联盟营销软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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CJ Affiliate 是全球最大的联属网络。 CJ Affiliate 拥有 20 多年的经验，是联盟营销领域最值得信赖和最知名的品牌，在持续推动客户智能增长方面有着良好的记录。作为阳狮集团的一部分，CJ 与阳狮媒体合作，利用无与伦比的数据来推动真正以客户为中心的联属营销方法。 CJ 每月覆盖全球 240 多个国家和地区超过 1B 的数字消费者。 CJ 与最集中的 IR 1000 强零售商合作，CJ 客户的网络销售额是排名第二的联属提供商的 2 倍。 CJ 通过与 CJ 优质、精心策划和透明的合作伙伴网络建立的优质合作伙伴关系，为客户推动持续增长和盈利。 CJ 提供尖端的工具和技术，可以轻松创建灵活的薪酬模型并监控计划绩效；大量消费者、渠道和品类数据，揭示隐藏价值，实现智能增长和竞争优势；以及充满热情的专家团队，他们在所做的一切事情中为所有客户带来经验、高质量见解、战略和最佳实践。