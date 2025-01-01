替代项 - Sprinto

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin是一个云端管理工具，用于控制应用程序访问，支持定制策略和设备健康检查，增强安全性。

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Red Hat App提供访问企业开源解决方案，包括Linux、云、容器和Kubernetes技术，帮助组织管理IT环境并提高效率。

Synack

Synack

synack.com

Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

勤奋的董事是一个治理平台，提供工具简化会议管理、文件管理和透明度，提高决策效率和遵从性。

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。

DATEV

DATEV

datev.de

DATEV应用程序简化会计和财务管理，支持电子发票处理及与其他系统集成，确保数据准确性和合规性。

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation是一个合规管理平台，提供持续监控和自动化流程，帮助企业维持GDPR、SOC 2等法规的遵守。

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence应用于产品合规和供应链可视化，提供供应商参与、数据收集和报告生成，支持多项法律法规的管理和合规。

Everstream Analytics

Everstream Analytics

everstream.ai

Everstream Analytics利用AI和预测分析提供供应链见解和风险分析，帮助企业优化运营并增强弹性。

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。

Oneleet

Oneleet

oneleet.com

Oneleet是一个网络安全平台，帮助公司管理和监控安全合规，整合自动化工具与专业知识，以简化安全流程。

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta是一个安全与合规管理平台，帮助企业简化合规流程，并通过监控和集成工具自动化合规任务。

Workiva

Workiva

workiva.com

Workiva是一个云平台，简化财务、ESG报告和合规流程，支持数据集成、工作流自动化和团队协作。

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

木星是一款网络资产分析平台，持续收集和分析资产数据，帮助安全团队可视化和保护其攻击面。

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook 是一种供应商数据平台，通过自动化供应商数据的收集、验证和丰富，帮助企业优化采购流程并改善决策。

Drata

Drata

drata.com

Drata是一个合规性自动化平台，持续监控企业安全控制，简化合规流程，支持多种合规框架，帮助企业保持审计准备和风险管理。

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup 是一款简单易用的备份应用，可以为 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等云应用提供安全备份。

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security (VGS)是一款保护敏感数据的应用，提供安全的数据处理及合规支持，确保用户信息的安全性和完整性。

BMC

BMC

bmc.com

BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。

Risk Ledger

Risk Ledger

riskledger.com

风险分类帐是一款网络安全与风险管理平台，帮助组织安全地与供应链共享风险数据，进行有效的第三方风险评估与管理。

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine是一款数据保护与隐私管理软件，帮助组织遵循GDPR、CCPA和HIPAA等隐私法规，管理合规与数据处理。

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust是一个用于管理数据隐私、安全性和第三方风险的综合平台，支持合规性、自动化工作流程和风险评估。

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof是一个合规性管理平台，帮助组织高效管理多个安全框架，自动收集证据，简化工作流程，确保合规性一致性。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。

Circit

Circit

circit.io

Circit 是一个审计证据收集平台，帮助审计师高效验证资产，简化流程、跟踪请求状态及与证据提供者协作。

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