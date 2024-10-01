书签管理软件 - 最热门应用 - 墨西哥

Diigo

diigo.com

Diigo 是一个社交书签网站，允许注册用户为网页添加书签和标签。此外，它允许用户突出显示网页的任何部分，并将便签附加到特定突出显示或整个页面。这些注释可以保密，与 Diigo 内的群组共享，或者通过特殊链接转发给其他人。 “Diigo”这个名字是“互联网信息、群组和其他内容摘要”的缩写。高级帐户持有者可以对缓存的书签副本进行全文搜索。全文搜索还搜索页面 URL、标签和注释。这意味着高级帐户持有者可以选择省略已出现在要添加书签的页面文本中的标签（尽管无法搜索图像内的文本）。 Diigo 的推出引起了不同的反应，从不感兴趣到热情。 Diigo beta 于 2006 年被 CNET 列为十大...