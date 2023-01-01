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嗨，你在塞拉萨！这比你想象的要好得多。在我们的应用程序中，检查您的公积金是免费的，并且有多种服务可以帮助您获得信贷。很酷吧？ 查看您可以在我们的应用程序上利用的所有内容：免费 CPF 咨询、以您或您公司名称 (CNPJ) 的名义进行债务谈判并享受折扣、Serasa Score 咨询、贷款和信用卡优惠、监控您的 CPF、在线数字钱包付款等等！

网站： serasa.com.br

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