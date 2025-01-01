替代项 - SmartPass

Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一款综合教育平台，提供出勤、费用管理等工具，旨在简化学校管理、提高教学效果。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool 是一款学生信息管理系统，帮助教师跟踪学生出勤、成绩和作业，促进家庭与学校的沟通，支持云技术。
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo是一款教育工具，帮助教师管理课堂，促进家长与学生之间的沟通与互动。
Remind
remind.com
Remind是一款沟通平台，连接学生和家庭，提供教育支持和在线辅导，助力学习与交流，服务于数百万学生。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一款学习者响应系统，帮助教师创建互动课程，支持数学符号和出勤跟踪，提升课堂参与与学习体验。
Toddle
toddleapp.com
Toddle是一个帮助教师工作的应用，利用人工智能提供工具，支持前沿和未来导向的教育。
Showbie
showbie.com
Showbie是一款数字学习平台，帮助教师高效管理课堂，分发作业，提供反馈，促进学生之间的合作。
Nearpod
nearpod.com
Nearpod是一个互动教学平台，支持实时评估和多媒体内容，适用于课堂内外的学习，帮助教师创建沉浸式课程。
ClassLink
classlink.com
ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。
Classcraft
classcraft.com
Classcraft是一款教育应用，旨在改善学生行为、参与度和出勤率，通过游戏化和个性化学习提升课堂管理。
Socrative Student
socrative.com
苏格拉底学生应用程序允许学生通过测验、投票和游戏等形式分享理解，没有账号需求，便于课堂参与和反馈。
Edmentum
edmentum.com
Edmentum是一个在线学习平台，提供个性化教育支持，帮助教育者和学生实现教育目标，增强学习体验。
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson在线教室是一个支持教师和学生管理教育资源的平台，提供任务创建、进度跟踪和教学材料访问等功能。
Classroomscreen
classroomscreen.com
课堂屏幕是一个教育工具，帮助教师管理课堂和提高学生参与度，提供计时器、随机名称选择和测验等功能。
Classe365
classe365.com
Classe365是一款综合教育管理软件，简化学校和机构的行政管理及学习过程，支持课程管理、用户注册和学习进度跟踪等功能。
edumerge
edumerge.com
edumerge 应用提供一个统一的平台，方便学生、教师、家长和管理层之间进行即时沟通、学习管理、课堂管理和行政自动化。
Frontline Education
frontlineeducation.com
前线教育是一款学校管理软件，用于招聘、聘用、缺勤管理、专业发展等，旨在提高教育机构的行政效率。
Extramarks
extramarks.com
Extramarks是一个在线学习平台，提供K-12和高等教育的互动视频模块，帮助学生随时随地学习，支持个性化学习和进度监控。
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative老师是一款互动评估工具，允许教师通过测验和投票实时评估学生理解，促进个性化学习。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia是一款为幼儿园管理者设计的综合工具，简化管理流程，促进师生与家长之间的沟通。支持出勤追踪和财务管理。
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go是一款现代化的学校管理软件，帮助教育中心管理课程安排、费用、出勤等，提供便捷的教学支持和数据存储。
Classter
classter.com
Classter是一款学生信息和学习管理系统，帮助教育机构高效管理学生数据和课程，支持个性化学习与多种工具集成。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款澳大利亚的学校管理系统，由教育工作者为教育工作者开发，提供全面的教育软件解决方案。
Studybase
studybase.in
Studybase是一款面向学校和高等教育机构的B2B技术平台，旨在数字化学校生态系统，支持运营管理和在线学习。
WeVideo
wevideo.com
WeVideo 是一个多媒体创作工具，帮助教育工作者通过视频项目提升教学效果和互动学习。
iClicker
iclicker.com
iClicker是一款课堂响应系统，增强讲师与学生的互动，支持实时反馈和参与，适用于各种教学风格和学习方式。
Securly
securly.com
Securly是一款云基础网络过滤和监控工具，旨在为学生提供安全的在线环境，阻止不适当内容并监测互联网活动。
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool是一个学习平台，支持教师创建并管理课程，促进学习者互动，提供学习分析，帮助提升教育效果。
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl 是一款互动规划应用，帮助教师与学生直接沟通，管理课堂活动并跟踪学生进展，支持个性化学习。
Acadly
acadly.com
Acadly 是一个课堂互动工具，支持学生实时反馈、数学公式、即时通讯、问答和课堂管理，可在教室内外使用。