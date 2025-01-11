商业智能软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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推出分析软件已成为企业数字化发展的一个关键焦点，主要重点是部署商业智能 (BI) 工具。这些 BI 解决方案在提供对公司数据环境的洞察方面发挥着至关重要的作用。通过实现业务数据的可视化和理解，它们使员工能够做出明智的决策，从而为公司带来积极的成果。鉴于当今企业可以获得大量数据，集成某种形式的 BI 软件对于增强对此类数据的理解和可操作性几乎是必不可少的。
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Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
Kittl
kittl.com
Kittl AI 是一款设计工具，它使用深度学习模型来理解用户的文本，并在几秒钟内将其转换为具有视觉吸引力的图像或剪贴画。 该工具非常适合设计创作，无论是引人注目的商品设计还是社交媒体帖子。无论技能水平如何，用户都可以使用 Kittl AI 的文本到图像和文本到剪贴画功能轻松学习新的设计技术，只需单击几下即可根据文本描述生成令人惊叹的图像、插图或照片。 生成的内容将被保存并可以从“上传”部分访问。 Kittl AI 只需单击一下即可删除剪贴画的背景，并且该工具提供图像和剪贴画样式预设，以帮助用户找到所需的样式。 Kittl AI 上的人工智能生成图像是使用深度学习模型制作的，使用户能够更快地创建并节省资金和资源。用户可以将人工智能生成的内容用于商业项目，前提是他们遵守 Kittl 的使用和许可条款。 该工具提供了专门的帮助中心，用户可以联系 Kittl 支持人员以获得设计方面的帮助。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 于 2016 年 3 月 15 日推出的一款在线工具，用于将数据转换为可定制的信息报告和仪表板，作为企业 Google Analytics 360 套件的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告释放数据的力量，激发更明智的业务决策。
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Tableau
tableau.com
Tableau 是一个分析平台，它改变了我们使用数据解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用数据。 Tableau 是最广泛、最深入的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理、可视化分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动取得更好的业务成果 — 所有这些均由 Tableau 中内置的 Salesforce 业界领先的 Einstein 提供每个人都可以使用，无论他们在数据可视化工具方面的专业知识如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 用户使用，并利用 Tableau AI 的强大功能以更加个性化、情境化和智能的方式交付数据。了解更多信息，请访问 https://tableau.com/pulse Tableau Cloud 通过快速、灵活、直观的分析来支持更智能、由洞察力驱动的决策。在世界排名第一的分析平台上体验完全托管的基于云的企业级解决方案。 Tableau Prep Builder 提供了一种现代化的数据准备方法，可以更快、更轻松地组合、整理和清理数据以进行分析。
Litmaps
litmaps.com
Litmaps 是一种研究发现工具，它结合了交互式引文地图、现代搜索工具和有针对性的更新，以帮助研究人员和研发团队理解庞大的科学语料库。它可以通过学术论文、专利、预印本和电子印刷品等各种内容来可视化您的研究主题。
Versium
versium.com
Versium 是一家数据技术公司，帮助营销人员跨多个数字接触点和营销渠道更好地识别、了解并实现他们的理想前景。 Versium 行业领先的身份解析和洞察引擎为一套解决方案提供支持，可帮助营销人员将其覆盖范围大幅提高 5 倍。 Versium 的专有数据资产包括超过 20 亿个接触点和超过 2 万亿个洞察属性，创建了业界最丰富的 B2B2C 身份图谱和数据技术平台，帮助营销人员赢得客户。
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture 是一个移动优先的操作平台，为您提供安全工作、满足更高标准并每天改进所需的知识、工具和流程，从而提供更好的工作方式。最初是一个数字清单应用程序，现已发展成为一个用于进行检查、提出和解决问题、管理资产以及随时随地培训团队的平台。安全文化还帮助团队做的不仅仅是在治理、风险和合规性方面打勾，它还可以帮助制定环境、健康和安全标准，并提高卓越运营的标准。通过触手可及的实时数据捕获和可操作的见解，您将始终知道什么有效，什么无效，这样您就可以专注于真正重要的事情 - 每天都变得更好。通过安全文化释放工作团队的潜力，推动您的业务向前发展。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一专为营销机构设计的报告平台。这个易于使用的平台可以节省您的时间，改进报告流程，并通过富有洞察力的报告和实时、可定制的营销仪表板来展示您的全面营销影响力，给您的客户留下深刻的印象。在单一、无缝的仪表板中连接和监控每个客户的营销渠道。 AgencyAnalytics 与 80 多个平台集成，可跟踪和报告 SEO、PPC、呼叫跟踪、社交媒体、电子邮件营销、电子商务、本地等，所有这些都为您的代理机构提供完全白标。 AgencyAnalytics 还包括一整套 SEO 工具，旨在简化和自动化您的代理机构。每天跟踪排名、监控反向链接、执行技术 SEO 审核，并利用全套内置 SEO 工具跟上竞争的步伐。无论您是一家成熟的代理机构还是刚刚起步的代理机构，AgencyAnalytics 都能为您代理机构发展的每个阶段提供简单、灵活的定价，每个客户活动每月只需 12 美元。 14 天无风险试用，无需信用卡。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Scribble Maps
scribblemaps.com
易于使用的在线 GIS 和网络地图可视化解决方案。注释地图、绘制区域、过滤数据、分析数据、优化路线等。非常适合需要管理和创建大量地图的团队。较低的学习曲线将地图数字化带到组织的各个级别。 Scribble Maps 成立于 2009 年，是根据用户的直接反馈而构建的。我们的团队门户允许团队在地图上进行协作和协同工作，并通过大量导出选项，Scribble Maps 可以与现有工作流程集成，为您的整个组织带来地理空间功能。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是领先的基于云的数据和分析平台，为全球组织带来人工智能驱动的数据驱动决策。凭借一个充分利用自动化和人工智能潜力的平台，GoodData 使客户能够在工作时通过实时、自助数据洞察向每个最终用户提供数据分析。超过 140,000 家全球顶级企业和 320 万用户依靠 GoodData 来推动有意义的变革并通过数据实现更多目标。
Domo
domo.com
Domo 让数据为每个人服务，从而扩大他们对业务的影响。我们的云原生数据体验平台超越了传统的商业智能和分析，通过用户友好的仪表板和应用程序使数据可见且可操作。在人工智能、数据科学以及与现有云和遗留系统连接的安全数据基础的支持下，Domo 帮助企业在创纪录的时间内大规模优化关键业务流程，激发大胆的好奇心，从而推动指数级的业务成果。
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了传统的商业智能，为组织提供了将分析融入到客户和员工应用程序和工作流程中的无处不在的能力。 Sisense 客户通过 Sisense Fusion 超越仪表板，突破了分析采用的障碍。Sisense Fusion 是高度可定制的人工智能驱动的分析云平台，每次都能在正确的地点和正确的时间注入智能。全球超过 2,000 家公司依靠 Sisense 进行创新、颠覆市场并推动世界发生有意义的变革。 Sisense 在客户成功方面被评为第一大商业智能公司，还连续五年被评为福布斯云 100 强、全球最佳云公司之一。请访问我们的 www.sisense.com 并通过 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 与我们联系。
ClicData
clicdata.com
ClicData 是领先的端到端数据分析平台，旨在帮助决策者和分析师实现真正的绩效并基于可靠、最新和统一的数据揭示见解。借助我们易于使用且功能强大的云平台，几天内即可从 ClicData 中获取价值，该平台简化了数据连接、数据管理、数据可视化以及与您的团队或客户的共享。从数据集成和管理到数据分析、可视化和共享，我们为您提供所需的一切，帮助您轻松理解数据、监控绩效并关注自定义、完全交互式仪表板中的关键指标。在数据驱动决策是成功关键的世界中，我们的使命是支持所有行业的组织通过自动化数据分析和报告，化繁为简，了解其绩效。 ClicData 受到 25 个以上国家/地区多个行业（零售和电子商务、医疗保健、媒体和广告、酒店、制造、公共部门等）1,000 多个领先组织的信任和使用。
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
Omni Intelligence
omniintelligence.online
云端 360° 联络中心生产力平台：语音分析、语音生物识别、自动 IVR 映射器/监控、SLA/语音质量监控、IVR/联络中心负载/性能测试、语音机器人/对话式 IVR 测试等
Kyligence
kyligence.io
欢迎来到下一代商业智能，您的业务指标不仅仅是数字，而是触手可及的强大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，这是您的集中式指标中心，可将数据转化为可操作的情报。 Kyligence Zen 植根于单一真实指标来源，为每个人提供专为现代企业量身定制的准确、全面、智能的决策支持。
CARTO
carto.com
将交易数据货币化。 Mastercard Advisors 使用 CARTO 将数百万日常信用卡交易转化为零售、房地产和公共部门 B2B 客户的基于位置的见解。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式从任何 IPv4 和 IPv6 地址获取安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene 是一个数据驱动的市场平台，它改变了企业购买和销售网络服务的方式。通过简化采购和销售活动，Cloudscene 为具有前瞻性思维的组织提供了更强的联系、更轻松的跟踪和管理、授权和敏捷的团队、时间和成本效率以及提高的生产力。我们的平台以无与伦比的市场情报为后盾，因为我们相信最佳的业务决策是建立在强大的数据基础上的。
Rose AI
rose.ai
Rose 是一款人工智能驱动的工具，可以简化数据研究流程，为查找、清理、可视化和转换数据提供高效的解决方案。 Rose 注重易用性，采用尖端的开源 LLM（语言模型）和自然语言处理技术来解析基于人类语言提示的信息。 这使得用户能够无缝地定位相关数据源，确保与全球顶级数据提供商的顺利集成。该平台的优势在于其有效参与和可视化数据的能力。 Rose 将 SF（旧金山）技术的创造性与 NY（纽约）金融的可靠性相结合，提供了一个完全可审计的框架，允许用户将其输出背后的逻辑追溯到原始数据输入。 此功能增强了透明度和问责制。 Rose 还支持无摩擦的数据共享，使用户能够轻松地与内部团队或第三方分享见解。 用户可以控制授予接收者的权限级别，确保敏感信息的保护。此外，Rose 作为值得信赖的第三方数据市场运营，促进多样化和广泛数据集的买卖。 此功能使用户有机会轻松预览、购买和销售数据集，从而促进协作环境。 Rose 被知名金融机构的分析师使用，进一步证明了它的可靠性和对数据密集型任务的适用性。 该工具附带全面的文档资源，并通过电子邮件等联系渠道提供客户支持。
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew 是一个开源 Web 应用程序，可以直接连接到数据库和 API 并使用数据创建漂亮的图表。它具有图表生成器、可编辑仪表板、可嵌入图表、查询和请求编辑器以及团队功能。 Chartbrew 可以免费自托管，也可以作为 Chartbrew.com 上的托管服务使用。 Charbrew 集成（前往网站获取最新列表）MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Firestore、Firebase 实时数据库、自定义 REST API、Google Analytics GA4、Customer.io、Strapi、Supabase 等。 Chartbrew 的一些功能 - 报告品牌和白标签 - 模板支持 - 从已为您创建的模板中进行选择，甚至创建自己的模板以便在仪表板中重复使用 - 自动更新仪表板的计划 - 电子邮件、Webhook 和 Slack 警报具有自定义触发器 - 数据异常检测 - 图表嵌入 - 可共享报告 - 仪表板级别或图表级别的数据过滤器 - 公共数据过滤器 - 可供查看者使用 - Excel 和 PDF 导出 - 为您的团队和客户提供细化权限
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功能，允许发布商设置自动在线演示和分析的时间，以跟踪已发布内容的有效性。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore 是一种非侵入性且以员工为中心的数据可视化和员工生产力监控解决方案，可创建日常数字参与的可见性。通过提供植根于数据且可在几秒钟内消化的可行见解，Prodoscore 让领导者能够更好地了解情况并做好更好的准备，同时为员工提供灵活性并为雇主提供问责制。可行的见解有助于推动组织和个人的成功。使用机器学习、人工智能和自然语言处理，我们可以测量您的核心业务应用程序（例如 CRM、办公套件和电话系统）中的数千个日常活动点，以提供生产力智能。我们专有的评分系统可生成可在几秒钟内消化的关键指标，因此领导者可以根据数据做出明智的决策。我们复杂的机器学习算法输出一个分数，让您轻松快速地消化机会。筛选多份报告并进行艰难对话以确定问题领域的日子已经一去不复返了。实施时间不到 15 分钟，并且对最终用户没有影响。衡量员工生产力的原因有很多，但真正有效且易于实施和使用的工具却很少。
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，适合成长型企业。它可以让您轻松集中数据，以便您可以在一个地方查看整个公司的健康状况。然后，它可以帮助您使用数据做出更好的决策并提高公司的绩效。我们采用了复杂企业工具中常见的所有强大分析功能，并使成长中的企业可以使用它们。无需代码即可构建漂亮的自定义仪表板，因此您始终了解自己的表现。创建自动化报告以与您的团队或客户共享更新、仪表板和上下文。为每个团队设定目标，并自动跟踪他们的进度。使用基准来了解您与类似公司的比较情况，并找到改进的机会。使用预测来预测未来绩效并立即制定更好的计划。并通过自定义电子邮件和 Slack 更新自动监控公司的绩效。
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。通信的未来等待着您。
Flourish
flourish.studio
美观、简单的数据可视化和讲故事
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一个上下文决策智能平台，基于其获得专利的增强对话式人工智能和分析技术构建。 ConverSight 的人工智能助手 Athena 通过连接客户数据并使用机器学习技术生成见解和建议来提供业务见解。借助 ConverSight，企业能够在其响应计划方法中实施人工智能，从而实现更高的准确性、更强有力的决策和更顺畅的反应时间，从而最终降低成本并大幅改善供应链的功能。 ConverSight 充当供应链控制塔，帮助企业优化运营、最大程度地减少中断并实时解决关键问题。 ConverSight 的 AI 业务助手 Athena 为企业提供更大的数据可见性和洞察力，以主动改善其供应链并做出其他准确、明智的决策
Nearmap
nearmap.com
探索比卫星图像和 3D 数据质量更好的高分辨率鸟瞰图，以及为政府和企业提供的自动化见解。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超过 400 万开发者首选的实时定位平台。 Mapbox 提供精确的位置数据和灵活的开发工具，使任何企业都可以向其应用程序添加地理空间功能，并通过位置智能增强运营。客户涵盖汽车、物流、商业智能、零售、旅游、数据可视化、消费者应用程序、天气、物联网、地理空间分析等。凭借领先的网络和移动地图渲染技术，Mapbox 因提供深受开发人员、公司和商业领袖信赖的高性能、可定制、可靠和可扩展的位置服务而闻名。 Mapbox 服务包括全球地图数据、实时交通、地理编码和地址搜索以及导航路线和方向。通过 API、代码库、SDK 和全面的开发人员文档使用 Mapbox 进行构建。 Mapbox 专为各种规模的企业而设计，可以免费开始构建，定价基于每月使用情况，无需预先许可或合同。 Mapbox 是一个由 700 多人组成的全球团队，在华盛顿特区、赫尔辛基和东京设有办事处。 Mapbox 成立于 2010 年。如今，Mapbox 为全球平台、应用程序和品牌的位置智能提供支持。
Loqate
loqate.com
Loqate 地址捕获和验证是一种实时地址查找解决方案，可以更快、更轻松地捕获和验证在线表单和结帐的地址。一旦用户开始输入，该解决方案就会提供自动完成的建议，并且我们的搜索算法会预测输入的细微差别（例如位置），以便瞬间提供正确的地址。借助 Loqate，您可以开始优化用户在网站上的体验，并通过为用户提供更快捷的地址输入方式来降低购物车或表单放弃率。此外，Loqate 的地址捕获和验证可避免数据质量不佳和错过递送的成本，从而提高效率。 Loqate 地址捕获和验证具有以下功能： - 更好的数据 – 地址源自多个数据集，然后进行组合、交叉引用和清理，以生成最正确的地址版本。 - 模糊匹配——我们的自然语言处理人工智能可以纠正任何拼写错误、字母互换或任何其他错误，而不会延迟响应时间。 - Unicode – 客户现在可以用母语和字符集输入地址。 - 位置偏差 – 自动检测用户的位置以协助搜索并生成更快的结果，而无需输入完整地址。 - 结果过滤 – 自定义返回地址的参数，以便于分段，将结果限制在特定区域或排除任何给定区域之外的地址。我们帮助世界上的每个企业接触到世界上的每个客户 Loqate 是一个 GBG 解决方案。 GBG 是世界领先的身份数据智能专家，使 70 多个国家/地区的组织能够理解近 45 亿人的数据。通过整合数万亿条数据记录，我们帮助客户在获取和管理个人数据、风险管理、打击欺诈和就业方面做出明智的决策。我们屡获殊荣的全球解决方案通过可定制的 SaaS、移动和本地平台提供。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify 是一个端到端平台，用于管理和处理实时地理空间数据并生成实时见解。借助 Mapify，您可以快速构建解决方案并将其用于智能城市、物联网和工业 4.0。我们通过简单、低代码的 SaaS 平台填补了 Google 地图和复杂地理信息系统之间的空白。这很简单但功能强大，摄取 > 处理 > 可视化 > 采取行动！
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图。 绘制地图并与您的位置数据交互 使用 Esri 的基于 Web 的地图软件 ArcGIS Online 构建交互式 Web 地图。当您与数据交互、放大和在地图上搜索时，获得新的视角和增强的细节。使用智能、数据驱动的地图样式和直观的分析工具来获取位置情报。通过协作构建和使用地图，在整个组织中有效地工作。与特定的人或全世界分享您的见解。
Lumenore
lumenore.com
Lumenore 借助人工智能、自然语言查询和预测分析的力量，帮助企业将数据转化为可操作的商业智能。通过嵌入强大的 BI 平台中的行业特定解决方案，Lumenore 将您的原始数据转化为准确的见解。确保无缝数据集成，实现现代商业故事讲述，并鼓励高级洞察发现。使用 Lumenore 创建一个一体化数据世界，以便跨业务职能部门做出有效决策。
Vizzly
vizzly.co
Vizzly 提供了一个低代码解决方案，用于构建面向客户的仪表板，提供与内部开发流程相同水平的灵活性，且所需的技术开销最小。借助 Vizzly，您可以连接到任何 SQL 数据库或 API，并将仪表板无缝嵌入为 React 或 Vue 组件。由于该产品通过代码可高度扩展，因此您将完全控制该产品和您创建的用户体验。
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic 是适用于欧洲任何物理地点的位置洞察平台。我们为您的挑战提供最精确的数据 以合适的价格投资合适的地点。宣传您的资产。从战略区域吸引更多流量。对您的资产绩效进行基准测试。利用流量洞察来做出更有利可图的决策，以进行扩张、资产和城市推广、营销激活、绩效跟踪随时可用的客流量数据整体视图：借助标准化方法，我们的客流量数据可让您与欧洲任何地方进行比较。您的所有决策都可以由不断变化的环境中的最佳数据驱动
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一种人工智能驱动的分析解决方案，它使用自然语言处理为业务用户的问题提供答案，使他们能够做出更好、更快的数据驱动决策，而无需数据分析师。您可以通过注册免费试用该产品。您将能够上传自己的数据并在免费版本中体验AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，业务用户可以通过输入问题来创建自己的报告和仪表板，就像使用网络搜索引擎一样。例如，用户可以根据本季度销售线索数量的增长情况输入前 10 名销售人员。 AnswerDock 运行分析并立即显示最佳可视化效果。 AnswerDock 运行强大的数据挖掘算法来回答以自然语言提出的问题，例如： • 是什么推动了我的转化率？ • 为什么昨天销售额增加？ • 是什么导致发货状态延迟？ • 浏览量如何影响收入？ AnswerDock 连接到各种来源，从 Excel 文件到关系数据库（Mysql、SQL Server 等）再到第 3 方 API（例如 Google Analytics）。用户可以创建组合多个来源的仪表板，使他们能够对自己的业务有一个集成的视图。来自任何业务部门的行业专业人士都可以使用 AnswerDock 轻松探索其公司的数据，使用直观的搜索式界面，无需培训。 AnswerDock为零售和电子商务、金融和保险、医疗保健、运输和物流、通信和媒体、制造等行业的专业人士提供支持。 AnswerDock 提供了一个具有大量功能的综合数据平台： • 自然语言处理 • 自动图表选择 • 30 多种交互式图表类型 • 50 多种自定义选项 • 数据挖掘和见解发现 • 分析解释 • 自定义关键字 • 自动数据索引 • 共享与协作• 基于公式的列 • 数据集连接 • 管理控制台 • 计划的数据加载 • 导出为 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和数据集权限 • 用户管理 • 交互式仪表板
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，这是一款专为注重时间的分析师和操作员设计的综合性无代码数据工程解决方案。通过整合分散的数据源、利用 ETL、数据仓库和转换功能来简化数据管理流程。借助 Datazip 的直观平台，只需 45 分钟即可创建可靠、可扩展的数据基础架构。体验快速的数据连接、强大的查询和流畅的导出，以推动富有洞察力的决策。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。 它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 * 多个程序/任务的交互式实时同步程序 * 嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 * 运行过程的可查询数据库 * 手动和自动程序视图和功能 * 集成遥测、命令和控制以及任务数据 * 详细的分析、报告和仪表板
panintelligence
panintelligence.com
灵活的 SaaS 嵌入式分析。降低复杂性、加速您的路线图并确保您的 SaaS 解决方案面向未来我们的分析软件 (pi) 嵌入到您现有的数据堆栈中，减少技术债务并为您的客户提供更加身临其境的数据体验。 pi 已为您构建了低代码，并且为您的客户提供了无代码。您可以将开发时间集中在核心产品上，以加速您的路线图，并且您的客户可以自助做出数据驱动的决策，而无需技术技能。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是时间和空间的数据库。 Kinetica 可以轻松快速地： - 摄取大量物联网数据和其他上下文数据集 - 使用空间和时间联接融合数据集 - 使用基于 SQL 的空间、图形和时间序列分析或运行容器化 ML 分析数据型号
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP 是一种位置优化工具，可帮助商店、餐馆和服务提供商等实体企业进行战略位置规划和决策。 TargomoLOOP 是一个集中平台，用于管理您企业的所有基于位置的信息，包括客户人口统计、零售销售和服务区域产品。从这种方法中获得的见解可用于检查和增强零售和酒店地点，以及规划开发和优化网络。由人工智能支持的分析可以准确预测销售，准确率达到 80-90%，并找到企业的成功动力和增长可能性。
Solvice
solvice.io
Solvice 是一个面向开发人员的决策自动化平台。大型软件供应商和创新的最终用户都实施我们的求解器，并每天优化他们的路线规划和资源调度。我们为企业提供解决复杂规划、路线和调度问题所需的工具。 Solvice 将人工智能驱动的技术融入您的应用程序中。我们利用深厚的运筹学专业知识来加速和改进您的解决方案的发展。 Solvice 产品 OnRoute 和 OnShift 是解决您所有调度和物流问题的完美答案。我们的求解器在几秒钟内计算出最佳决策，并将这些数据发送回您的开发团队。我们的 API 将帮助您将效率提高到一个全新的水平。通过我们的 30 天试用期开始免费优化。
Keen
keen.io
Keen.io 是完整的事件数据管理解决方案。我们的平台可以处理您的事件数据管理的各个方面，从收集到应用。在一个地方传输、存储、查询和呈现您的数据，并在竞争中获得竞争优势。 Keen 使您可以通过基于事件的数据真实了解产品的使用情况和交互情况。我们使您可以轻松深入了解所需的产品数据，从而使您能够识别和解决产品问题、增强用户体验并更快地推出产品。
Mapotic
mapotic.com
Mapotic 是一个云平台，可帮助组织利用地理位置数据并构建基于地图的应用程序。它提供多种产品，包括交互式地图生成器、地理定位数据处理平台、移动应用程序以及用于实时或近实时可视化不断变化的数据输入的解决方案。 Mapotic 简化了位置数据工作并实现了引人入胜的地图可视化，使公司能够创建用户喜爱的应用程序。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款综合智能平台，将生成式 AI 的强大功能与 BI 的精确性融为一体。它是一个云原生的开放架构平台，建立在可扩展的、适合未来的语义层之上，旨在注入人工智能驱动的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 使世界各地的公司能够向其组织内部和外部的数以万计的人无缝地提供现代数据分析解决方案。它融入了领先的 GenAI 技术，可以在任何设备上实现智能，从而加快任何用户从数据到采取行动的时间。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一个采用现代数据团队工作方式的 BI 平台，使数据领导者能够通过真正的自助服务推动更高效、更具影响力的分析并提高数据成熟度。作为统一的智能层，Mode 最大限度地提高了现代数据堆栈的投资回报率，并将数据转化为所有行业和阶段的领先企业的竞争优势。
Observable
observablehq.com
Observable 是一种端到端解决方案，可帮助开发人员创建和部署富有表现力的高性能数据应用程序、仪表板和报告。与传统 BI 工具不同，Observable 允许开发人员使用代码构建仪表板，这样他们就可以开发自定义报告并发现更深入、更细致的见解。构建者可以在实时协作笔记本中迭代和探索数据。然后，使用开源 Observable 框架，他们可以使用任何语言或库在本地创建即时加载数据应用程序。在 Observable 上安全地部署和托管数据应用程序很容易。我们负责 SSO、工作区管理、审核日志等，因此开发人员可以专注于构建其团队所见过的最佳数据应用程序。更好的仪表板、数据应用程序和报告是使用代码构建的。最好的都是用 Observable 创建的。
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一个面向客户的分析平台，使公司能够推动数据故事讲述的参与。凭借跨任何设备的最佳可定制最终用户体验，每年观看超过 400 万个巨嘴鸟故事。 Toucan 的无代码、基于云的平台通过快速、无缝的实施降低了开发成本并缩短了价值实现时间。用户可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含数百个连接器的套件）连接到任何数据（基于云或其他数据、流式传输或存储）。使用 Toucan YouPrep™ 数据准备同样简单，这是一种可视化数据准备功能，可让业务人员使用数据执行通常需要数据专家才能完成的任务。可视化采用“数据讲故事”的形式，其中每个图表都附有上下文（如定义）、协作和注释，以便用户了解数据的“原因”，而不仅仅是数据的“内容”。而且，为了让入门变得更容易，Toucan 包含了入门仪表板的“应用程序库”、用于帮助选择和布局图表的 GuidedDesign™ 以及用于快速原型设计的示例数据集。最后，通过从暂存到生产的一键式部署、轻松嵌入 Web 组件或 iFrame 以及发布到任何设备（Web、智能手机、平板电脑或信息亭/墙壁显示器），只需一次操作即可轻松实现部署和管理。这一切都通过行、角色或用户级安全性进行管理，并具有完整的审计跟踪和内置的用户自动化和管理功能的帮助。
Smappen
smappen.com
Smappen 是一种在线领土地图工具，可为企业提供位置情报以进行有效的市场研究。可视化贸易区域、获取人口洞察并分析竞争对手，以就最佳商业地点做出明智的决策。得益于驾车时间区域，您还可以轻松管理物流并推动本地营销策略。立即使用 Smappen 释放位置智能的力量并优化您的业务成功！
SiteZeus
sitezeus.com
新兴和成熟的多部门品牌、经纪人和开发商可以利用 SiteZeus 快速将数百万个数据点提炼成易于理解、可操作的见解。它有助于做出更好的基于位置的决策。
Bold Reports
boldreports.com
业务报告不必给 IT 团队或预算带来负担。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改变了组织呈现数据的方式以及利益相关者在此过程中的体验。借助 Bold Reports 的本地解决方案、嵌入式报告工具和报告查看器 SDK，团队可以实施具有高级功能和无限用户的真正现代化的报告管理系统。使用报告设计器制作和编辑报告，该设计器利用 Syncfusion 的 UI 专业知识提供数十个报告项目、交互式功能、吸引人的样式和可自定义的格式选项。然后，使用报表服务器发布和导出报表、管理其访问权限并将其交付给 Web 上的用户。当报告随处可用时，相关利益相关者可以协作做出更好的业务决策。 Syncfusion 很自豪能够为从个人开发者到财富 500 强公司的各种客户提供服务。二十多年来，该公司打造出了市场上最令人印象深刻的 UI 控件系列之一。在这项工作的过程中，它发现需要简化企业创建、存储和共享重要业务报告的方式，然后着手创建基于 Web 的报告管理解决方案。结果就是 Bold Reports，它可以处理细节，以便报告创建者可以专注于大局。为了确保每个客户的成功，Syncfusion 的支持团队随时准备在每个阶段提供协助。从入职到可能出现的任何实施挑战，该公司致力于提供的不仅是工具，还有专业知识。注意：较早的评论可能会引用历史产品名称
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc. 于 2019 年由经验丰富的营销和技术专业人士创立，旨在构建易于使用的订阅软件解决方案，可用于改进媒体营销活动，提高企业对其客户和潜在客户的了解，并显着改善数字支出的财务回报。从一开始，我们就希望构建一个基于用户同意（并遵守 GDPR 和 CCPA）的数据解决方案，不会令人毛骨悚然，并且能为出版商和广告商带来更好的财务业绩。我们想要一个适合现有工作流程的解决方案，以便它可以与客户当前的 DSP、SSP、DMP、CMP 等结合使用，而不是取代它们。我们希望能够查看任何数据集并将其与公共或私人的任何其他数据集进行比较。我们还想建立一个平台，让你可以亲眼看看别人的数据是否有用。最后，我们希望构建一个在营销行业之外同样有价值的解决方案。当我们构建 Intuizi 平台时，我们正在解决数据聚合、处理和显示方面的大问题。我们已经提供了最具成本效益的方法来提高数字营销活动的广告支出回报率，并且我们为我们添加的每个信号提供商和客户提供更好的服务。我们现在正在准备将我们的平台用于营销之外的领域，例如研究、社区服务、医疗保健和健康。
Bold BI
boldbi.com
通过内置分析将您的客户变成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可让您将高级 BI 和分析嵌入到您的应用程序中。它是一个完整的商业智能解决方案，允许任何人创建美观、先进的仪表板。它配备了完整的数据集成平台，可以应对最严峻的数据准备挑战。从原始数据源到完全交互式仪表板，Bold BI 在创纪录的时间内弥合了数据和可操作见解之间的差距。该平台提供与 130 多种最常见数据源的集成，包括 Azure SQL 数据仓库、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及通过 REST API 对任何数据源的通用访问。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 JavaScript SDK 轻松嵌入分析。 • 从入门到成品的端到端支持。 • 现代数据架构——没有专有的多维数据集。 • 针对所有主要框架进行调整的强大SDK。 • 随处部署。 • OAuth2 和OpenID 的单点登录体验。 • 可扩展、无意外的许可。 • 拖放式设计功能。 • 在仪表板上进行实时协作。 • 与Office 365 和Active Directory 集成。 Syncfusion 很自豪能够为从个人开发者到财富 500 强公司的各种客户提供服务。二十多年来，该公司打造出了市场上最令人印象深刻的 UI 控件系列之一。将其数据可视化专业知识引入简化但全面的 Bold BI 解决方案是满足开发人员社区需求的下一步。为了确保每个客户的成功，Syncfusion 的支持团队随时准备在每个阶段提供帮助。从入职到可能出现的任何实施挑战，该公司致力于提供的不仅是工具，还有专业知识。注意：较早的评论可能会引用历史产品名称