替代项 - Sprinto

Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一个云端管理工具，用于控制应用程序访问，支持定制策略和设备健康检查，增强安全性。
Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供访问企业开源解决方案，包括Linux、云、容器和Kubernetes技术，帮助组织管理IT环境并提高效率。
Synack
synack.com
Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。
Diligent Director
diligent.com
勤奋的董事是一个治理平台，提供工具简化会议管理、文件管理和透明度，提高决策效率和遵从性。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
DATEV
datev.de
DATEV应用程序简化会计和财务管理，支持电子发票处理及与其他系统集成，确保数据准确性和合规性。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation是一个合规管理平台，提供持续监控和自动化流程，帮助企业维持GDPR、SOC 2等法规的遵守。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence应用于产品合规和供应链可视化，提供供应商参与、数据收集和报告生成，支持多项法律法规的管理和合规。
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analytics利用AI和预测分析提供供应链见解和风险分析，帮助企业优化运营并增强弹性。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
Oneleet
oneleet.com
Oneleet是一个网络安全平台，帮助公司管理和监控安全合规，整合自动化工具与专业知识，以简化安全流程。
Vanta
vanta.com
Vanta是一个安全与合规管理平台，帮助企业简化合规流程，并通过监控和集成工具自动化合规任务。
Workiva
workiva.com
Workiva是一个云平台，简化财务、ESG报告和合规流程，支持数据集成、工作流自动化和团队协作。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一款网络资产分析平台，持续收集和分析资产数据，帮助安全团队可视化和保护其攻击面。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
TealBook
tealbook.com
TealBook 是一种供应商数据平台，通过自动化供应商数据的收集、验证和丰富，帮助企业优化采购流程并改善决策。
Drata
drata.com
Drata是一个合规性自动化平台，持续监控企业安全控制，简化合规流程，支持多种合规框架，帮助企业保持审计准备和风险管理。
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup 是一款简单易用的备份应用，可以为 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等云应用提供安全备份。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS)是一款保护敏感数据的应用，提供安全的数据处理及合规支持，确保用户信息的安全性和完整性。
BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
Risk Ledger
riskledger.com
风险分类帐是一款网络安全与风险管理平台，帮助组织安全地与供应链共享风险数据，进行有效的第三方风险评估与管理。
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine是一款数据保护与隐私管理软件，帮助组织遵循GDPR、CCPA和HIPAA等隐私法规，管理合规与数据处理。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一个用于管理数据隐私、安全性和第三方风险的综合平台，支持合规性、自动化工作流程和风险评估。
Imperva
imperva.com
Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof是一个合规性管理平台，帮助组织高效管理多个安全框架，自动收集证据，简化工作流程，确保合规性一致性。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
Circit
circit.io
Circit 是一个审计证据收集平台，帮助审计师高效验证资产，简化流程、跟踪请求状态及与证据提供者协作。