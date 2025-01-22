商业智能软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

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推出分析软件已成为企业数字化发展的一个关键焦点，主要重点是部署商业智能 (BI) 工具。这些 BI 解决方案在提供对公司数据环境的洞察方面发挥着至关重要的作用。通过实现业务数据的可视化和理解，它们使员工能够做出明智的决策，从而为公司带来积极的成果。鉴于当今企业可以获得大量数据，集成某种形式的 BI 软件对于增强对此类数据的理解和可操作性几乎是必不可少的。
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Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
Scribble Maps
scribblemaps.com
易于使用的在线 GIS 和网络地图可视化解决方案。注释地图、绘制区域、过滤数据、分析数据、优化路线等。非常适合需要管理和创建大量地图的团队。较低的学习曲线将地图数字化带到组织的各个级别。 Scribble Maps 成立于 2009 年，是根据用户的直接反馈而构建的。我们的团队门户允许团队在地图上进行协作和协同工作，并通过大量导出选项，Scribble Maps 可以与现有工作流程集成，为您的整个组织带来地理空间功能。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 于 2016 年 3 月 15 日推出的一款在线工具，用于将数据转换为可定制的信息报告和仪表板，作为企业 Google Analytics 360 套件的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告释放数据的力量，激发更明智的业务决策。
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。通信的未来等待着您。
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功能，允许发布商设置自动在线演示和分析的时间，以跟踪已发布内容的有效性。
Venngage
venngage.com
Venngage 是一个信息设计平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便于在组织内部和外部轻松交流复杂信息，无需设计师。 Venngage 的产品提供了引人入胜的视觉材料，可添加到您的学习和发展课程中，从而帮助您的组织了解重要的决策和流程。 Venngage 的产品有助于转变数据洞察力，以创建引人入胜且强大的视觉内容/研究文档，从而在 B2B 领域建立思想领导力。 Venngage 还提供有用的外部沟通模板，帮助与潜在客户和买家分享您公司的故事。如果您提供的解决方案很复杂，并且需要一种更简单的方式来传达您的业务价值主张，Venngage 的信息图表模板将确保他们了解您的产品。 Venngage 是为您的组织创建和组织重要视觉资产的好地方，例如报告、组织结构和信息、入职指南和材料、研究文档和白皮书等。您可以通过使用数据驱动的故事讲述来激励您的组织和客户以视觉形式理解高科技信息，从而使自己与其他公司区分开来。每天使用 Venngage 加入 500 多个团队和组织，简化他们的沟通并吸引他们的团队和受众。将您品牌的信息和内容从技术含量高且令人困惑的术语转变为具有视觉吸引力和引人注目的信息图形。让分散的团队保持联系并保持一致，以实现更好的企业沟通。了解为什么沃尔玛、阿斯利康、Facebook、GoodLife 等企业将 Venngage 视为保持组织高效、协调和参与的重要工具。
Flourish
flourish.studio
美观、简单的数据可视化和讲故事
Litmaps
litmaps.com
Litmaps 是一种研究发现工具，它结合了交互式引文地图、现代搜索工具和有针对性的更新，以帮助研究人员和研发团队理解庞大的科学语料库。它可以通过学术论文、专利、预印本和电子印刷品等各种内容来可视化您的研究主题。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Grow
grow.com
Grow 是一个无代码全栈商业智能 (BI) 平台，使组织中的每个人都能做出数据驱动的决策。通过将 ETL、数据仓库和可视化结合在一个易于使用的平台中，任何组织都可以连接和探索其数据以获取见解。我们的无限用户许可模式让每个人都能获得所需的答案，而无需排队等待分析师。现在，每个人都可以实时做出重大决策，以加速自己的成长。
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了传统的商业智能，为组织提供了将分析融入到客户和员工应用程序和工作流程中的无处不在的能力。 Sisense 客户通过 Sisense Fusion 超越仪表板，突破了分析采用的障碍。Sisense Fusion 是高度可定制的人工智能驱动的分析云平台，每次都能在正确的地点和正确的时间注入智能。全球超过 2,000 家公司依靠 Sisense 进行创新、颠覆市场并推动世界发生有意义的变革。 Sisense 在客户成功方面被评为第一大商业智能公司，还连续五年被评为福布斯云 100 强、全球最佳云公司之一。请访问我们的 www.sisense.com 并通过 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 与我们联系。
Rose AI
rose.ai
Rose 是一款人工智能驱动的工具，可以简化数据研究流程，为查找、清理、可视化和转换数据提供高效的解决方案。 Rose 注重易用性，采用尖端的开源 LLM（语言模型）和自然语言处理技术来解析基于人类语言提示的信息。 这使得用户能够无缝地定位相关数据源，确保与全球顶级数据提供商的顺利集成。该平台的优势在于其有效参与和可视化数据的能力。 Rose 将 SF（旧金山）技术的创造性与 NY（纽约）金融的可靠性相结合，提供了一个完全可审计的框架，允许用户将其输出背后的逻辑追溯到原始数据输入。 此功能增强了透明度和问责制。 Rose 还支持无摩擦的数据共享，使用户能够轻松地与内部团队或第三方分享见解。 用户可以控制授予接收者的权限级别，确保敏感信息的保护。此外，Rose 作为值得信赖的第三方数据市场运营，促进多样化和广泛数据集的买卖。 此功能使用户有机会轻松预览、购买和销售数据集，从而促进协作环境。 Rose 被知名金融机构的分析师使用，进一步证明了它的可靠性和对数据密集型任务的适用性。 该工具附带全面的文档资源，并通过电子邮件等联系渠道提供客户支持。
datapine
datapine.com
datapine 是一款一体化商业智能软件，使每个人都能以前所未有的方式探索、可视化、监控和共享他们的数据！
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 是一个有趣的、低代码/无代码、端到端数据分析平台，允许任何人在任何地方将大量数据转化为快速见解，帮助他们每天创造突破。如今，世界各地的组织都依靠 Alteryx 来快速提高员工的技能并产生高影响力的业务成果。因此，请访问 Alteryx.com 开始免费试用并从您的数据中获得更多收益！
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式从任何 IPv4 和 IPv6 地址获取安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和学者的青睐，让任何人都可以分析数据并发现有价值的见解 - 无论您从事哪个行业。从基本分析任务到最深入的研究项目：通过 ATLAS.ti，您可以轻松解锁通过直观的研究工具和一流的技术，从定性和混合方法数据中得出可操作的结果： • 访问本机 Mac 和 Win 应用程序，以及我们的 Web 版本 • 所有功能和工具都包含在一个完整的软件包中 • 节省时间和成本由 AI 提供支持，自动查找见解 • 体验版本之间的无缝项目交换 • 充分利用团队的实时协作 • 与任意数量的人共享多用户许可证 • 受益于我们的免费实时支持和专家培训 在此处了解更多信息: www.atlasti.com
Kittl
kittl.com
Kittl AI 是一款设计工具，它使用深度学习模型来理解用户的文本，并在几秒钟内将其转换为具有视觉吸引力的图像或剪贴画。 该工具非常适合设计创作，无论是引人注目的商品设计还是社交媒体帖子。无论技能水平如何，用户都可以使用 Kittl AI 的文本到图像和文本到剪贴画功能轻松学习新的设计技术，只需单击几下即可根据文本描述生成令人惊叹的图像、插图或照片。 生成的内容将被保存并可以从“上传”部分访问。 Kittl AI 只需单击一下即可删除剪贴画的背景，并且该工具提供图像和剪贴画样式预设，以帮助用户找到所需的样式。 Kittl AI 上的人工智能生成图像是使用深度学习模型制作的，使用户能够更快地创建并节省资金和资源。用户可以将人工智能生成的内容用于商业项目，前提是他们遵守 Kittl 的使用和许可条款。 该工具提供了专门的帮助中心，用户可以联系 Kittl 支持人员以获得设计方面的帮助。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一专为营销机构设计的报告平台。这个易于使用的平台可以节省您的时间，改进报告流程，并通过富有洞察力的报告和实时、可定制的营销仪表板来展示您的全面营销影响力，给您的客户留下深刻的印象。在单一、无缝的仪表板中连接和监控每个客户的营销渠道。 AgencyAnalytics 与 80 多个平台集成，可跟踪和报告 SEO、PPC、呼叫跟踪、社交媒体、电子邮件营销、电子商务、本地等，所有这些都为您的代理机构提供完全白标。 AgencyAnalytics 还包括一整套 SEO 工具，旨在简化和自动化您的代理机构。每天跟踪排名、监控反向链接、执行技术 SEO 审核，并利用全套内置 SEO 工具跟上竞争的步伐。无论您是一家成熟的代理机构还是刚刚起步的代理机构，AgencyAnalytics 都能为您代理机构发展的每个阶段提供简单、灵活的定价，每个客户活动每月只需 12 美元。 14 天无风险试用，无需信用卡。
Tableau
tableau.com
Tableau 是一个分析平台，它改变了我们使用数据解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用数据。 Tableau 是最广泛、最深入的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理、可视化分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动取得更好的业务成果 — 所有这些均由 Tableau 中内置的 Salesforce 行业领先的 Einstein 提供每个人都可以使用，无论他们在数据可视化工具方面的专业知识如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 用户使用，并利用 Tableau AI 的强大功能以更加个性化、情境化和智能的方式交付数据。了解更多信息，请访问 https://tableau.com/pulse Tableau Cloud 通过快速、灵活、直观的分析来支持更智能、由洞察力驱动的决策。在世界排名第一的分析平台上体验完全托管的基于云的企业级解决方案。 Tableau Prep Builder 提供了一种现代化的数据准备方法，可以更快、更轻松地组合、整理和清理数据以进行分析。
Datadeck
datadeck.com
Datadeck 是一个数据可视化平台，可让您在一个平台上查看所有数据。从 Facebook 广告、MySQL、Excel 和 Google Analytics 等数据源创建精美的仪表板，以便在一处整合和分析您的数据。节省时间、提高文件共享安全性并让您的整个团队参与数据工作。 Datadeck 让每个人都与漂亮的仪表板同步，让您的公司更快乐、更高效。使用 Datadeck 允许团队协作进行数据分析、创建专业报告，并最终通过将所有数据源集中在一处来节省时间。集中您的数据以创建强大的报告、仪表板并跟踪重要指标。安全性：Datadeck 保证您所有数据和文件的安全。您可以选择谁可以访问哪些内容，为您的团队授予不同的访问权限等等。您可以一路向下选择哪些IP可以访问您的仪表板。协作：允许公司中的任何人接近数据并允许他们使用这些数据为公司带来利益。让您的团队一起工作，避免通过电子邮件或即时消息发送文件和更多文件。易于使用：Datadeck 不需要任何先前的数据分析知识或任何商业智能平台的经验。无需手册，您可以在几分钟内开始使用，并在使用该平台时学习其他技巧。只需拖放字段即可获得数据的精美视觉表示。快速设置：轻松添加数据源并在不到一分钟的时间内开始使用它们。专业报告：Datadeck 的仪表板兼作专业报告，无论您可能需要采取行动的时间范围 - 每小时、每天、每周、每月 - 您都可以构建它并与您想要授予访问权限的任何人共享。节省时间：将您的数据集中到一处，减少登录和退出应用程序、在应用程序之间切换以及向同事和客户发送文件的时间。使用 Datadeck 等精心设计且符合人体工程学的工具，您可以将更多时间花在重要的事情上。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma 是一款屡获殊荣的现代商业智能 (BI) 和分析平台，专为云而构建。借助 Sigma，任何人都可以使用他们已知的电子表格函数和公式来探索云规模的实时数据，直至最细微的细节。我们熟悉的类似电子表格的界面将 SQL 的全部功能交付给任何用户，同时保持云数据仓库中数据的新鲜和安全。数据优先的公司使用 Sigma 帮助其员工、客户和合作伙伴摆脱仪表板的限制，自行探索数据，从而做出更好、更快的决策。我们的软件旨在利用云数据仓库的性能来组合数据源并立即分析数十亿行数据 - 无需编码。
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture 是一个移动优先的操作平台，为您提供安全工作、满足更高标准并每天改进所需的知识、工具和流程，从而提供更好的工作方式。最初是一个数字清单应用程序，现已发展成为一个用于进行检查、提出和解决问题、管理资产以及随时随地培训团队的平台。安全文化还帮助团队做的不仅仅是在治理、风险和合规性方面打勾，它还可以帮助制定环境、健康和安全标准，并提高卓越运营的标准。通过触手可及的实时数据捕获和可操作的见解，您将始终知道什么有效，什么无效，这样您就可以专注于真正重要的事情 - 每天都变得更好。通过安全文化释放工作团队的潜力，推动您的业务向前发展。
Grist
getgrist.com
Grist 结合了电子表格、数据库和应用程序构建器的最佳功能。使用熟悉的电子表格界面，将您的信息组织为关系数据库，并在几分钟内构建拖放仪表板。确保数据结构良好并存储在一处，充分利用数据。没有重复，没有电子表格争论，没有合并文档。实时协作，通过控制细至单元的权限的自定义访问规则来保护您的数据。让每个人都可以使用相同的数据进行工作，而不会影响隐私或稳定性。注册免费团队帐户或亲自托管 Grist - 无论哪种方式，您的数据始终是您的。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市场开发的技术。除了 iGaming 之外，GeoComply 还为流媒体视频广播公司以及在线银行、支付和加密货币行业提供地理位置欺诈检测解决方案，建立了令人印象深刻的客户名单，包括 Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM、DraftKings 和 FanDuel。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是时间和空间的数据库。 Kinetica 可以轻松快速地： - 摄取大量物联网数据和其他上下文数据集 - 使用空间和时间联接融合数据集 - 使用基于 SQL 的空间、图形和时间序列分析或运行容器化 ML 分析数据型号
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。 Cyfe 为代理机构和营销人员提供仪表板来证明投资回报率、整合数据源并可视化趋势。 Cyfe 由 Deven Patel 于 2012 年创立，并在热门节目《硅谷》中亮相，现已拥有超过 30 万用户。 2020 年，Cyfe 加入了新推出的、以代理商为中心的营销技术套件——Traject。 Traject 由来自 22 个城市和 11 个国家/地区的热情团队成员组成，代表营销技术领域的 7 个品牌。 Cyfe 始终忠于 Cyfe 的根源，致力于提供最简单的开箱即用仪表板解决方案，同时进行创新、扩展集成并提高可用性。 Cyfe by Traject 支持数十万用户和企业，从个体企业家到大型企业，重点是帮助成长中的机构跟踪他们的努力并创造价值。
MaxMind
maxmind.com
自 2002 年以来，MaxMind 一直是行业领先的 IP 情报、代理检测和在线欺诈检测工具提供商。 MaxMind 被称为 GeoIP® 的创建者和第一家提供 IP 地址数据和欺诈检测服务的公司，其使命是通过数据驱动的解决方案使互联网更安全、更智能。全球超过 100,000 家企业依靠 MaxMind 数据来实现互联网安全、内容定制、广告、分析、数字版权管理、合规性、用户体验优化和在线欺诈预防。公司使用 GeoIP 数据来定位互联网访问者并向他们展示相关内容和广告、执行分析、实施数字版权并有效路由互联网流量。企业可以使用 GeoIP 数据获得有关客户连接速度、ISP 等的更多见解。
GRID
grid.is
GRID 是下一代电子表格工具，具有用于数据可视化、叙述和演示的内置文档层。除了我们的原生 GRID Sheets 电子表格编辑器之外，GRID 还可以让您轻松地将多个其他数据源组合到一个位置。导入电子表格文件、连接到云驱动器中的电子表格或连接来自其他来源（例如 Airtable 或 Notion）的数据库。借助 GRID，您可以停止在工具之间切换，并在单个产品中完成所有分析、可视化和数据共享。 GRID 将电子表格、演示软件和文本编辑器的功能结合在一个漂亮的表面上。我们正在构建一个工具，让每个人都能更轻松、更容易地访问数据。 GRID 会在您工作时建议相关图表类型，甚至可以帮助您找出与我们完全集成、GPT-3 支持的公式副驾驶一起使用的正确公式。 GRID 是数字的未来。在 www.grid.is 上免费注册并启动 GRID。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超过 400 万开发者首选的实时定位平台。 Mapbox 提供精确的位置数据和灵活的开发工具，使任何企业都可以向其应用程序添加地理空间功能，并通过位置智能增强运营。客户涵盖汽车、物流、商业智能、零售、旅游、数据可视化、消费者应用程序、天气、物联网、地理空间分析等。凭借领先的网络和移动地图渲染技术，Mapbox 因提供深受开发人员、公司和商业领袖信赖的高性能、可定制、可靠和可扩展的位置服务而闻名。 Mapbox 服务包括全球地图数据、实时交通、地理编码和地址搜索以及导航路线和方向。通过 API、代码库、SDK 和全面的开发人员文档使用 Mapbox 进行构建。 Mapbox 专为各种规模的企业而设计，可以免费开始构建，定价基于每月使用情况，无需预先许可或合同。 Mapbox 是一个由 700 多人组成的全球团队，在华盛顿特区、赫尔辛基和东京设有办事处。 Mapbox 成立于 2010 年。如今，Mapbox 为全球平台、应用程序和品牌的位置智能提供支持。
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，适合成长型企业。它可以让您轻松集中数据，以便您可以在一个地方查看整个公司的健康状况。然后，它可以帮助您使用数据做出更好的决策并提高公司的绩效。我们采用了复杂企业工具中常见的所有强大分析功能，并使成长中的企业可以使用它们。无需代码即可构建漂亮的自定义仪表板，因此您始终了解自己的表现。创建自动化报告以与您的团队或客户共享更新、仪表板和上下文。为每个团队设定目标，并自动跟踪他们的进度。使用基准来了解您与类似公司的比较情况，并找到改进的机会。使用预测来预测未来绩效并立即制定更好的计划。并通过自定义电子邮件和 Slack 更新自动监控公司的绩效。
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图。 绘制地图并与您的位置数据交互 使用 Esri 的基于 Web 的地图软件 ArcGIS Online 构建交互式 Web 地图。当您与数据交互、放大和在地图上搜索时，获得新的视角和增强的细节。使用智能、数据驱动的地图样式和直观的分析工具来获取位置情报。通过协作构建和使用地图，在整个组织中有效地工作。与特定的人或全世界分享您的见解。
Screenful
screenful.com
Screenful 是获取可视化仪表板和自动化团队状态报告的最简单方法，可以让每个利益相关者了解项目状态的最新情况。 Screenful 与 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常见的任务管理工具集成，并根据您的项目和任务构建报告和见解。它是一个开箱即用的仪表板，用户只需进行最少的设置。借助 Screenful 仪表板，用户可以跟踪团队速度、任务/问题前置时间和周期时间、当前瓶颈等信息，并获得所有项目的高级视图。将其视为您最喜欢的任务管理工具的类固醇仪表板！
Whatagraph
whatagraph.com
营销人员拥有多个营销来源、数百个正在运行的营销活动以及需要管理和报告的客户或利益相关者。连接所有数据、处理数据、发现见解并展示投资回报率是一项艰巨的任务。 Whatagraph 是一款直观的一体式营销数据平台，可轻松消除营销人员日常中与数据相关的手动工作和麻烦。您可以用一个平台替换多个缓慢且复杂的工具。与市场上的其他产品不同，Whatagraph 易于使用、可靠，并且使团队中的任何人都可以快速轻松地处理数据（管理、混合和可视化跨渠道数据）：将所有营销数据连接到一个单个集线器，无需第三方工具和连接器。通过无代码转换来管理和组织非结构化、分散的跨渠道数据。对于营销团队中的任何人来说，无需分析技能、编码或技术知识即可轻松执行高级数据管理任务。只需点击几下，即可为连接和准备的跨渠道数据创建令人惊叹的可视化效果。快速将其转变为分析或演示就绪的报告、仪表板或独立的图形、图表、漏斗图或表格。最后，自动共享数据或将数据传送到任何目的地：客户、利益相关者、团队成员或其他工具和平台。无论您是向董事会或客户进行演示，还是寻求改进营销活动的见解，您都确信自己拥有一个可靠且快速的平台，所有最新数据都以清晰、直观的方式呈现在一个地方。您需要几分钟而不是几个小时来准备，并且需要几分钟而不是几个小时来扩展它以适应新客户或数据源。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解您的意图并生成检索您所需信息所需的查询。 2. 高级数据集创建：将简单语言描述无缝转换为 SQL 查询。我们的人工智能引擎解释您的指令，构建 SQL 查询，并从连接的数据库中检索相关数据，从而使数据提取更快、更容易访问。利用动态参数创建响应用户输入的可定制数据集 3. 可定制的报告：定制您的报告以满足您的具体需求。自定义数据可视化、格式设置和分组，以创建富有洞察力且具有视觉吸引力的报告，从而有效地传达数据。集成动态参数以启用交互式过滤和个性化报告视图。 4. 可定制的仪表板：使用我们直观的拖放界面轻松构建动态仪表板。排列视觉元素并调整其大小，以制作仪表板，提供数据的全面概述，从而实现快速洞察和决策。 5. 发布和嵌入：使用受密码保护的发布方式与利益相关者安全地共享您的报告和仪表板。这可确保只有经过授权的个人才能查看您的报告并与之交互。您还可以将报告和仪表板集成到外部平台或网站中。通过在必要时嵌入可视化来提高可访问性和覆盖范围。 6. 连接最喜欢的数据库：轻松连接到您喜欢的数据库，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多选项即将推出。通过直接在 Flowtrail AI 中访问您喜欢的来源的数据来简化您的工作流程，无需手动提取和导入数据。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用于构建和共享实时业务仪表板的轻松工具。 Geckoboard 旨在帮助团队领导为其团队和整个组织提供实时数据，它直接与 80 多种不同的工具和服务集成，帮助您提取数据并在几分钟内向其他人展示专业外观的仪表板。无需编码或培训。通过简单的拖放式界面直接在浏览器中构建仪表板，并从无生气的报告和电子表格中提取重要的数字、指标和 KPI。 Geckoboard 使您的关键数据对每个人都更具吸引力，其可视化效果让任何人都能一目了然，并且会自动更新以始终保持最新状态。使用状态指示器突出显示某些指标中值得注意的变化，这些指示器会引起人们对表现高于或低于预期的数字的注意，并通过单击直观地显示您正在努力实现的目标。无论您的团队如何工作，Geckoboard 都能让您的仪表板共享变得简单。复制并粘贴指向可在任何 Web 浏览器中查看的实时仪表板的链接，或邀请您的团队成员登录、查看甚至创建自己的仪表板。对于定期更新，您可以安排通过电子邮件发送仪表板的屏幕截图，或定期发布到 Slack 频道。为了获得最大的可见性，Geckoboard 具有“发送到电视”功能，允许您将帐户与大屏幕或电视上的浏览器配对，并选择您想要在其中显示的仪表板。它甚至可以在一个屏幕上循环浏览多个仪表板。我们提供了易于遵循的说明，说明如何使用价格实惠的现成硬件在一个下午实现这一目标。最后，您可以通过在移动设备的浏览器上登录您的帐户来随时随地跟踪关键数字，您可以在其中访问仪表板，该仪表板的格式完美适合较小的屏幕。 14 天免费构建您的第一个仪表板 - 无需付款详细信息。
Jet Admin
jetadmin.io
隆重推出 JetAdmin：用于构建内部工具和客户门户的无代码动力源！使用 JetAdmin 开启软件开发的未来，JetAdmin 是您打造内部工具和吸引客户门户的终极无代码构建器。告别传统编码的复杂性，采用更快、更有效的方式来创建强大的定制解决方案，为您的业务提供支持。为什么选择 JetAdmin？无代码简单性：使用 JetAdmin，您无需成为编码向导即可创建功能强大的应用程序。我们直观的拖放界面和预构建的组件使构建内部工具和客户门户变得轻而易举。通用访问：无缝开发可随时随地访问的基于网络的解决方案。无论是简化内部流程还是增强客户互动，JetAdmin 都提供无与伦比的可访问性。完美定制：JetAdmin 使您能够制定完全适合您独特需求的解决方案。毫不费力地自定义一切，从数据字段到用户界面。数据驱动的见解：利用我们强大的数据管理工具轻松收集、分析和可视化信息。做出明智的决策并以前所未有的方式优化您的运营。安全第一：我们优先考虑您的数据和应用程序的安全。 JetAdmin 拥有一流的安全功能，可保护您的内部工具和客户门户免受威胁，确保您高枕无忧。可扩展性是其核心：JetAdmin 与您一起成长。从小处开始，随着业务的扩展而扩展，所有这些都不会影响性能或稳定性。无缝集成：轻松将 JetAdmin 与您现有的系统和第三方应用程序集成，最大限度地提高整个生态系统的效率和连接性。释放您的创造力：有了 JetAdmin，就有无限的可能性。设计令人惊叹的界面、自动化任务并轻松提供卓越的用户体验。没有限制，只有可能性：无论您是经验丰富的开发人员还是完全的新手，JetAdmin 都可以让您不受限制地将想法变成现实。体验软件开发的革命。加入全球企业的行列，利用 JetAdmin 创建创新的内部工具和客户门户，为生产力和用户满意度设定新标准。 JetAdmin：无代码即可发挥无限潜力。今天就开始，重新定义您的数字之旅的可能性！
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew 是一个开源 Web 应用程序，可以直接连接到数据库和 API 并使用数据创建漂亮的图表。它具有图表生成器、可编辑仪表板、可嵌入图表、查询和请求编辑器以及团队功能。 Chartbrew 可以免费自托管，也可以作为 Chartbrew.com 上的托管服务使用。 Charbrew 集成（前往网站获取最新列表）MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Firestore、Firebase 实时数据库、自定义 REST API、Google Analytics GA4、Customer.io、Strapi、Supabase 等。 Chartbrew 的一些功能 - 报告品牌和白标签 - 模板支持 - 从已为您创建的模板中进行选择，甚至创建自己的模板以便在仪表板中重复使用 - 自动更新仪表板的计划 - 电子邮件、Webhook 和 Slack 警报具有自定义触发器 - 数据异常检测 - 图表嵌入 - 可共享报告 - 仪表板级别或图表级别的数据过滤器 - 公共数据过滤器 - 可供查看者使用 - Excel 和 PDF 导出 - 为您的团队和客户提供细化权限
CARTO
carto.com
将交易数据货币化。 Mastercard Advisors 使用 CARTO 将数百万日常信用卡交易转化为零售、房地产和公共部门 B2B 客户的基于位置的见解。
Zipscore.ai
zipscore.ai
市场分析和位置规划的人工智能副驾驶。探索全面的人口普查数据、邮政编码地图以及各种地理细节的更多信息。
Solvice
solvice.io
Solvice 是一个面向开发人员的决策自动化平台。大型软件供应商和创新的最终用户都实施我们的求解器，并每天优化他们的路线规划和资源调度。我们为企业提供解决复杂规划、路线和调度问题所需的工具。 Solvice 将人工智能驱动的技术融入您的应用程序中。我们利用深厚的运筹学专业知识来加速和改进您的解决方案的发展。 Solvice 产品 OnRoute 和 OnShift 是解决您所有调度和物流问题的完美答案。我们的求解器在几秒钟内计算出最佳决策，并将这些数据发送回您的开发团队。我们的 API 将帮助您将效率提高到一个全新的水平。通过我们的 30 天试用期开始免费优化。
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint 优化零售商房地产策略，以推动更快、更准确的决策。这个易于使用的集中式数据平台为国家特许经营商和连锁店提供先进的预测分析，可访问行业领先的数据，从而增强 PiinPoints 市场规划工具和预测模型。
Mapotic
mapotic.com
Mapotic 是一个云平台，可帮助组织利用地理位置数据并构建基于地图的应用程序。它提供多种产品，包括交互式地图生成器、地理定位数据处理平台、移动应用程序以及用于实时或近实时可视化不断变化的数据输入的解决方案。 Mapotic 简化了位置数据工作并实现了引人入胜的地图可视化，使公司能够创建用户喜爱的应用程序。
Smappen
smappen.com
Smappen 是一种在线领土地图工具，可为企业提供位置情报以进行有效的市场研究。可视化贸易区域、获取人口洞察并分析竞争对手，以就最佳商业地点做出明智的决策。得益于驾车时间区域，您还可以轻松管理物流并推动本地营销策略。立即使用 Smappen 释放位置智能的力量并优化您的业务成功！
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 为您提供任何地点背后的故事。 Placer.ai 的客流量数据可让您衡量访问量、查看趋势、对竞争对手进行基准测试、发现新受众并找到并赢得理想的租户或房产。零售商、商业地产专业人士、消费品公司、投资者和市政当局依靠 Placer.ai 做出明智的决策和获胜的建议。主要功能包括： - 访问量测量和趋势 - 真实贸易区 - 客户洞察和人口统计 - 客户旅程 - 竞争基准测试 - 连锁和行业分析 - 在线分析平台 - 数据源、自定义报告和 API 注册免费帐户和 Placer。人工智能
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Nearmap
nearmap.com
探索比卫星图像和 3D 数据质量更好的高分辨率鸟瞰图，以及为政府和企业提供的自动化见解。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一个面向客户的分析平台，使公司能够推动数据故事讲述的参与。凭借跨任何设备的最佳可定制最终用户体验，每年观看超过 400 万个巨嘴鸟故事。 Toucan 的无代码、基于云的平台通过快速、无缝的实施降低了开发成本并缩短了价值实现时间。用户可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含数百个连接器的套件）连接到任何数据（基于云或其他数据、流式传输或存储）。使用 Toucan YouPrep™ 数据准备同样简单，这是一种可视化数据准备功能，可让业务人员使用数据执行通常需要数据专家才能完成的任务。可视化采用“数据讲故事”的形式，其中每个图表都附有上下文（如定义）、协作和注释，以便用户了解数据的“原因”，而不仅仅是数据的“内容”。而且，为了让入门变得更容易，Toucan 包含了入门仪表板的“应用程序库”、用于帮助选择和布局图表的 GuidedDesign™ 以及用于快速原型设计的示例数据集。最后，通过从暂存到生产的一键式部署、轻松嵌入 Web 组件或 iFrame 以及发布到任何设备（Web、智能手机、平板电脑或信息亭/墙壁显示器），只需一次操作即可轻松实现部署和管理。这一切都通过行、角色或用户级安全性进行管理，并具有完整的审计跟踪和内置的用户自动化和管理功能的帮助。
Loqate
loqate.com
Loqate 地址捕获和验证是一种实时地址查找解决方案，可以更快、更轻松地捕获和验证在线表单和结帐的地址。一旦用户开始输入，该解决方案就会提供自动完成的建议，并且我们的搜索算法会预测输入的细微差别（例如位置），以便瞬间提供正确的地址。借助 Loqate，您可以开始优化用户在网站上的体验，并通过为用户提供更快捷的地址输入方式来降低购物车或表单放弃率。此外，Loqate 的地址捕获和验证可避免数据质量不佳和错过递送的成本，从而提高效率。 Loqate 地址捕获和验证具有以下功能： - 更好的数据 – 地址源自多个数据集，然后进行组合、交叉引用和清理，以生成最正确的地址版本。 - 模糊匹配——我们的自然语言处理人工智能可以纠正任何拼写错误、字母互换或任何其他错误，而不会延迟响应时间。 - Unicode – 客户现在可以用母语和字符集输入地址。 - 位置偏差 – 自动检测用户的位置以协助搜索并生成更快的结果，而无需输入完整地址。 - 结果过滤 – 自定义返回地址的参数，以便于分段，将结果限制在特定区域或排除任何给定区域之外的地址。我们帮助世界上的每个企业接触到世界上的每个客户 Loqate 是一个 GBG 解决方案。 GBG 是世界领先的身份数据智能专家，使 70 多个国家/地区的组织能够理解近 45 亿人的数据。通过整合数万亿条数据记录，我们帮助客户在获取和管理个人数据、风险管理、打击欺诈和就业方面做出明智的决策。我们屡获殊荣的全球解决方案通过可定制的 SaaS、移动和本地平台提供。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。 它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 * 多个程序/任务的交互式实时同步程序 * 嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 * 运行过程的可查询数据库 * 手动和自动程序视图和功能 * 集成遥测、命令和控制以及任务数据 * 详细的分析、报告和仪表板
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，这是一款专为注重时间的分析师和操作员设计的综合性无代码数据工程解决方案。通过整合分散的数据源、利用 ETL、数据仓库和转换功能来简化数据管理流程。借助 Datazip 的直观平台，只需 45 分钟即可创建可靠、可扩展的数据基础架构。体验快速的数据连接、强大的查询和流畅的导出，以推动富有洞察力的决策。
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一种人工智能驱动的分析解决方案，它使用自然语言处理为业务用户的问题提供答案，使他们能够做出更好、更快的数据驱动决策，而无需数据分析师。您可以通过注册免费试用该产品。您将能够上传自己的数据并在免费版本中体验AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，业务用户可以通过输入问题来创建自己的报告和仪表板，就像使用网络搜索引擎一样。例如，用户可以根据本季度销售线索数量的增长情况输入前 10 名销售人员。 AnswerDock 运行分析并立即显示最佳可视化效果。 AnswerDock 运行强大的数据挖掘算法来回答以自然语言提出的问题，例如： • 是什么推动了我的转化率？ • 为什么昨天销售额增加？ • 是什么导致发货状态延迟？ • 浏览量如何影响收入？ AnswerDock 连接到各种来源，从 Excel 文件到关系数据库（Mysql、SQL Server 等）再到第 3 方 API（例如 Google Analytics）。用户可以创建组合多个来源的仪表板，使他们能够对自己的业务有一个集成的视图。来自任何业务部门的行业专业人士都可以使用 AnswerDock 轻松探索其公司的数据，使用直观的搜索式界面，无需培训。 AnswerDock为零售和电子商务、金融和保险、医疗保健、运输和物流、通信和媒体、制造等行业的专业人士提供支持。 AnswerDock 提供了一个具有大量功能的综合数据平台： • 自然语言处理 • 自动图表选择 • 30 多种交互式图表类型 • 50 多种自定义选项 • 数据挖掘和见解发现 • 分析解释 • 自定义关键字 • 自动数据索引 • 共享与协作• 基于公式的列 • 数据集连接 • 管理控制台 • 计划的数据加载 • 导出为 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和数据集权限 • 用户管理 • 交互式仪表板
panintelligence
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