Spottabl 是一款人工智能驱动的工具，它将雇主与专业招聘人员和机构联系起来，以简化快速发展的初创公司和企业的招聘流程。 Spottabl 拥有超过 5000 名专业招聘人员组成的网络，可提供经过审查并准备面试的候选人库，从而显着缩短填补空缺职位所需的时间。该平台提供了多种功能来增强招聘流程。 它根据招聘人员活跃的人才网络和专业向招聘人员推荐相关的工作机会，帮助他们找到持续的商业机会。 招聘人员可以查看 360 度职位描述，全面了解该职位，包括公司宣传和职位细节。 Spottabl 的人工智能主导的个人资料发现功能使招聘人员能够从自己的私人人才库中找到相关人才。 该平台的社交采购工具有助于快速高效地发现人才。招聘人员配备了必要的信息和工具来鉴定和提交准备面试的候选人，从而增加成功安置的机会。此外，Spottabl 的智能推动和系统集成会自动将候选人提交到客户的申请人跟踪系统 (ATS) 中，从而无需手动跟进。招聘人员可以在 Spottabl 上注册，创建他们的专家档案，并展示他们的采购能力。 该平台最大限度地提高了盈利潜力，并通过成功费用提供透明度。总体而言，Spottabl 为招聘人员提供了一种简化且高效的方式来与雇主联系并找到适合其工作角色的人才，最终改善所有相关利益相关者的招聘流程。

网站： spottabl.com

免责声明：WebCatalog 与“Spottabl”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。