替代项 - SmartDok Norge

Matterport
matterport.com
Matterport应用通过3D摄像头和软件平台，实现建筑物的数字化，自动生成3D虚拟游览和多种空间数据。
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam是一款为承包商设计的照片管理应用，允许用户拍摄、组织、分享项目照片和详细信息，支持云存储和实时共享。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。
Procore
procore.com
Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire是一个集成的工地管理软件，促进施工团队之间的信息共享和任务管理，提高项目效率和协作。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。
Kraaft
kraaft.co
Kraaft是一款为现场团队设计的即时消息应用，便于收集和整理工地信息，支持移动和网页访问。
Knowify
knowify.com
Knowify是为商业承包商和住宅装修者设计的管理平台，提供项目管理、成本管理、调度和集成会计功能。
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace是一款用于建筑行业的现实捕获软件，帮助用户记录和分析施工现场，提供全面的建筑项目管理工具。
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems是一款为建筑现场提供项目管理工具的应用，支持日报、安全管理、时间卡和图纸共享等功能。
Raken
rakenapp.com
Raken是一款现场管理应用程序，帮助建筑公司实时收集项目数据，简化文档处理和团队协作，提高项目效率。
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar是一个数字化平台，支持建筑和房地产项目的文档管理、任务管理和沟通，提高效率与质量。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款综合建筑管理软件，可用于项目管理、客户关系和会计，支持团队协作和实时项目跟踪。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture是一个管理项目和数据的软件，帮助太阳能EPC和安装团队有效收集和组织现场信息，减少项目延迟和成本。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款现代化的建筑管理软件，帮助建筑商和承包商有效跟踪项目财务、管理任务和文档，以及团队协作。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款建筑估算和项目管理软件，简化估计、预算和项目管理流程，提升客户沟通与项目透明度。
Buildern
buildern.com
Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas是一个移动数据收集应用，帮助企业简化工作流程，支持自定义表单和数据管理。可用于各行业，具备离线收集和多媒体集成。
StructionSite
structionsite.com
结构站是一款用于自动捕捉和组织施工现场照片的应用，支持360度拍摄，并按日期和楼层位置分类。
Fonn
fonn.com
Fonn是一款针对建筑团队的项目管理软件，旨在提高工作效率，减少错误，帮助承包商在施工现场解决问题，节省时间与成本。
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive 是一款用于管理工地的应用，提供基于位置的调度、进度跟踪和现场管理，支持桌面和移动设备使用。
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild是一款建筑软件，旨在提高项目利润、按时完成建设，并简化例行任务，具备项目监控、合同管理和承包商付款管理等功能。
WERX
werxapp.com
WERX 应用程序提供简便的项目管理工具，帮助跟踪施工项目、预算和成本估算，并与 QuickBooks Online 实现无缝同步。
busybusy
busybusy.com
BusyBusy是一款专为建筑行业设计的时间跟踪和项目管理应用，支持GPS跟踪考勤、设备和材料，简化薪资和调度管理。
BuildingBlok
buildingblok.com
BuildingBlok是一款基于云的建筑管理应用，提供文件管理、进度跟踪、沟通等工具，帮助建筑行业专业人士高效管理项目。
eSUB
esub.com
eSUB是一个为商业分包商设计的项目管理平台，帮助用户管理项目数据、沟通与文档，提升现场及办公室的工作效率。
OnsiteIQ
onsiteiq.io
OnsiteIQ是一个数字平台，通过360度影像和交互式 walkthroughs，每周提供建筑项目的实时监控和文档管理。
Buildots
buildots.com
Buildots 是一个建筑管理应用，通过360°摄像机和AI技术，实时监控施工进度，帮助管理者高效处理问题。
OxBlue
oxblue.com
OxBlue是一个建筑工地视频监控与进度追踪应用，提供实时视频和高分辨率摄影，帮助用户了解工地动态与安全状况。
Hoylu
hoylu.com
Hoylu是一款协作工作区应用，支持实时创建、共享和管理内容，适用于集思广益和项目计划。
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