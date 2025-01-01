A/B 测试软件 - 最热门应用

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该产品是业务运营中的有效协作者吗？ A/B 测试产品用户满意度的关键驱动因素包括“报告和分析”、“多变量测试功能”和“人工智能/机器学习”。这些因素是通过一种算法来识别的，该算法选择最有可能预测该类别中用户满意度的属性。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels是一款在线销售渠道平台，帮助用户快速创建高效的销售页面，无需技术或设计经验。提供模板和自动化功能。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce是一个可创建和优化高转换率着陆页的工具，具有拖放界面和AI功能，适合各种技能水平的用户使用。
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho Pagesense是一款网络分析和优化工具，用于衡量网站关键指标，分析访客行为，并提供个性化网站体验以提高转化率。
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam是一个多功能网络研讨会平台，支持实时研讨会、互动和分析，最多可容纳5000名与会者，方便用户进行在线演示。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一个客户参与平台，帮助企业自动化营销流程，优化客户互动，提高收入与转化率。
Amplitude
amplitude.com
振幅是一个产品分析平台，帮助企业追踪用户行为，提供见解以优化产品和提升用户体验。
Algolia
algolia.com
Algolia是一个AI搜索和发现平台，提供快速、相关的搜索体验，支持企业个性化和分析工具，处理海量搜索请求。
PostHog
posthog.com
PostHog是一个开源综合平台，帮助开发者记录事件、分析数据、录制用户会话、进行实验和部署新功能。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat是一个帮助内容创作者和发布者实时分析受众互动与内容表现的平台，支持优化内容策略。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。
UserWise
userwise.io
UserWise是一个先进的游戏实时运营引擎，帮助游戏工作室通过分层工具、日历和可视化活动构建器留住玩家。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages是一个无代码的网站和着陆页构建器，帮助小型企业快速在线创建专业网页，简化潜在客户生成和转换过程。
Plerdy
plerdy.com
Plerdy是一个综合分析和优化工具，提供热图、会话重播、A/B测试和SEO分析，以提升网站性能和用户体验。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert是一个高级实验工具，帮助企业进行A/B测试、网站优化和客户数据分析，提高转化率和客户互动。
Kartra
home.kartra.com
Kartra是一个综合营销平台，提供创建销售渠道、管理电子邮件、在线课程及自动化营销等工具，简化在线销售流程。
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads应用提供广告创建与管理服务，支持定向投放与效果分析，用户可选择全管理或自助服务模式。
VWO
vwo.com
VWO是一个数字实验平台，通过分析和测试工具帮助企业优化用户体验和网站转化率。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 是一个基于云的企业搜索引擎，提供定制化的网站搜索解决方案，帮助提升搜索体验和转化率。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo是一个企业级电子邮件营销平台，帮助品牌提升销售和客户留存，提供易用的编辑器、细分工具和互动内容功能。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款移动应用分析工具，提供用户行为、收入和崩溃报告的全面分析，支持 iOS 和 Android 平台的开发人员。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。
WayMore
waymore.io
WayMore是一个全方位的营销云平台，提供多种工具用于增加销售和降低营销成本，适用于各行业和规模的企业。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg是一款网站优化工具，通过热图、记录、调查和A/B测试等功能，帮助企业了解用户行为，提升用户体验和转化率。
Splitbee
splitbee.io
Splitbee是一款用于跟踪和优化在线业务的应用，提供分析、漏斗、自动化和A/B测试等功能。
Howuku
howuku.com
Howuku是一个行为分析解决方案，通过热图、A/B测试和调查帮助企业获取客户反馈和洞察，优化网站体验。
Landingi
landingi.com
Landingi是一个着陆页创建平台，用于设计、测试和优化营销活动，提供直观的拖放编辑器和400多种模板。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks是一款云端CRM软件，集成销售、营销和客户服务，帮助企业提高效率，实现客户关系管理。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty是一个数字优化平台，通过A/B测试和个性化为企业提供解决方案，以提升用户体验和转换率。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud是一个综合客户参与和体验平台，帮助营销人员创建个性化的客户体验，连接数据，进行精准营销。
Flagsmith
flagsmith.com
Flagsmith是一款功能标志和远程配置服务，支持在多个平台上管理功能发布，允许开发人员实现用户细分和实时更新。
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
分析工具包是一个自动化日常Google Analytics任务的Web分析软件，帮助分析和优化在线营销活动。
Eppo
geteppo.com
Eppo是一个A/B测试平台，支持与数据仓库集成，提供统计分析、功能管理和实验报告，确保数据安全和高效性。
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely应用帮助企业通过数据收集、转化和个性化体验，提高客户转化率。支持快速集成和实时数据，提供智能推荐功能。
AutoOptimize
autooptimize.ai
AutoOptimize通过自动化A/B测试来优化网站，提供50个高效模板，90天内可提高转换率达30%。
DevCycle
devcycle.com
DevCycle 是一个功能管理平台，帮助开发团队管理代码部署和功能发布，优化软件版本，集成多种工具，提高操作效率。
Personizely
personizely.net
Personizely 是一个转化营销工具，帮助网站收集访客信息，增加订单价值，通过定制弹出窗口提升销售。支持根据用户行为个性化内容。
AdOptics
adoptics.com
AdOptics 提供广告层面的转化优化服务，主要功能为 Google Ads 的自动化 A/B 测试。
Upflowy
upflowy.com
Upflowy是一款无代码拖放工具，用于构建和优化网络用户体验，支持A/B测试和客户流管理，简化用户互动过程。
Convert.com
convert.com
Convert.com是一款A/B测试软件，帮助机构和电子商务公司优化转化率，提供多元测试、热图和会话记录等功能。
Testeum
testeum.com
Testeum是一个测试平台，支持Web和移动应用的用户测试、视觉测试和数据驱动测试，提供详细报告帮助开发人员优化应用性能。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk是一款转换优化工具，为营销人员提供智能弹窗、网站个性化和A/B测试功能，帮助提升电子商务销售和客户参与度。
Monetate
monetate.com
Monetate是一款电子商务个性化软件，帮助品牌为客户提供定制体验，提升在线参与度和转化率。
Optibase
optibase.io
Optibase 是一款用于 Webflow 的 A/B 测试应用，帮助优化网站转化率，支持分割测试和多变量测试，无需编码，符合 GDPR。
Ptengine
ptengine.com
Ptengine是一个综合营销和分析平台，提供用户行为分析、A/B测试和热图工具，帮助企业优化网站和提升用户体验。
Taplytics
taplytics.com
Taplytics 是一个移动应用分析平台，提供 A/B 测试、推送通知和事件跟踪，帮助开发者优化应用性能和用户体验。
Nosto
nosto.com
Nosto是一个智能商业体验平台，提供工具帮助品牌通过实时数据整合，优化电子商务体验和提高在线销售。
SplitMetrics
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SplitMetrics是一个优化Apple搜索广告、A/B测试与应用增长的平台，提供关键字发现和竞争分析工具。
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intellimize.com
Intellimize是一个AI驱动的平台，专注于网站个性化和转化率优化，支持多种行业的A/B测试和内容优化。
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Justuno是一个转换优化平台，通过捕获潜在客户信息、产品建议和实时分析来提高在线营销效果。
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GrowthBook是一个开源的实验与特性标记平台，支持A/B测试和用户行为分析，提供灵活的自定义选项。
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Statsig是一个产品实验平台，帮助企业通过数据优化应用程序，管理功能发布和自动化实验，以改进用户体验。
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SiteSpect是一个A/B测试和优化平台，支持网页性能提升和用户体验改善，可进行多种形式的测试，无需复杂编码。
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Personyze是一款全面的个性化工具，提供行为定位、AI推荐和电子邮件广播，支持任何网站及其与CRM和分析工具的集成。