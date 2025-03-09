联盟营销软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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联盟营销计划提供了一种非常有效的方法来促进销售并推广产品和服务。它为附属机构提供了赚取可观收入的机会，特别是如果他们拥有庞大的网络或受众。博主、影响者和互联网名人等内容创作者经常利用联属网络营销作为其盈利策略之一。 从广告商的角度来看，联属网络营销计划是推动销售和提高品牌知名度的额外渠道。通过与附属公司合作，广告商可以利用现有受众并利用他们的影响力来产生更多销售额并提高品牌知名度。 总体而言，联盟营销计划创建了一种互惠互利的关系，使联盟和广告商都能蓬勃发展。附属机构有可能赚取可观的收入，而广告商可以通过这种协作方式扩大影响范围并实现其营销目标。
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RevGlue
revglue.com
面向英国附属公司和社交媒体影响者的联盟营销货币化 SaaS 工具。 使用 RevGlue 附属工具和数据集在几分钟内创建新的现金返还、优惠券、移动或宽带比较网站。使用免费的 RevGlue 发布商工具将现有网站、博客文章、社交媒体关注者或移动应用程序货币化。联系我们进行全球定制附属项目开发。
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
Circlewise
circlewise.io
Circlewise 的合作伙伴中心是一个完整的工具包，可用于跨所有国家/地区、设备和垂直行业（包括电子商务、金融科技、旅游和服务）构建和管理您的内部合作伙伴计划。我们的旗舰产品为我们的广告商提供了以下可能性： • 设置其完全品牌化和定制的界面、分析、报价管理和合作伙伴注册页面。 • 跟踪、监控和优化合作伙伴在其内部联属网络营销计划中的表现。 • 受益于 Circlewise 的 Marketplace 和广泛的合作伙伴招聘和管理服务，包括合作伙伴研究和审查、货币化和付款。 • 媒体购买、内容营销和程序化活动的附加服务。要了解更多信息，请访问 www.circlewise.io
Referrizer
referrizer.com
推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一个合作伙伴市场，帮助 DTC 品牌吸引新客户并增加每个渠道的销售额。我们提供全面的端到端解决方案来满足数字营销人员的需求。连接您的数字商店、发起无限的营销活动、与媒体专家进行匹配、归因和跟踪绩效并进行优化，同时只需按销售额付费。
Performcb
performcb.com
Perform[cb] 使品牌能够通过增量数字渠道以按结果付费的模式获取新客户。我们的专有技术和精心策划的合作伙伴市场使“成本单位”定价与客户终身价值保持一致。无论您是寻求增加流量的企业家，还是需要全面绩效营销策略的财富 500 强品牌，Perform[cb] 都是在线绩效营销领域公认的领导者，拥有全球排名第一的市场。我们专注于垂直特定的绩效营销策略，以便您吸引您想要的客户 - 并且只需为您获得的客户付费。
HOQU
hoqu.com
HOQU 是一个 SaaS 绩效营销平台，用于创建网络以及管理、跟踪和优化在线广告活动。 HOQU 用户可以完全访问有关定价计划的所有核心功能。定价政策基于转化次数，而不是点击次数 - 它可以让企业节省高达 90% 的成本。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack是一个高级分析和自动化平台，提供实时的广告转化数据，帮助营销人员优化广告活动和提高投资回报率。
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
Refersion
refersion.com
Refersion 是领先的联属营销平台，与 Barstool Sports、Magic Spoon、Blenders Eyewear 和 Pura Vida Bracelets 等数千个电子商务品牌合作，以吸引新受众、推动转化并增加收入。 Refersion 通过第一方跟踪、无限优惠、自定义佣金结构、直接附属付款和税收来管理、跟踪和帮助发展大使、影响者和联属营销计划。 Refersion 在我们行业领先的归因技术和智能数据洞察的支持下建立品牌合作伙伴关系，推动电子商务增长。我们与所有主要商务平台（如 Shopify、Salesforce Commerce Cloud、Magento、WooCommerce 和 BigCommerce）以及完整的电子商务营销堆栈集成。立即开始我们的 14 天免费试用！
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack 是一个全面的联属营销解决方案，旨在简化联属发布商的运营。借助 wecantrack，联属发布商可以轻松地将来自 350 多个联属网络的销售和转化数据整合到一个用户友好的单一平台中。这个集中式平台简化了监控和分析联属网络性能的过程。此外，wecantrack 还提供与各种营销工具的无缝集成，包括 Google Analytics、Google Ads、Facebook Pixel、Microsoft Ads、TikTok Ads、Snapchat Ads、Taboola、Outbrain 等。这种集成使用户能够将他们的联属营销数据与这些流行的营销平台连接起来，从而全面了解他们的在线活动。 wecantrack 的功能集非常强大，包括数据收集和报告、自定义和电子邮件报告、高级 API 报告以及 Webhooks 支持等基本功能。此外，该平台还提供与 Looker (Data) Studio 和 BigQuery 等数据分析工具的集成，使用户能够更深入地研究数据以获得可行的见解。总之，wecantrack 为联属发布商提供了有效管理其联属网络数据的强大解决方案。通过整合来自不同联属网络的数据并与著名的营销工具集成，wecantrack 简化了联属营销流程，使发布商能够做出明智的决策并有效地优化其营销活动。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理是允许品牌为任何创作者提供白标个性化页面。创作者可以 DIY 产品捆绑、整合 Instagram 和 TikTok 的内容，并从他们推动的销售中赚取佣金。个性化登陆页面是自动创建的，无需品牌的任何开发资源。 LoudCrowd 的影响者店面代表了有利于品牌的创作者联盟营销的未来。
MGID
mgid.com
我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
Social Snowball
socialsnowball.io
为您的客户和创作者提供顺畅的联属计划 激励、自动化和分析客户、创作者和社区之间的口碑营销。
Affiliatics
affiliatics.com
Affiliatics是一款会员营销和追踪软件，为企业提供工具以管理和优化会员计划。支持佣金管理和绩效分析。
Buzzbassador
buzzbassador.com
与创作者一起自动发展您的业务 Buzzbassador 帮助您联合起来并吸引影响者和创作者，以产生真实的、转化率提高 82% 的口碑营销
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect 是领先的一体化联属营销平台、网络和代理机构，专为金融科技公司和银行打造。借助 Fintel，金融品牌拥有了通过联属营销和影响者营销扩大客户获取规模所需的一切，包括专门的合作伙伴平台（+合规引擎）、由数千名专注于金融的联属公司和影响者组成的精心策划的网络，以及负责管理和影响力的专家团队。扩大渠道规模。目前，我们为北美 90 多家金融科技公司、银行和信用合作社的合作伙伴计划提供支持，其中包括 Ramp、BMO 和 Live Oak Bank 等。要了解 Fintel Connect 如何为您的品牌实现可扩展的增长，请访问 www.fintelconnect.com。
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 无需服务器或代码。使用 Stripe 付款链接的公司可以通过我们的复制粘贴集成在 5 分钟内开始跟踪推荐！
Metricks
metricks.io
今天就开始发展您的品牌。 您发展和扩大联属网络营销所需的解决方案。
LinkTrust
linktrust.com
在不断变化的效果营销世界中的一块稳定的岩石。 LinkTrust 总部位于犹他州硅谷中心，拥有二十多年的行业经验，是数千家公司、附属机构、网络和机构的首选平台，使用基于绩效的营销来推动增长和积极的投资回报率。
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle 是一款功能强大的合作伙伴营销软件，适用于广告商、代理商和网络。它允许您的团队构建、跟踪、管理、分析和优化您的联盟计划。该平台旨在高效运营您的所有合作伙伴，包括附属机构、影响者、移动应用程序、客户和媒体买家。其精确的受众群体定位以及自动合作伙伴计费和付款意味着您的合作伙伴管理变得轻松而智能。此外，您可以从第一天起就通过连接数以万计的预先集成的 Marketplace 合作伙伴来提升您的计划。
2Performant
2performant.com
我们是一家快速发展的成长型技术公司，开发并运营 2Performant.com 联盟网络。 13 年来，我们的平台一直在帮助在线商店在民主和透明的基础上与数千名数字营销人才进行远程协作。我们相信营销民主和绩效营销。这意味着任何具有适当技能的人都可以进行在线营销，并且付出的努力总会得到相应的回报。我们支持新一类独立的高技能专业人士和思想开放的企业家。这两个类别可以协同工作，彻底改变当今的在线商业环境。
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media 是一个全球联属网络，帮助各种规模的广告商和发布商在线发展业务。我们的网络为我们的合作伙伴提供营销解决方案，此外，我们还提供一个由人员、技术和商业智能见解组成的全球社区。无论您的企业需要什么类型的合作伙伴、服务水平或工具，您的企业都将获得推动可持续增长的各种解决方案。
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 是一个快速发展的网络，专注于可信度、效率和终生价值。我们成功地连接了来自世界各地的广告商和附属机构。
FMTC Affiliates
fmtc.co
简化您的业务。通过聚合您的货币化链接的单一 API 产品流，利用数千个联属计划。
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube 频道和视频的合法推广服务。它可以帮助博主获得浏览量和订阅者，并帮助企业增加销售额并吸引网站访问者。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge 是一款针对联盟行业巨头的高级跟踪软件。它是一款稳定且值得信赖的产品，具有一流的帮助、直观的界面和全套功能，可让您优化广告活动。
C3PA
c3pa.net
C3PA — 是一个由附属按操作付费计划组成的高科技网络。通过向我们的附属公司提供具有个性化条件的独家优惠，我们正在快速发展。我们专注于的垂直领域：约会、抽奖和赌博。您可以收到约会和赌博类别的每周付款，所有其他类别的净额为 15。我们拥有的一些工具将有助于使您的工作更有利可图：Smartlink、API、跟踪链接。我们欣赏高质量的流量，并通过大幅提高支付率来鼓励流量。您可以确信，您将与有能力的经理合作，他们真正关心您的营销活动是否成功。
Foxoffers
foxoffers.com
通过 Foxoffers，您可以获得加密货币和法定货币的每日付款、自定义登陆页面以及内部媒体购买团队的全程指导。通过 Foxoffers 对您的效果营销说“是”！
RefMonkey
refmonkey.com
通过口碑营销拓展您的业务！ 通过我们的集成（Zapier、Shopify 等）或 API，为任何网站或移动应用程序设置推荐、联属网络营销、传销、忠诚度计划。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一个端到端的企业创建者管理平台，适用于希望将大使、影响者和附属机构集中在一个屋檐下的营销团队。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消费者为中心的品牌都使用 SocialLadder 通过客户进行营销，并将其转化为增长动力，激活社区来创建内容并提高转化率。 SocialLadder 技术可让您简化沟通、分配数字和现实世界的任务、监控参与度，并奖励帮助推广您的品牌的成功大使。您的大使是为成功而准备的，同时让您能够专注于整体增长战略，而不是花时间管理日常事务。 SocialLadder 拥有您的品牌所需的工具： 发现：使用机器学习在 CRM 中查找最适合成为大使的客户 跟踪：为大使定位并分配任务（数字、物理和转化跟踪） 衡量：投资回报率和单位大使活动的经济性 集成：用于复杂部署的企业 API 流线：任务分配、沟通和大使入职 参与：大使 100% 移动，以保持社区参与度和责任感 奖励：平台内置库存和付款管理 规模：从成功中自动学习大使帮助找到更多信息 联系 SocialLadder 获取现场演示。
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
在乐天广告，我们的使命是让互联网变得更美好。一个为所有参与者（广告商、出版商和消费者等）带来相关性、价值和享受的地方。我们该怎么做呢？永不放慢速度。通过不断创新。通过将乐天拥有和运营的媒体与我们领先的人工智能和丰富的消费者洞察相结合。通过将全球品牌连接到我们行业领先的发布商网络。通过使用经过数十年学习形成的改变游戏规则的策略，颠覆我们所知的行业。
Attribution
attributionapp.com
归因是一种多点触摸归因工具，帮助企业跟踪广告支出、转化及渠道绩效，以优化投资回报和市场营销策略。
Awin
awin.com
Awin是一个会员营销平台，连接企业与全球出版商，优化营销活动，支持广告商与出版商之间的合作。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一个品牌大使管理平台，帮助企业高效管理影响者合作，跟踪活动效果，并优化营销策略。
ClickBank
clickbank.com
ClickBank是一个全球联盟营销平台，连接产品创造者与推广者，支持用户销售和推广数字产品以获取佣金。
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter是一款会员营销平台，帮助企业管理会员计划、跟踪销售和活动，简化佣金管理和营销传播。
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf是一个推荐软件，帮助企业管理推荐计划，监控性能并优化增长策略，以促进客户参与和获取。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入增长，请访问 www.impact。 com.
LeadDyno
leaddyno.com
Leaddyno是一个会员管理平台，帮助企业管理会员、 influencer和推荐计划，支持多种电子商务平台集成。
Marketcall
marketcall.com
按次付费联盟网络 Marketcall 是市场上的最佳选择。超过两百项按通话付费优惠
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack是一个管理合作伙伴关系的平台，支持营销、推荐和经销商活动，提供绩效跟踪和自动化入职流程等功能。
Simplero
simplero.com
Simplero是一个综合平台，帮助教练和知识创造者创建、管理和销售在线课程，支持网站建设、电子邮件营销和社区互动。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate是一款云端会员管理软件，帮助企业管理和优化其会员及推荐营销计划，支持多种电子商务平台的集成。
BeMob
bemob.com
BeMob是一个云托管跟踪平台，为广告系列提供管理和优化工具，支持即时重定向、详细分析、多用户访问等功能。
Offer18
offer18.com
Offer18是一个高效的联盟营销平台，为分支机构和广告主提供定制化工具和全方位支持，优化广告活动和提高投资回报率。
Voluum
voluum.com
Voluum是一款广告跟踪软件，提供实时跟踪、分析和优化工具，帮助营销人员管理和提高在线广告活动的效果。
Admitad
admitad.com
Admitad是一个会员营销平台，连接广告商与出版商，提供分析工具和付款方式，帮助用户实现全球业务增长。
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Tolt 向 SaaS 初创公司提供联属营销软件，帮助他们构建和运行自己的联属计划。与其他解决方案不同，Tolt 有一个免费计划，并且开箱即用，可以直接与 Stripe 和 Paddle 配合使用。帮助您的 SaaS 通过联盟营销发展的一切，包括自动付款、联盟白标联盟门户、资产页面、0% 费用等等！
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Involve Asia是一款促成会员营销的移动应用，连接用户与全球品牌，提供链接管理和性能分析工具。
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Evolup是一个简化会员店创建和管理的平台，利用AI技术帮助用户生成内容、管理产品和优化网站。
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Digital First AI 是一个旨在简化营销工作的工具，提供个性化策略建议与超过500种营销战术的资源库，适用于各类企业。
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CJ Affiliate 是全球最大的联属网络。 CJ Affiliate 拥有 20 多年的经验，是联盟营销领域最值得信赖和最知名的品牌，在持续推动客户智能增长方面有着良好的记录。作为阳狮集团的一部分，CJ 与阳狮媒体合作，利用无与伦比的数据来推动真正以客户为中心的联属营销方法。 CJ 每月覆盖全球 240 多个国家和地区超过 1B 的数字消费者。 CJ 与最集中的 IR 1000 强零售商合作，CJ 客户的网络销售额是排名第二的联属提供商的 2 倍。 CJ 通过与 CJ 优质、精心策划和透明的合作伙伴网络建立的优质合作伙伴关系，为客户推动持续增长和盈利。 CJ 提供尖端的工具和技术，可以轻松创建灵活的薪酬模型并监控计划绩效；大量消费者、渠道和品类数据，揭示隐藏价值，实现智能增长和竞争优势；以及充满热情的专家团队，他们在所做的一切事情中为所有客户带来经验、高质量见解、战略和最佳实践。
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