竞争对手分析和链接建设建议完成了该模块。排名跟踪：每日更新您的关键字的桌面和移动 Google 排名数据。使用关键字标记等高级功能，例如分析类别或本地化结果。通过监控竞争对手的表现来关注他们。 Seobility SEO 软件的设计明确关注质量和可用性。 Seobility 适合 SEO 专业人士以及 SEO 初学者。
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly 是市场领先的链接管理平台，允许用户品牌化和缩短自定义 URL。 Rebrandly 帮助各种规模的公司安全地管理和衡量其链接参与度、提高品牌知名度、提高转化率并跟踪高级分析。 成立于2015年，总部位于美国，在罗马和都柏林设有办事处。 Rebrandly 为全球数百万用户和全球品牌提供服务，包括 Versace、丰田、PayPal 和 Zillow。对于高级用户和自定义项目，Rebrandly 是市场上最先进、可扩展的链接管理平台。 Rebrandly 提供了一套很棒的 API 和专家工程师的支持，以便围绕链接（短信、交易消息、附属机构和影响者、单点登录、oAuth 等）构建小型和大型项目。其他相关功能： * UTM 构建器 * 链接重定向 * 移动深度链接 * URL条件路由 * 打开图形控件 * 重塑人工智能品牌 * 链接分析 * 可定制的报告 * 多个席位、权限和工作空间管理 * 多域名管理 借助 Rebrandly，您可以在上网时直接通过浏览器扩展创建和共享品牌链接。然后，他们将其存储在您的仪表板中，您可以在其中使用我们一流的工具套件来衡量结果。您可以直接通过 Rebrandly 注册新域名，从 2,000 多个扩展名中进行选择 - 从 .link 到 .shop 以及介于两者之间的所有扩展名。他们负责所有设置，让您只需几分钟即可开始共享品牌链接。品牌链接令人难忘、可发音且完全可定制。通过品牌链接，公司可以提高其品牌知名度，因为品牌名称嵌入在链接中 - 即使它被其他人共享。它们提高了链接信任度，事实上，与通用短 URL 相比，品牌链接可以帮助将点击率提高高达 39%。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一个强大的 SEO 工具包，最适合中小型机构和内部团队。独特且先进的数据集可帮助 SEO 专业人员制定和执行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供专用工具来自动化每项主要 SEO 任务，包括关键词和竞争性研究、内容创建和优化、技术网站审核、页面优化、反向链接分析和监控、位置跟踪、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技术为用户提供独特的见解和建议。提供高质量、准确的数据是SE Ranking的首要任务之一，SE Ranking团队不断扩展数据集并微调数据处理算法，以提供用户可以依赖的数据。团队可以从 SE Ranking 的自动报告、白标和协作项目管理中受益。大多数订阅计划包括为团队成员提供的额外用户席位和无限的项目，以满足所有客户的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 专为中小型营销机构设计，提供无限的报告、潜在客户生成小部件、WL 和额外的客户席位，以帮助机构更好地展示其可交付成果。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社交媒体营销自动化工具，可帮助您安排和分析社交媒体营销活动，从而提高社交媒体效率和覆盖范围。 1) 您可以使用 SocialPilot 连接超过 9 个社交媒体网络，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一个 SocialPilot 帐户即可分享多达 500 个帖子并连接 100 多个个人资料。 3) 使用社交收件箱管理您的社交媒体对话。 4) 在您的 SocialPilot 帐户中添加最多 10 名团队成员，以使用团队协作功能委托共享和安排。 5) 使用批量计划功能上传 CSV，一次计划 100 个帖子。 6) 一次为个人社交帐户创建定制帖子，并提及其他 Facebook 和 Twitter 个人资料以提高参与度。 7) 通过易于理解的社交媒体分析和报告来分析您的社交媒体营销活动。 8) 使用社交媒体日历直观地查看您安排的时间和内容。 9) 永远不要忽视新的内容创意，策划内容建议并将其保存为草稿以供以后使用。添加精选内容和 RSS 源以实现永无止境的队列。 10) 无需再等待客户的社交媒体帐户凭据 - 只需邀请他们并使用客户管理功能轻松管理他们的社交帐户。 11) 使用 SocialPilot 提供的 URL 缩短器创建您自己的定制品牌域，以获得更高的可见性和识别度，并删除长的、不需要的、难看的 URL。 12) 在您安排 Facebook 帖子时立即对其进行宣传。
Botify
botify.com
Botify 可以帮助您发现那些错失的机会，并将其转化为可盈利的业务成果，这一切都在一个专为您的企业网站的规模、规模和复杂性而构建的平台中。从有机搜索过程的每个阶段获取洞察，通过优先操作和警报节省时间并降低风险，并通过自动化关键 SEO 任务来最大限度地利用资源。
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一个基于人工智能的内容生成器和 SEO 自动化平台。它使用 NLP 和语义推荐在一分钟内创建优化的长格式和短格式内容。为目标受众提供个性化内容，提高网站流量并超越竞争对手。 NexMind 不仅是企业主的完美解决方案，也是想要快速生成和优化高质量内容的营销机构和文案撰稿人的完美解决方案。我们的目标是创建更智能的搜索机器人（称为 SEO 自动化软件），以简化 SEO 流程。我们提供企业SEO平台，帮助品牌提升网站排名并提高知名度。
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一款可在 Windows、iOS 和 Android 设备上使用的 AI 头像视频生成器。在几分钟内轻松将文本转换为超过 120 多种声音和语言的专业发言人视频。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
KAWO
kawo.com
KAWO是中国领先的营销SaaS厂商之一，致力于打造最人性化的软件平台，赋能中国社交媒体团队成就辉煌。它为营销团队提供了一个有效协作、规划、管理和分析微信、微博、抖音和快手内容的中心枢纽；中国四大社交媒体渠道。其在当地社交媒体环境、客户洞察和法规方面无与伦比的专业知识已帮助超过 500 个全球品牌在中国社交媒体平台上取得成功。
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影响者、品牌和出版商能够利用其内容产生销售。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智能平台使品牌能够最大限度地提高内容营销投资回报率。在人工智能和多年的机器学习的支持下，他们的内容智能和内容分发解决方案允许营销人员收集专有数据并使用它来推动真正的投资回报率 - 积极改变品牌认知，增加现场采取的行动，潜在客户开发和用户参与度。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus 是一个一体化的创意和营销平台，旨在简化工作流程并为营销团队提供可扩展的营销策略。 它提供了一套全面的功能，涵盖从管理和协作到创建、分发、分析和应用程序。 Creatosaurus 的显着功能之一是其人工智能内容编写器，它允许用户在几分钟内生成大规模的营销副本。 它还提供了一个易于使用的设计编辑器，用于创建漂亮的图形，具有拖放功能以及对免费库存图像和模板的访问。该平台包括一个主题标签管理器，可帮助用户查找和管理主题标签以优化其社交媒体工作流程，以及一个报价查找器，允许用户搜索和保存报价以供以后使用。 它还提供了跨不同平台安排社交媒体帖子的能力。 Creatosaurus 专为拥有分布式团队和全球创意人员的公司而构建，为创作者和营销人员提供集中的工作空间。 它旨在通过在一个地方提供一系列工具和功能来将生产力和创造力结合起来，从而实现高效协作并改进整个故事讲述过程。该平台得到与其他流行应用程序深度集成的支持，允许用户连接他们最喜欢的工具并掌控自己的工作。 它的设计是用户友好的，为每个团队成员提供透明和简单的体验。 Creatosaurus 被世界各地的影响者、创作者、出版商、初创公司和品牌用作营销策略的强大工具。 它旨在为所有创意和营销需求提供完整的解决方案，让用户专注于讲述有影响力的故事，而平台则负责其他一切。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、测验、调查和辩论等应用程序，以提高参与度和收入机会。
Vev
vev.design
Vev 是一种新型网络构建器，使团队能够以完全的创意和技术自由来实现他们最令人兴奋的网络概念。