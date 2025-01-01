替代项 - Sociamonials

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

Meta Business Suite是一个工具，让企业从一个地方管理Facebook、Messenger和Instagram上的所有业务活动，包括发布、分析和广告管理。

X Pro

X Pro

pro.x.com

X Pro是一个社交媒体仪表板应用，用于管理X（前身为Twitter）账户，支持发推、接收推文和查看个人资料。可以作为网页版、MacOS应用或Chrome应用使用。

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy应用程序帮助用户创建和管理在线形象，提供网站构建、电子商务工具、SEO和分析等功能，适合小企业和个人使用。

Buffer

Buffer

buffer.com

Buffer是一个社交媒体管理工具，帮助用户计划、安排和分析多个社交媒体平台的内容，便于团队协作和数据跟踪。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。

Metricool

Metricool

metricool.com

Metricool是一个社交媒体管理平台，帮助用户分析、安排和管理多个社交账户，提升社交媒体策略和广告效果。

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite是一个社交媒体管理平台，支持多个社交账户的管理、排程发布及分析，适用于不同规模的企业。

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Vista Social是一款一体化社交媒体管理工具，提供内容发布、调度、分析和评论管理等功能，帮助用户高效管理社交媒体。

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social是一款全面的社交媒体管理平台，帮助企业安排帖子、监控提及、生成报告，并与多种社交媒体平台集成。

Later

Later

later.com

后来是一款社交媒体营销平台，帮助用户管理跨平台内容、发布计划、分析绩效，并提供视觉内容处理工具。

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social是一款社交媒体管理和分析软件，帮助企业有效管理社交平台，提高内容发布和用户互动。

Simplified

Simplified

simplified.com

简化是一个一体化平台，支持设计、撰写、视频制作和社交媒体管理，适用于团队协作和品牌管理。

Publer

Publer

publer.io

Publer是一款社交媒体管理平台，允许用户在多个平台上协作、安排和分析帖子。支持团队协作、内容策划和性能跟踪等功能。

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot是一款社交媒体营销自动化工具，帮助用户调度、分析社交媒体活动，提高效率和覆盖率。

SocialBee

SocialBee

socialbee.com

SocialBee是一个社交媒体管理工具，允许用户在一个地方调度、共享内容并分析各社交平台的表现。

Planable

Planable

planable.io

Planable是一款内容协作平台，简化社交媒体和其他营销内容的创建、审批与管理，支持多平台发布和实时反馈。

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago是一个客户参与平台，帮助企业自动化营销流程，优化客户互动，提高收入与转化率。

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Tailwind是一款社交媒体营销工具，自动化内容创建、排期和发布，支持Instagram、Pinterest和Facebook，拥有超过100万用户。

Crowdfire

Crowdfire

crowdfireapp.com

Crowdfire是一款社交媒体管理工具，支持多平台内容策划、发布和分析，帮助用户提高社交媒体参与度和业务增长。

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly是一款易于使用的社交媒体管理平台，帮助用户创建、调度帖子，跟踪分析，并管理社交媒体的统一收件箱。

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。

Followr

Followr

followr.ai

Collowr是一款社交媒体管理平台，提供自动调度、AI内容创建和分析工具，帮助用户优化社交媒体内容和提高参与度。

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Sociality.io是一个社交媒体管理平台，提供内容发布、数据监控、互动管理和竞争分析等功能，帮助企业优化社交媒体策略。

SocialHub

SocialHub

socialhub.io

SocialHub是一款社交媒体管理软件，简化内容创建、调度和团队协作，并提供分析工具。

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater是一个综合媒体智能平台，帮助企业实时跟踪在线对话，分析品牌声誉和市场动态，优化社交媒体策略。

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