基于帐户的营销软件 - 最热门应用

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基于客户的营销 (ABM) 软件将重点从广泛的品牌推广和潜在客户开发策略转移到在部署个性化营销活动之前确定高价值目标客户，彻底改变了营销和销售运营。借助 ABM 软件，企业可以简化潜在客户识别和资源分配的艰巨任务，以培养最有前途的客户。通过利用 ABM 软件，用户不仅可以生成经过仔细审查的销售线索，还可以定制独特的购买旅程、扩大客户终身价值，并在现有渠道中培育更多机会。 潜在客户数据与尖端客户体验技术的集成使组织能够执行基于帐户的一致营销策略。营销和销售团队之间的同步确保了与公司总体目标的一致性。 ABM 软件可实现多种功能，例如获取新帐户、培育现有帐户以及扩展企业级关系。 此外，某些 ABM 解决方案还提供与第三方销售和营销应用程序的无缝集成，包括营销自动化平台和客户关系管理 (CRM) 系统。这种互操作性提高了通信目标和优先级的精确度，从而优化了与关键客户的互动。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs 是一款综合SEO工具，帮助用户进行竞争对手分析、关键字研究、网站审计、内容研究和排名监测，提升网站可见性与性能。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
LinkedIn销售导航器是一种帮助销售专业人员查找和联系潜在客户的工具，提供高级搜索和直接沟通功能。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一个查找私营和公共公司商业信息的平台，提供投资、融资、领导人、合并与收购等数据。
SE Ranking
seranking.com
SE排名是一个全面SEO工具，帮助用户进行关键词研究、网站审核、反向链接分析等，以优化搜索引擎排名。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的电子商务、出版商和广告商的数字洞察，帮助用户识别商机、监控账户表现，并优化客户沟通。
Seobility
seobility.net
Seobility是一款综合SEO工具，提供网站审核、关键字分析、反向链接分析和排名跟踪，帮助用户优化网站以提高搜索引擎排名。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
G2
g2.com
G2是全球最大的软件下载平台，提供真实用户评论，帮助企业明智选择软件和服务，优化销售和营销策略。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一个全面的SEO工具，提供竞争分析、内容策略、网站审计和关键字研究等功能，帮助企业提升在线可见性。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一个客户参与平台，帮助企业自动化营销流程，优化客户互动，提高收入与转化率。
Keyword.com
keyword.com
KeyWord.com 是一款多功能工具，帮助用户进行关键字研究、分析和管理，优化SEO效果和在线内容策略。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一款桌面应用，允许用户以无干扰的方式运行Web应用，支持多账户管理，适用于Mac和Windows，提高工作效率。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款SEO工具，提供超过40种功能，帮助用户分析100,000个关键词或网址，以提升网站排名和优化SEO策略。
Data.ai
data.ai
Data.ai是一个移动数据分析平台，帮助企业获取市场见解、跟踪应用表现和优化策略，以提升用户留存和盈利。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI帮助B2B SaaS营销人员整合各类数据，分析营销活动，提升投资回报率，优化决策过程。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal是一个全球B2B数据智能平台，提供超过1.2亿联系人和3000万公司的信息，帮助销售、市场和招聘人员快速找到目标联系人。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
WebCEO
webceo.com
WebCEO是一个数字营销平台，提供关键词研究、排名跟踪、域名分析、SEO审计等23种工具，支持企业优化网站及管理数字营销策略。
VisualPing
visualping.io
VisualPing是一款网站监控工具，允许用户监测网页的视觉和内容变化，并在发生更改时发送通知。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供全球联系信息数据库的工具，帮助用户快速查找电子邮件地址和电话号码，适用于寻找商业合作和潜在客户。
People.ai
people.ai
People.ai是一款收入情报平台，集成AI技术，帮助企业销售团队优化销售流程和管理管道。提供实时销售活动和潜在客户的见解。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence是一个数字消费智能平台，帮助企业分析社交媒体数据，了解受众情感和品牌在线表现。
WASK
wask.co
WASK是一款基于AI的软件，帮助数字广告商自动优化广告活动，分析客户数据，并生成目标受众，简化广告管理。
Drift
drift.com
Drift是一个客户通信平台，提供实时聊天和聊天机器人功能，帮助企业与客户互动并提升销售效率。
Apptopia
apptopia.com
Apptopia提供移动应用的性能数据分析，帮助开发者和企业监测应用指标、竞争对手和市场趋势，以优化策略和用户体验。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI是一个AI驱动的销售和营销平台，帮助企业识别目标账户、进行多渠道互动并优化营销活动。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai 是一款基于大数据的软件，利用人工智能帮助用户简化流程、分析数据并自动化工作，以提升决策效率和生产力。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI是一个实时搜索引擎，帮助B2B销售人员查找经过验证的联系信息，优化销售流程并构建目标客户列表。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly是一款支持基于账户的营销和销售的软件，通过CRM、账户管理和自动化工具帮助企业提升销售和客户参与度。
Sensor Tower
sensortower.com
传感器塔是一款市场研究平台，提供应用程序性能分析、市场趋势洞察和广告活动影响评估，帮助企业优化策略。
Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是一个发送管理平台，帮助企业通过个性化赠品提升客户和员工参与度，简化营销活动。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify是一款销售智能工具，允许用户基于多种条件（如技术、地点、公司规模等）创建潜在客户列表，并获取关键决策者的联系信息。
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel是一个B2B潜在客户管理平台，提供潜在客户匹配和分配，帮助企业提高销售效率，支持与CRM系统集成。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday应用程序自动化全球奖励和激励计划，支持多货币和多地区，简化市场与销售团队的奖赏发送流程。
&Open
andopen.co
&Open 是一个全球赠礼平台，自动发送礼物并处理所有物流，帮助品牌增强客户忠诚度和留存率。
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack是一个B2B分析和归因平台，汇集市场、产品、收入和销售数据，帮助用户了解买家旅程和管道驱动因素。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit是一个数据丰富平台，可以为公司和联系人提供超过100个数据点，帮助优化销售和营销工作，支持多个工具集成。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。
NetLine
netline.com
NetLine 是一款 B2B 营销平台，提供买家意图数据和潜在客户生成，帮助营销人员扩大收入。
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com是一款基于意图的B2B联系智能平台，利用机器学习和AI提供实时验证的联系信息，帮助企业找到高潜力客户。
Folloze
folloze.com
Folloze 是一个B2B买家体验平台，帮助市场团队通过个性化内容提升用户参与度和互动。提供内容策划与分析功能。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Mutiny
mutinyhq.com
Mutiny是一个AI驱动的平台，帮助B2B公司通过个性化体验，生成潜在客户和收入。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个平台，可以集中和管理内容，从而为目标客户创建个性化的数字体验，提高参与度和转化率。
Metadata
metadata.io
Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。
Nymblr
nimbler.com
Nymblr是一个B2B联系人数据平台，为销售人员、市场营销人员和开发者提供高质量的联系人数据，包括实时邮箱验证和手机号码。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 应用程序帮助用户在预算内寻找具备购买意向的目标客户，通过多渠道数字广告激活这些客户，并将热客户交给销售团队。
Owler
owler.com
Owler是一个商业智能平台，为用户提供实时公司信息和竞争情报，支持前景研究和市场分析。
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor 是一款销售智能平台，帮助企业识别匿名网站访问者，跟踪潜在客户，优化营销策略，提升销售效率。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B营销软件，帮助企业通过网站流量获得潜在客户并更好地转化访客，执行完整的营销活动。
Common Room
commonroom.io
公共房间应用程序促进社区参与，提供用户互动、信息共享和讨论的平台，简化社区管理和活动组织。