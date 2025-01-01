替代项 - Socket

PayCargo
paycargo.com
PayCargo是一个数字平台，用于简化物流和运输行业的付款流程，提供安全的在线付款、自动处理及实时跟踪功能。
Shipfix
shipfix.com
Shipfix 是一个为海事和贸易行业提供协作工作流程与数据平台的应用，帮助用户高效管理信息，做出更明智的决策。
Driver Technologies
drivertechnologies.com
Driver Technologies应用是一款免费的人工智能行车记录仪，提供碰撞警报和导航功能，帮助驾驶者降低风险并保护资产。
Cotiss
cotiss.com
Cotiss 是一款简化的采购软件，为小型和中型采购团队提供端对端的采购解决方案，帮助组织实现最佳实践流程。
GoExpedi
goexpedi.com
GoExpedi是一个以技术为基础的采购平台，帮助制造商提高工业能源设备的效率，简化采购和供应链管理过程。
Courier Mitra
couriermitra.com
Courier Mitra是一款物流管理应用，帮助企业简化快递运营，提供实时包裹跟踪、交付更新和物流管理工具。
Deliverr
deliverr.com
Deliverr是一个物流管理平台，帮助卖家高效管理库存和订单履行，以确保及时可靠的交付服务。
Refund Geeks
refundgeeks.com
退款Geeks应用自动识别UPS和FedEx的退款机会，实现退款流程自动化，帮助用户轻松跟踪和索取退款。
TrackMage
trackmage.com
TrackMage是一个订单跟踪系统，提供实时包裹状态更新，支持客户查询和自动化评价，适用于电子商务企业提高客户满意度。
ShipScience
shipscience.com
ShipScience是一款包裹审计软件，帮助用户简化运输流程，发现节省机会，提高效率，降低运输成本，优化承运商表现。
Paccurate
paccurate.io
Paccurate是一款实时打包决策工具，通过分析装运信息推荐最佳包装方案，以降低运输成本和优化物流效率。
Traqo.io
traqo.io
Traqo.io 是一个无代码的 SaaS 平台，为货运生命周期的各方提供可视化支持，模块包括货运采购、交付跟踪、SLA 管理、资金自动化和发票处理。
Shipamax
shipamax.com
Shipamax是一个自动化工具，连接电子邮箱，实时提取邮件和附件数据，提供结构化API数据流，简化物流运营管理。
PrimeRevenue
primerevenue.com
PrimeRevenue是一个财务技术平台，帮助企业优化营运资金，提高现金流可预测性，强化供应链融资，改善财务管理。
PackCapture
packcapture.com
PackCapture 是一个易于使用的订单包装视频录制和捕捉平台，为每个订单提供视频证据，降低争议，提高客户信任。
Networcx
networcx.io
Networcx 是一款专为物流行业设计的应用程序，整合了市场营销、销售和服务功能，支持全生命周期管理和客户数据可视化。
Factorazy
factorazy.com
Factorazy是一个帮助用户通过产品链接、ASIN码或照片快速找到全球可信供应商的应用，简化了寻找可靠制造商的流程。
Dray Alliance
drayalliance.com
Dray Alliance 应用汇聚了众多合格的拖车公司，确保您的集装箱能够准时到达，简化了拖车工作分配。
Cabrella
ecabrella.com
Cabrella是一款航运保险应用程序，提供市场最佳运费保险，简化索赔流程，并支持风险分析和多承运人系统集成。
CargoSteps
cargosteps.com
CargoSteps是一款数字解决方案，提供实时数据跟踪和分析，帮助提高供应链效率，优化物流运营，减少浪费。