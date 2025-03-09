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AI代码生成软件利用人工智能（AI）和机器学习（ML）的功能，根据自然语言输入自动生成一行或多行代码。这些工具利用大量数据集来生成符合编码最佳实践的高效、实用的代码。用户用自然语言描述所需的功能，提示人工智能代码生成器创建或建议满足特定任务的代码。 开发人员利用人工智能代码生成软件来简化重复的编码任务，从而节省时间和精力。通过将人工智能代码完成无缝集成到他们的工作流程中，开发人员可以增强代码一致性并提高生产力。虽然这个领域相对较新，但有各种各样的人工智能代码生成器可供使用，提供各种功能和集成选项。一些人工智能代码生成器可以通过在线聊天界面访问，而另一些则作为全面的人工智能代码助手无缝集成到现有的集成开发环境中。 要纳入人工智能代码生成类别，产品必须满足以下标准： * 利用AI自动生成代码 * 支持多种编程语言 * 根据自然语言用户输入生成代码 * 允许用户自定义AI生成的代码 总之，人工智能代码生成软件使开发人员能够更有效地编码，从而提高生产力并塑造软件开发的未来。
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iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB是一个AI平台，提供65种工具用于内容创作、设计和优化，帮助用户简化工作流程，提高生产力。
WPCode
wpcode.com
WPCode插件允许用户轻松添加自定义代码到WordPress网站，支持多种编码语言，具备条件逻辑和智能代码验证功能。
Refact.ai
refact.ai
Refact.ai是一个开源AI编码助手，提供代码分析、优化、自动完成及自然语言编辑，旨在提升开发效率和代码质量。
Programming Helper
programming-helper.com
编程助手应用程序为开发人员提供代码建议、示例、集成开发环境支持、代码重构及错误修复功能，提高编码效率和质量。
Moderne
moderne.io
Moderne 是一个用于自动代码重构和分析的开发人员协作平台，可以快速、准确地大规模迁移、维护和保护源代码。 需要数月手动工作的代码修复、更新和迁移现在可以在几分钟内完成。 我们独特的 IP 使您能够一次准确地转换多个存储库，并安全地利用人工智能 (AI) 来改进您的代码。
CodePal
codepal.ai
CodePal是一个AI驱动的编码助手平台，提供代码生成、分析、优化和文档功能，帮助开发人员提高编码效率与代码质量。
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai 是一款人工智能工具，旨在通过提供生产质量的代码生成功能来加速软件开发。它提供了 AI Autocomplete 等功能，允许用户通过最大限度地减少花在样板代码上的时间以及在 Stack Overflow 上搜索解决方案来高效地构建代码原型。 只需单击一下，该工具就可以将原型转换为生产质量的代码，从而轻松进行重构、文档记录和类型添加。 mutable.ai 的显着特点之一是其提示驱动开发，使用户能够直接指示 AI 修改其代码。此功能使开发人员能够有效地与该工具交互，并快速对其代码库进行必要的更改。 此外，该工具还提供测试生成功能，使用 AI 和元编程技术自动生成单元测试，节省开发人员手动编写测试的时间和精力。mutable.ai 与 VS Code、JetBrains 和 GitHub 等流行的开发环境兼容，使其成为可供广大开发人员使用。 该工具提供了这些环境的文档，确保用户拥有有效利用其功能所需的资源。总体而言，mutable.ai 为软件开发人员提供了全面的解决方案，使他们能够利用先进的人工智能技术简化工作流程、提高代码质量并节省时间。
CodeSquire.ai
codesquire.ai
CodeSquire.ai是一个AI代码助手，为数据科学家和开发人员提供代码补全、功能生成和代码解释等服务。
Codeium
codeium.com
Codeium是一个基于AI的编码工具，提供代码自动完成、搜索和聊天功能，支持70多种语言，旨在提高开发效率。
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate AI是一个智能编程助手，帮助开发人员快速检测错误、优化代码并生成文档，提高编码效率和质量。
Tabnine
tabnine.com
Tabnine是一个AI驱动的代码助手，提供智能代码建议和实时协作，支持多种编程语言，确保代码的隐私和安全性。
Bito
bito.ai
Bito是一款AI驱动的工具，提供自动代码审查、代码完成和实时反馈，旨在提高开发效率和代码质量。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一个 Native Gen AI 平台。我们自豪地为全球 107 个国家/地区的超过 500,000 名用户提供服务，其中包括 400 多家付费大中型企业。 我们的创新突破是世界上第一位人工智能 (AI) 营销助理 Tess 的推出。通过端到端自动化巧妙地集成数据和系统，Tess 在加速人类成就方面发挥了重要作用。 通过帕累托，营销人员可以重新获得宝贵的时间，使他们能够专注于更具战略性和高影响力的活动。我们通过减少重复性任务的参与来确保取得更好的成果。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，包括 PDF、txt、docx、doc，甚至 eml！ * 在 Google 搜索旁边获取类似 ChatGPT 的结果：与 Google 一起提供准确可靠的搜索结果的完美工具。告别不相关的数据，通过我们的智能集成获得精确的答案。使用 DeftGPT 优化您的搜索体验！ * 随时在 Chrome 上创建内容：通过按自定义快捷键，使用 Chrome 轻松制作出色的内容。这种快速、轻松的方式使您可以制作独特且引人入胜的内容或修改现有文本以执行修改社交媒体简介或精简文章等任务。此外，您还可以根据自己的喜好自定义快捷方式。 * 随处使用 DeftGPT：DeftGPT 是跨各种平台无缝集成的首选工具。在 Google 文档、电子邮件客户端和社交媒体等流行应用程序中使用它。此外，凭借其多功能性，DeftGPT 可以轻松地与 Gmail、LinkedIn、Twitter、Facebook 等平台配合使用。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Autocode
autocode.com
新用户通知。购买提醒。预定的工作。社区机器人。 SQL 查询。内部工装。使用 JavaScript 和 API 创建您想要的任何内容。
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox是一个AI驱动的编码工具，帮助开发人员提高生产力、加速调试、自动化任务和生成内容。
AskCodi
askcodi.com
AskCodi是一个AI编码助手，提供代码生成、智能完成和多语言翻译等功能，旨在提升开发效率与用户体验。
Claude
claude.ai
克劳德是一款安全、准确的AI助手，支持多种语言，能生成文本、理解图像，适用于内容创建和客户服务等任务。
Krater AI
krater.ai
Krater AI是一款全能的人工智能应用平台，提供快速内容生成和数据分析，旨在提高用户的工作效率和生产力。
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一个SaaS（软件即服务）平台，使用先进的OpenAI人工智能技术GPT4生成各种文本内容，例如33种语言的文章、博客、广告、媒体等。用户还可以通过 OpenAI DALL-E AI 解决方案描述图像来生成 AI 图像。 用户可以在AIWriter中输入提示或主题，平台将使用GPT4技术根据该输入生成完整的文本。
Refraction
refraction.dev
Refraction 是一款人工智能驱动的代码生成工具，可供开发人员重构代码、生成文档、创建单元测试等。 只需粘贴一段代码，选择您的语言或框架，然后点击“生成”即可见证魔法
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor 是一款基于人工智能 (AI) 的代码解释器，旨在帮助各个级别的开发人员（尤其是初学者）了解代码如何在各种编程语言中工作。 这个工具很直观，您只需输入您感兴趣的代码并选择您想要的解释方式。使用AI Code Mentor，您将更深入地了解编程逻辑，成为更好的开发人员。
Build AI
buildai.space
Build AI 是一款无技术要求的应用程序，帮助用户快速创建AI驱动的网络应用，实现个性化用户体验和数据处理。
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini是一款多功能AI助手，支持文本、语音和图像输入，帮助用户撰写、搜索信息及生成图像。
AI2sql
ai2sql.io
AI2SQL是一款AI驱动工具，通过输入英语问题生成准确的SQL查询，适合不同技术水平的用户。
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT是一款免费AI应用，支持对话、任务自动化、数据分析和图像处理，以及多语言和个性化设置功能。
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph 是一个代码智能平台，帮助开发者高效搜索、理解和管理代码，以提高代码安全性和生产力。
Replit
replit.com
Replit是一款在线集成开发环境（IDE），支持多种编程语言，允许用户编写代码、构建应用和网站，并进行实时协作。