A/B 测试软件 - 最热门应用

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该产品是业务运营中的有效协作者吗？ A/B 测试产品用户满意度的关键驱动因素包括“报告和分析”、“多变量测试功能”和“人工智能/机器学习”。这些因素是通过一种算法来识别的，该算法选择最有可能预测该类别中用户满意度的属性。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels是一款在线销售渠道平台，帮助用户快速创建高效的销售页面，无需技术或设计经验。提供模板和自动化功能。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce是一个可创建和优化高转换率着陆页的工具，具有拖放界面和AI功能，适合各种技能水平的用户使用。
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho Pagesense是一款网络分析和优化工具，用于衡量网站关键指标，分析访客行为，并提供个性化网站体验以提高转化率。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一个客户参与平台，帮助企业自动化营销流程，优化客户互动，提高收入与转化率。
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam是一个多功能网络研讨会平台，支持实时研讨会、互动和分析，最多可容纳5000名与会者，方便用户进行在线演示。
Amplitude
amplitude.com
振幅是一个产品分析平台，帮助企业追踪用户行为，提供见解以优化产品和提升用户体验。
Algolia
algolia.com
Algolia是一个AI搜索和发现平台，提供快速、相关的搜索体验，支持企业个性化和分析工具，处理海量搜索请求。
PostHog
posthog.com
PostHog是一个开源综合平台，帮助开发者记录事件、分析数据、录制用户会话、进行实验和部署新功能。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat是一个帮助内容创作者和发布者实时分析受众互动与内容表现的平台，支持优化内容策略。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。
UserWise
userwise.io
UserWise是一个先进的游戏实时运营引擎，帮助游戏工作室通过分层工具、日历和可视化活动构建器留住玩家。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages是一个无代码的网站和着陆页构建器，帮助小型企业快速在线创建专业网页，简化潜在客户生成和转换过程。
Plerdy
plerdy.com
Plerdy是一个综合分析和优化工具，提供热图、会话重播、A/B测试和SEO分析，以提升网站性能和用户体验。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert是一个高级实验工具，帮助企业进行A/B测试、网站优化和客户数据分析，提高转化率和客户互动。
Kartra
home.kartra.com
Kartra是一个综合营销平台，提供创建销售渠道、管理电子邮件、在线课程及自动化营销等工具，简化在线销售流程。
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads应用提供广告创建与管理服务，支持定向投放与效果分析，用户可选择全管理或自助服务模式。
VWO
vwo.com
VWO是一个数字实验平台，通过分析和测试工具帮助企业优化用户体验和网站转化率。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 是一个基于云的企业搜索引擎，提供定制化的网站搜索解决方案，帮助提升搜索体验和转化率。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo是一个企业级电子邮件营销平台，帮助品牌提升销售和客户留存，提供易用的编辑器、细分工具和互动内容功能。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款移动应用分析工具，提供用户行为、收入和崩溃报告的全面分析，支持 iOS 和 Android 平台的开发人员。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。
WayMore
waymore.io
WayMore是一个全方位的营销云平台，提供多种工具用于增加销售和降低营销成本，适用于各行业和规模的企业。
Hushly
hushly.com
Hushly是一个全功能的转换云平台，提供内容个性化、网站定制和潜在客户管理工具，旨在提升B2B营销效果。
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg是一款网站优化工具，通过热图、记录、调查和A/B测试等功能，帮助企业了解用户行为，提升用户体验和转化率。
Splitbee
splitbee.io
Splitbee是一款用于跟踪和优化在线业务的应用，提供分析、漏斗、自动化和A/B测试等功能。
Howuku
howuku.com
Howuku是一个行为分析解决方案，通过热图、A/B测试和调查帮助企业获取客户反馈和洞察，优化网站体验。
Landingi
landingi.com
Landingi是一个着陆页创建平台，用于设计、测试和优化营销活动，提供直观的拖放编辑器和400多种模板。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks是一款云端CRM软件，集成销售、营销和客户服务，帮助企业提高效率，实现客户关系管理。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty是一个数字优化平台，通过A/B测试和个性化为企业提供解决方案，以提升用户体验和转换率。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud是一个综合客户参与和体验平台，帮助营销人员创建个性化的客户体验，连接数据，进行精准营销。
Flagsmith
flagsmith.com
Flagsmith是一款功能标志和远程配置服务，支持在多个平台上管理功能发布，允许开发人员实现用户细分和实时更新。
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
分析工具包是一个自动化日常Google Analytics任务的Web分析软件，帮助分析和优化在线营销活动。
Eppo
geteppo.com
Eppo是一个A/B测试平台，支持与数据仓库集成，提供统计分析、功能管理和实验报告，确保数据安全和高效性。
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely应用帮助企业通过数据收集、转化和个性化体验，提高客户转化率。支持快速集成和实时数据，提供智能推荐功能。
AutoOptimize
autooptimize.ai
AutoOptimize通过自动化A/B测试来优化网站，提供50个高效模板，90天内可提高转换率达30%。
DevCycle
devcycle.com
DevCycle 是一个功能管理平台，帮助开发团队管理代码部署和功能发布，优化软件版本，集成多种工具，提高操作效率。
Personizely
personizely.net
Personizely 是一个转化营销工具，帮助网站收集访客信息，增加订单价值，通过定制弹出窗口提升销售。支持根据用户行为个性化内容。
AdOptics
adoptics.com
AdOptics 提供广告层面的转化优化服务，主要功能为 Google Ads 的自动化 A/B 测试。
Upflowy
upflowy.com
Upflowy是一款无代码拖放工具，用于构建和优化网络用户体验，支持A/B测试和客户流管理，简化用户互动过程。
Convert.com
convert.com
Convert.com是一款A/B测试软件，帮助机构和电子商务公司优化转化率，提供多元测试、热图和会话记录等功能。
Testeum
testeum.com
Testeum是一个测试平台，支持Web和移动应用的用户测试、视觉测试和数据驱动测试，提供详细报告帮助开发人员优化应用性能。
Monetate
monetate.com
Monetate是一款电子商务个性化软件，帮助品牌为客户提供定制体验，提升在线参与度和转化率。
Optibase
optibase.io
Optibase 是 Webflow 的终极 A/B 测试应用程序。它允许您通过精确的 A/B 测试来优化 Webflow 网站的转化率。您可以测试网站的不同版本，从副本到设计再到整个页面，并找到性能最佳的版本。 它提供拆分测试功能来促进业务增长，允许您通过拆分流量和分析性能来测试更大的设计更改。 Optibase 提供多变量测试，以找到您网站上元素的完美组合。您可以创建无限的组合并跟踪它们的表现。该应用程序与 Webflow 无缝集成，允许您为网站上的任何元素（从点击到表单提交）设置转化跟踪。 Optibase 设计为无代码友好且符合 GDPR。它不会导致任何闪烁或影响网站性能。该网站提供各种资源，例如指南、A/B 测试想法库和计算器，以帮助您掌握 Webflow 站点的 A/B 测试。
Ptengine
ptengine.com
Ptengine 是一个完整的营销和分析平台。我们帮助您真正了解您的用户，并通过个性化内容和运行 A/B 测试来采取行动。可以免费开始使用，几分钟后即可开始使用。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
Taplytics
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现代开发团队选择 Taplytics 来提高其发布的功能的投资回报率。我们提供零膨胀、跨平台 AB 测试和功能标记解决方案，为当今领先的应用程序和网站提供体验。 Taplytics 正在推动企业数字化转型。我们与 Lookout、Grubhub 和 Crate&Barrel 等品牌合作，通过他们的应用程序和网站增加收入。
Nosto
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体验智能商务 Nosto 是智能商务体验平台 (CXP)，为品牌和零售商提供直观设计的工具，通过端到端商务体验管理来增加在线收入。 借助 experience.AI，Nosto 帮助品牌在个性化、产品发现和用户生成内容方面实时丰富和激活客户、产品和内容数据，从而大规模提供高性能的商业体验。
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Intellimize
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Intellimize 是一个人工智能驱动的平台，专门从事网站个性化和转化率优化。它为营销人员提供了一个多功能空间来测试、优化和个性化他们的网站体验。 该平台具有运行无限变化的能力，因此有助于快速测试新概念和想法。利用其生成式人工智能技术，它还通过提供文案建议来解决写作障碍。Intellimize 的最大优势在于它能够使用人工智能优化提供 1:1 个性化。 它根据每个访问者的个人行为和偏好向其展示独特的网站变化，从而个性化用户体验，而无需第一或第三方数据。Intellimize 平台支持多种行业，包括但不限于 SaaS 和电子商务。 它可用于 A/B 测试、登陆页面优化以及电子商务和 SaaS 运营的特定个性化。平台分析功能可深入了解实验对不同细分市场的影响，帮助用户了解其战略决策的影响。 值得注意的是它能够与各种营销和分析工具无缝集成。除了 AI 技术之外，Intellimize 还提供专业服务、客户成功团队和引导引导。 专业服务团队是平台功能的延伸，包括战略和分析CRO专家，帮助用户实现优化目标。
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