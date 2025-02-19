AI代码生成软件 - 最热门应用 - 乍得

DeftGPT

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使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，包括 PDF、txt、docx、doc，甚至 eml！ * 在 Google 搜索旁边获取类似 ChatGPT 的结果：与 Google 一起提供准确可靠的搜索结果的完美工具。告别不相关的数据，通过我们的智能集成获得精确的答案。使用 DeftGPT 优化您的搜索体验！ * 随时在 Chrome 上创建内容：通过按自定义快捷键，使用 Chrome 轻松制作出色的内容。这种快速、轻松的方式使您可以制作独特且引人入胜的内容或修改现有文本以执行修改社交媒体简介或精简文章等任务。此外，您还可以根据自己的喜好自定义快捷方式。 * 随处使用 DeftGPT：DeftGPT 是跨各种平台无缝集成的首选工具。在 Google 文档、电子邮件客户端和社交媒体等流行应用程序中使用它。此外，凭借其多功能性，DeftGPT 可以轻松地与 Gmail、LinkedIn、Twitter、Facebook 等平台配合使用。