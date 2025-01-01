替代项 - Slidemodel

Google Slides
google.com
Google幻灯片是一款在线演示软件，允许用户实时创建、编辑和协作演示文稿，支持多种设备访问和格式兼容。
Microsoft PowerPoint Online
powerpoint.cloud.microsoft
VEED
veed.io
VEED是一款视频编辑工具，提供自动字幕、内容检测和易于使用的界面，支持团队实时协作和AI功能，简化视频制作过程。
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Microsoft Sway是一款云端应用，用于创建和分享互动报告、演示和个人故事，提供简便的设计和布局调整功能。
HeyGen
heygen.com
HeyGen是一个AI驱动的视频创建平台，用户通过输入文本生成专业视频，支持多种语言和可自定义的AI头像。
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai是一个在线演示文稿制作工具，帮助用户快速创建视觉吸引力的幻灯片，支持团队协作和自定义设计。
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show是一款综合演示软件，支持用户创建、协作和展示演示文稿，具备数据可视化、视频录制等功能，适合多平台使用。
Genially
genial.ly
Genially是一个在线工具，用于创建互动演示、信息图表和其他视觉内容，支持动画效果和用户友好界面。
iCloud Keynote
icloud.com
iCloud Keynote是一款基于云的演示文稿创建工具，允许用户随时随地设计、编辑和协作演示文稿，支持多种文件格式。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款交互式演示软件，帮助用户通过民意调查和测验等功能与观众实时互动，以提升会议和教学的参与度。
Prezi
prezi.com
Prezi是一款在线内容设计工具，帮助用户创建互动和视觉吸引力的演示文稿，支持实时协作与视频功能。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一个综合品牌平台，提供创建视频、图形设计、徽标和网站的工具，适合没有设计经验的用户。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一个AI视频创作平台，能将文本转化为专业视频，支持多种语言，适用于培训、市场营销和教育。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一个可视化沟通平台，帮助用户快速创建专业动画视频和演示，适合各类项目和团队协作。
Vyond
vyond.com
Vyond是一款云端动画视频制作平台，用户可轻松创建专业质量的动画视频，适用于培训、营销和内部沟通等多种场景。
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo是一款提供可编辑的Google幻灯片和PowerPoint模板的应用，帮助用户快速制作专业演示文稿，支持多种语言和格式。
Piktochart
piktochart.com
Piktochart是一个易于使用的视觉通信平台，帮助用户创建信息图表、演示文稿和视频等视觉内容，适合不同设计经验的人使用。
Visme
visme.co
Visme是一个综合设计平台，帮助用户创建和分享视觉内容，如演示文稿、信息图表和报告。
PresentationAI
presentations.ai
PresentationAI 是一款 AI 驱动的演示文稿制作工具，能够快速将文本和内容转化为美观的幻灯片。
Pitch
pitch.com
Pitch是一款协作演示软件，支持团队实时合作，提供设计工具和模板，以便高效创建和管理演示文稿。
Prezo
prezo.ai
Prezo是一个基于AI的工具，用于创建演示文稿、文档和网站，提供灵活的内容创建和分享功能。
SlideSpeak
slidespeak.co
SlideSpeak是一个AI工具，用于创建和总结演示文稿，支持各种格式，优化文档管理和演示工作流程。
Rephrase.ai
rephrase.ai
Rephrase.ai 是一个文本转视频生成平台，用户可以在几分钟内使用数字头像创建专业外观的视频，简化了视频制作过程。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一款互动演示软件，提供实时民意调查、测验和问答环节，旨在提升观众参与度，适用于教育和会议等场合。
Decktopus
decktopus.com
Decktopus是一款基于人工智能的演示软件，简化内容创建，支持自定义设计、图像生成和PDF导入，适合各类用户。
Slides
slides.com
幻灯片是一个基于浏览器的演示文稿工具，支持团队协作和多媒体集成，方便用户创建和分享演示文稿。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一个一体化AI视频生成平台，允许用户快速创建互动视频，无需摄像机或绿幕，适用于企业培训。
DocHipo
dochipo.com
DocHipo是一个免费的图形设计软件，帮助用户轻松创建信息图表、海报、广告及社交媒体图形，无需设计经验。
Wooclap
wooclap.com
Wooclap是一个互动学习平台，通过智能手机和电脑增强课堂学习，支持多种教学模式，促进学生参与和反馈。
Plus
plusai.com
Plus AI 是一个 AI 演示文稿工具，帮助用户在 Google Slides 中快速创建、编辑和设计专业的演示文稿。