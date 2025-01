容器安全工具 - 最热门应用 - 法属波利尼西亚

GitLab

GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具,提供 Git 存储库管理器,提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能,使用开源许可证,由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的,后来用 Go 重写了某些部分,最初作为源代码管理解决方案,用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案,进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型,其中核心功能在开源 (MIT) 许可证下发布,而附加功能则在专有许可证下发布。