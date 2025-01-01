替代项 - Sociamonials

Meta Business Suite
business.facebook.com
Meta Business Suite是一个工具，让企业从一个地方管理Facebook、Messenger和Instagram上的所有业务活动，包括发布、分析和广告管理。
X Pro
pro.x.com
X Pro是一个社交媒体仪表板应用，用于管理X（前身为Twitter）账户，支持发推、接收推文和查看个人资料。可以作为网页版、MacOS应用或Chrome应用使用。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy应用程序帮助用户创建和管理在线形象，提供网站构建、电子商务工具、SEO和分析等功能，适合小企业和个人使用。
Buffer
buffer.com
Buffer是一个社交媒体管理工具，帮助用户计划、安排和分析多个社交媒体平台的内容，便于团队协作和数据跟踪。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
Metricool
metricool.com
Metricool是一个社交媒体管理平台，帮助用户分析、安排和管理多个社交账户，提升社交媒体策略和广告效果。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，支持多个社交账户的管理、排程发布及分析，适用于不同规模的企业。
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social是一款一体化社交媒体管理工具，提供内容发布、调度、分析和评论管理等功能，帮助用户高效管理社交媒体。
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social是一款全面的社交媒体管理平台，帮助企业安排帖子、监控提及、生成报告，并与多种社交媒体平台集成。
Later
later.com
后来是一款社交媒体营销平台，帮助用户管理跨平台内容、发布计划、分析绩效，并提供视觉内容处理工具。
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social是一款社交媒体管理和分析软件，帮助企业有效管理社交平台，提高内容发布和用户互动。
Simplified
simplified.com
简化是一个一体化平台，支持设计、撰写、视频制作和社交媒体管理，适用于团队协作和品牌管理。
Publer
publer.io
Publer是一款社交媒体管理平台，允许用户在多个平台上协作、安排和分析帖子。支持团队协作、内容策划和性能跟踪等功能。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot是一款社交媒体营销自动化工具，帮助用户调度、分析社交媒体活动，提高效率和覆盖率。
SocialBee
socialbee.com
SocialBee是一个社交媒体管理工具，允许用户在一个地方调度、共享内容并分析各社交平台的表现。
Planable
planable.io
Planable是一款内容协作平台，简化社交媒体和其他营销内容的创建、审批与管理，支持多平台发布和实时反馈。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一个客户参与平台，帮助企业自动化营销流程，优化客户互动，提高收入与转化率。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。
Tailwind
tailwindapp.com
Tailwind是一款社交媒体营销工具，自动化内容创建、排期和发布，支持Instagram、Pinterest和Facebook，拥有超过100万用户。
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire是一款社交媒体管理工具，支持多平台内容策划、发布和分析，帮助用户提高社交媒体参与度和业务增长。
Loomly
loomly.com
Loomly是一款易于使用的社交媒体管理平台，帮助用户创建、调度帖子，跟踪分析，并管理社交媒体的统一收件箱。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
Followr
followr.ai
Collowr是一款社交媒体管理平台，提供自动调度、AI内容创建和分析工具，帮助用户优化社交媒体内容和提高参与度。
Sociality.io
sociality.io
Sociality.io是一个社交媒体管理平台，提供内容发布、数据监控、互动管理和竞争分析等功能，帮助企业优化社交媒体策略。
SocialHub
socialhub.io
SocialHub是一款社交媒体管理软件，简化内容创建、调度和团队协作，并提供分析工具。
Meltwater
meltwater.com
Meltwater是一个综合媒体智能平台，帮助企业实时跟踪在线对话，分析品牌声誉和市场动态，优化社交媒体策略。