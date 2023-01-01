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利用我们的人工智能创新系列彻底改变您的语音解决方案。 Speech Intellect 是第一个完全使用新的以人工智能为中心的数学理论——“Sense Theory”来实时工作的 STT/TTS 解决方案。它着眼于客户所说的每个单词的含义。

网站： speechllect.com

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