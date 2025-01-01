替代项 - SkillGigs

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款云端招聘管理系统，帮助企业和人力资源机构高效管理候选人、招聘流程和客户关系。
Hirect
hirect.in
Hirect 是一款招聘应用，直接连接求职者与招聘经理，简化招聘流程并提供有效沟通。
Manatal
manatal.com
Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn是一款云端招聘软件，简化人员配备和招聘过程，结合申请人跟踪与客户关系管理功能。支持数据自动化和移动访问。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva是一款招聘和人员配置管理平台，提供申请人跟踪和数据管理功能，旨在优化招聘流程。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一款短信和电子邮件沟通平台，通过自动化和 AI 技术提升企业生产力和客户互动。
Loxo
loxo.co
Loxo是一个人才能力管理平台，集成申请人跟踪、客户关系管理和AI工具，简化招聘流程，提高招聘效率。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM是一款用于招聘机构的申请人跟踪系统，具备简历解析、移动应用和电子邮件集成功能。
JobAdder
jobadder.com
JobAdder是一个云端招聘管理平台，帮助招聘机构和人力资源团队简化职位发布、候选人跟踪及沟通管理。
Sense
sensehq.com
Sense是一款AI驱动的人才互动平台，旨在优化招聘流程，提供自动化招聘、候选人管理、面试调度等功能。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款用户友好的申请人跟踪系统，帮助企业更高效地招聘、面试和管理候选人，支持多种人力资源集成。
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow是一款现代化的候选人跟踪软件和招聘CRM，旨在简化招聘流程，提高招聘人员的效率。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
RemoteMore
remotemore.com
RemoteMore应有的功能是帮助用户快速找到技术熟练的开发人员。
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly是一款临时雇员调度软件，帮助机构管理员工、安排工作、生成工时表和发送发票。
Zerocoder
zerocoder.com
Zerocoder 即时连接公司与经过筛选的无代码开发者和设计师，提供固定月费的云平台，处理业务流程和软件开发。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin是一款集成了客户关系管理、申请跟踪和人力资源管理的AI平台，旨在提高招聘效率和数据分析能力。
Crelate
crelate.com
Crelate是一款针对招聘机构和企业招聘者的 applicant tracking 和人才关系管理解决方案，提供灵活的工作流程和强大的搜索功能。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire是在线申请人跟踪系统，简化招聘流程，支持简历管理、协作和报告生成，适合中型企业使用。
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit是一款基于云的招聘管理软件，支持整个招聘流程，包括候选人跟踪、客户关系管理和执行搜索功能。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 是一种招聘软件，结合了申请者追踪和客户关系管理功能，以简化招聘流程，适用于招聘团队。
WurkNow
wurknow.com
WurkNow是一个连接求职者和临时工作需求企业的平台，简化招聘流程并提供日程管理、支付等功能，提升工人和雇主之间的互动。
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos团队管理应用简化调度和任务管理，支持自我安排和实时聊天，适合自由职业者和志愿者使用。
CATS
catsone.com
CATS应用程序帮助全球各地的公司满足招聘需求，支持从小型招聘公司到财富500强企业的客户。
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM是一个人工智能驱动的全能招聘软件，帮助招聘公司优化招聘流程，提供简化的工具和分析功能。
WorkBright
workbright.com
WorkBright是一款数字化的员工入职软件，简化招聘和文书工作，支持远程完成合规培训，提升新员工的入职体验。
Longlist
longlist.io
Longlist是一款招聘客户关系管理和申请跟踪系统，专为快速发展的招聘和人力资源公司设计。
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit是一个基于AI的申请人跟踪系统，旨在简化SMB和企业的招聘流程，包括候选人管理、数据分析和入职功能。
Betterleap
betterleap.com
Betterleap 是一个人工智能驱动的外部招聘平台，连接招聘人员、招聘经理和招聘公司，优化候选人源引、参与和转化过程。
StaffingSoft
staffingsoft.com
StaffingSoft是一款招聘软件，提供申请人跟踪、候选管理和协作工具，帮助企业简化招聘流程和提高效率。