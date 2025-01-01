替代项 - SourceDay

Ramp
ramp.com
Ramp是一款全面的财务管理平台，提供公司信用卡、费用管理、账单支付和供应商管理等功能，帮助企业简化财务运营。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。
Pipefy
pipefy.com
Pipefy是一个基于AI的流程自动化平台，帮助企业无代码构建工作流程，简化管理复杂流程，提高生产力。
Coupa
coupa.com
Coupa是一个云基础的支出管理平台，帮助企业优化采购、发票、费用和合同管理，提高财务可见性与控制。
Airbase
airbase.io
Airbase是一个现代化的支出管理平台，简化应付账款流程，支持企业有效管理支出与财务风险。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence应用于产品合规和供应链可视化，提供供应商参与、数据收集和报告生成，支持多项法律法规的管理和合规。
Team Procure
teamprocure.com
团队采购是一个基于云的采购软件，帮助企业管理电子拍卖、招标、请求审批和订单跟踪等流程。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti是一款自动化应付账款和全球付款的软件，简化支付流程，提高效率，支持196个国家的支付和税务合规。
Zip
ziphq.com
Zip是一个采购和请求管理平台，帮助企业统一流程、提高可见性和决策效率，简化员工的采购体验。
TealBook
tealbook.com
TealBook 是一种供应商数据平台，通过自动化供应商数据的收集、验证和丰富，帮助企业优化采购流程并改善决策。
Informatica
informatica.com
Informatica是一个数据管理平台，帮助企业集成和管理数据，提供数据质量和治理支持，促进数据驱动决策。
Avetta
avetta.com
Avetta是一个综合的承包商风险管理平台，帮助企业管理供应商的安全、合规和工人能力，支持简化流程和数据驱动决策。
Epicor
epicor.com
Epicor是一款模块化的企业资源计划（ERP）软件，用于管理财务、人力资源、供应链、库存和生产等业务流程。
Procurify
procurify.com
Procurify是一款采购管理软件，简化采购流程，提供实时预算跟踪和报告功能，帮助企业控制支出和优化财务管理。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一款专为小型品牌设计的库存管理工具，集中管理电商和批发销售渠道，优化订单和库存管理。
Pluto
getpluto.com
冥王星是一个为中东和北非企业提供综合公司卡和费用管理的平台，简化财务操作，提升成本控制。
MESH Works
meshworks.com
MESH Works是一款云端软件，帮助汽车制造企业管理采购、质量和新产品开发，支持供应商关系管理和APQP模块。
Anvyl
anvyl.com
Anvyl是一个供应链管理平台，帮助品牌管理供应商和生产，跟踪从采购到交付的产品数据，降低成本，提高效率。
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies（ISO）是一款货运管理软件，简化制造商、运输方和第三方之间的数据对账，提供绩效分析和优化供应链关系的洞察。
Tonkean
tonkean.com
Tonkean是一款流程协调与体验平台，帮助企业内部服务团队创建自定义、无代码的工作流程，自动化业务请求处理。
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Tradeshift平台为运输和物流行业提供云解决方案，简化供应链管理，自动处理发票，支持无缝数据交换和电子支付。
Precoro
precoro.com
Precoro是一款基于云的采购自动化解决方案，简化采购流程，减少手动错误，提高预算控制和支出可见性。
Ignite
ignite.no
Ignite 是一个采购管理平台，帮助优化采购流程，管理供应商关系，并提供实时性能分析和自定义报告。
Surefront
surefront.com
Surefront是一个云端平台，整合了产品生命周期管理、产品信息管理和客户关系管理，简化产品开发和零售流程。
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbee是一个供应商发现平台，帮助采购专业人员优化数据、做出更好的采购决策并快速找到新供应商，提升供应链效率。
Procee
procee.com
Procee是一款采购软件，可以帮您从头到尾管理支出，跟踪、控制和分析所有费用，保持采购流程的透明和集中。
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connect 是一个快速、简便的供应商入驻解决方案，提供可靠的供应商资料验证，并支持直接与 ERP 系统集成。
Proqura
proqura.com
Proqura是一个简单易用的电子采购解决方案，让公司系统化、透明和高效地管理采购流程，适用于中小企业。
Basware
basware.com
Basware应用程序是一款云端平台，专注于简化电子发票和采购流程，提供自动化工具以提高采购效率和减少错误。
Vroozi
vroozi.com
Vroozi是一个基于云的自动化采购和支出管理平台，帮助企业管理采购流程、发票和支付，提高效率与财务控制。