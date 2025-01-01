替代项 - Sematext

Sentry
sentry.io
Sentry是一个监视应用程序错误和性能的平台，帮助开发人员实时识别和管理代码问题，提供详细的错误报告和性能见解。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云是一体化云计算平台，提供存储、数据库、计算和AI服务，支持各类企业在全球范围内的数据处理与管理。
Freshservice
freshservice.com
Freshservice是一款云原生的IT服务管理解决方案，通过AI和自动化提升企业IT运营效率和员工满意度。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。
Atera
atera.com
Atera是一个IT管理平台，集成远程监控、帮助台和自动化工具，支持多种操作系统，旨在提高IT服务的效率和沟通。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是一款用户行为分析工具，通过热图、会话记录和调查帮助企业了解用户在网站上的交互及优化体验。
Grafana
grafana.com
Grafana是一款开源工具，旨在帮助用户可视化和分析来自多个数据源的数据，适用于监控和数据仪表板创建。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一个云基础的监控平台，帮助用户实时监测软件、基础设施和服务的性能，提供应用性能管理和安全功能。
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic是一款网站可用性监控工具，提供实时监测和多渠道通知，帮助用户快速识别和解决网站停机问题。
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie 是一种现代事件管理解决方案，帮助IT团队管理警报和通话时间，增强响应效率和协作。
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot 是一款网站监控服务，实时检查网站的可用性，并在出现问题时通过多种渠道发送通知。
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty是一个事件管理平台，帮助IT团队有效应对系统中断和故障，提供实时警报和团队协作工具。
Freshworks
freshworks.com
Freshworks是一款提供IT、客户支持、销售和营销团队的经营软件，帮助提高运营效率和增强客户互动管理。
Site24x7
site24x7.com
Site24x7提供免费的和付费的网站监控服务。可以远程监控网站并在网站不可用时收到即时的邮件/短信通知。查看网站的正常运行时间和性能图表。
Elastic Cloud
elastic.co
弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。
Netdata
netdata.cloud
Netdata是一款实时监控和性能可视化工具，能收集数千个指标，适用于系统和应用程序监控，零配置，支持多种平台。
AppSignal
appsignal.com
AppSignal是一款应用性能监控工具，帮助开发人员监测错误、优化性能并提供实时洞察，支持多种开发框架。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一款监控和日志分析平台，帮助用户可视化其技术堆栈，实时管理事件并快速解决问题。
ClickPress
click.press
ClickPress 是一款帮助用户以专业方式管理 WordPress 网站的应用，提供一键功能以提升网站性能和加载速度。
NitroPack
nitropack.io
NitroPack是一款综合网站速度优化工具，提供缓存、图像优化、CDN等功能，帮助用户改善网站加载速度和用户体验。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款前端监控与产品分析工具，提供会话重播、性能监控和用户行为分析，帮助开发团队优化Web和移动应用体验。
Rollbar
rollbar.com
Rollbar是一个错误跟踪和调试工具，帮助开发人员实时监控和解决多种平台的错误，简化调试过程并增强协作。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Hexometer
hexometer.com
Hexometer是一款监控网站性能和用户体验的工具，能跟踪故障、SEO问题及安全漏洞，并与Slack和Telegram集成。
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop是一个网络分析平台，帮助组织监视和分析网络，管理网络安全和性能，支持恶意软件检测和数据包取证。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一个数字体验监控平台，帮助企业分析用户行为并优化在线交互，提高用户体验和品牌认知。
Uptime
uptime.com
正常运行时间是一个网站监视平台，提供实时性能监测和分析工具，帮助企业提高网站可靠性和用户体验。
Malcare
malcare.com
MalCare是一个为WordPress网站提供安全保护的应用，包括自动恶意软件扫描、一键清除恶意软件和实时防火墙。
Broadcom
broadcom.com
Broadcom应用程序提供安全访问Broadcom技术解决方案，支持用户管理账户、网络应用程序和基础架构软件。