云访问安全代理 (CASB) 软件 - 最热门应用

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云访问安全代理 (CASB) 软件为访问基于云的应用程序的员工增加了额外的保护和策略实施层。作为网关，CASB 使公司能够在其本地系统之外实施安全策略，确保员工和云服务提供商之间的安全连接。该软件可帮助公司降低与云应用程序和网络连接相关的风险，同时持续监控用户的操作和行为。 CASB 解决方案还可以检测内部用户的异常行为，并向管理员发出潜在影子 IT 和违规行为的警报。这些工具通常跟踪并记录 CASB 内的用户操作，提供可用于行为分析和报告的数据。
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一个云基础的业务管理平台，帮助技术公司自动化运营、管理客户服务和项目，实现高效和盈利。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一个IT服务管理应用，整合端点安全、网络监控和任务自动化，帮助企业提高运营效率和安全性。
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud是一个平台，提供安全的虚拟化解决方案，支持用户通过云访问应用程序和桌面。
Akamai
akamai.com
Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。
Netskope
netskope.com
Netskope是一款云安全平台，提供实时监控和数据保护，帮助组织安全地管理云应用程序和数据访问。
Nudge Security
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Nudge Security持续发现并管理员工使用的云和SaaS应用，提供安全分析和自动化工作流程，以增强SaaS安全性和治理。
CloudWize
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CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。
Wing Security
wing.security
Wing 使组织能够充分利用 SaaS 的潜力，同时确保强大的安全态势。我们的 SSPM 解决方案提供无与伦比的可见性、控制和合规性功能，增强任何组织对现代 SaaS 相关威胁的防御能力。借助 Wing 的自动化安全功能，CISO、安全团队和 IT 专业人员可以节省之前在手动和容易出错的流程上花费数周的工作时间。 Wing 受到数百家全球公司的信赖，提供源自我们行业领先的 SaaS 应用程序数据库的可行安全见解，涵盖超过 280,000 家 SaaS 供应商。这导致了利用 SaaS 的最安全、最有效的方式 Wing Security 由以色列国防军前 CISO 和网络防御负责人创立，其愿景是为用户提供 SaaS 应用程序安全所需的自动化、自助服务工具。