替代项 - Submittable

Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一款综合教育平台，提供出勤、费用管理等工具，旨在简化学校管理、提高教学效果。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool 是一款学生信息管理系统，帮助教师跟踪学生出勤、成绩和作业，促进家庭与学校的沟通，支持云技术。
Classe365
classe365.com
Classe365是一款综合教育管理软件，简化学校和机构的行政管理及学习过程，支持课程管理、用户注册和学习进度跟踪等功能。
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi是亚洲首屈一指的大学职业中心平台，提供简历制作、职位发布、虚拟招聘会工具和校友追踪研究等功能。
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang是一款为非营利组织设计的捐助者管理软件，帮助管理捐助者关系和筹款活动，提升参与度和资金筹集效果。
Classter
classter.com
Classter是一款学生信息和学习管理系统，帮助教育机构高效管理学生数据和课程，支持个性化学习与多种工具集成。
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl是一个赠款管理平台，帮助非营利组织发现、研究和跟踪赠款机会，提供数据库、提醒和报告功能。
Kira Talent
kiratalent.com
Kira Talent是一个在线面试平台，支持候选人在虚拟环境中完成视频和文本评估，为教育机构提供有效的入学评估工具。
OpenEduCat
openeducat.org
OpenEduCat是一个开源ERP系统，为大学、中学及学校提供高效的学生、教职工、课程和班级管理功能。
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants是一个在线申请管理系统，简化了赠款申请、审查和决策过程，支持多种设备访问，适用于各种规模的组织。
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants是一个国际化的赠款管理平台，帮助中小型赠款者以灵活的方式管理和资助赠款申请。
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect是一个在线平台，简化奖学金、赠款和奖励的申请管理，支持创建表单、审查和追踪申请，提升效率。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款为非营利组织提供全面CRM解决方案的应用，支持筹款、活动管理与赠款管理。
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble是一款助力简化资助管理的应用，提供人工智能驱动的预算、报告及分析功能，支持自动化解决方案与集成。
Evalato
evalato.com
Evalato 是一款奖项管理软件，简化申请收集、评估和选出获奖者的流程，支持多种语言和货币，适用于各种评估活动。
Giveffect
giveffect.com
Giveffect是一个专为非营利组织设计的软件平台，提供筹款、活动管理、志愿者和捐助者管理等功能。
TUIO
tuiopay.com
TUIO是一款云端学费管理系统，自动化账单支付、简化报名和信息管理，适用于学校和课后项目，支持在线支付和实时沟通。
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI 是一个可持续性技术平台，通过机器学习和大数据为投资者和组织提供环境和社会洞察，覆盖广泛的数据分析。
SchoolMint
schoolmint.com
SchoolMint的Hero应用程序支持学校的行为管理，帮助记录学生行为，并自动通知家庭，增强学校与家庭的联系。
Sawyer
hisawyer.com
Sawyer是一款综合软件，帮助教育工作者管理定制日程、在线注册、支付处理和家长沟通等功能，支持多种班级安排。
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse是一个社区参与和志愿者管理平台，提供活动管理、志愿者注册和影响跟踪工具，帮助组织和个人提高社会责任和参与度。
Handprint
handprint.tech
Handprint 应用通过数字化技术帮助公司资助恢复生态系统的项目，支持环保和可持续发展。
Vee Volunteers
vee.com
Vee志愿者是一款连接企业团队与需要帮助的非营利组织的应用，支持志愿活动的组织与管理，方便用户参与志愿服务。
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Apply是一款用于简化赠款、奖学金和申请流程的工具，帮助组织管理申请和评审。
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod是一个集成的非营利管理平台，提供会计、捐助者管理、CRM、电子邮件营销和在线筹款等功能，简化非营利组织运营。
Millie
milliegiving.com
Millie是一款职场公益平台，旨在简化慈善捐款和志愿服务，帮助各类企业建立回馈文化，实现社会影响。
Keela
keela.co
Keela是一款非营利组织管理软件，提供捐赠管理、联系管理、电子邮件营销等功能，帮助提高筹款效率和捐助者关系。
InEvent
inevent.com
InEvent是一个活动管理平台，支持线下、虚拟和混合活动的组织，提供定制化的入住、注册及实时分析等功能。
Untap
untapcompete.com
Untap是一个管理创新和人才发现的平台，支持开放创新挑战、黑客马拉松、评比等活动，提供定制化管理和数据分析功能。
Borealis
boreal-is.com
Borealis是一款云端利益相关者参与软件，用于管理沟通、合规、风险及可持续发展等数据，帮助组织规划和评估参与策略。