替代项 - Scalr

Replit
replit.com
Replit是一款在线集成开发环境（IDE），支持多种编程语言，允许用户编写代码、构建应用和网站，并进行实时协作。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean 是一个云平台，帮助开发者构建和部署应用，支持现代 Web 应用及 AI 项目。
Vercel
vercel.com
Vercel是一个云平台，帮助开发者快速构建和部署Web应用，支持多种框架，提供安全性和监控工具。
Netlify
netlify.com
Netlify是一个云计算平台，提供Web应用和静态网站的托管及无服务器后端服务，支持自动化构建和持续部署。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere是一个云平台，用户可以直接在浏览器中编写、运行和托管Python应用程序，无需管理服务器。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一个低代码平台，帮助用户快速创建和管理自定义业务应用程序，支持数据管理和工作流自动化。
Heroku
heroku.com
Heroku是一个支持多种编程语言的云平台，帮助开发者构建、部署和扩展云应用程序。
Render
render.com
Render是一个云平台，简化应用程序及网站的部署和管理，支持自动部署、私有网络和全球CDN。
Glitch
glitch.com
Glitch是一个在线编程平台，允许用户在浏览器中创建、共享和协作开发网站和应用程序。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 是一个开发平台，提供按需配置的云开发环境，支持多种工具和依赖，帮助开发者快速上手和提高工作效率。
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud是一个综合云平台，提供190多项服务，支持企业构建、部署和管理应用程序，涵盖计算、存储、网络和AI等领域。
Plesk
plesk.com
Plesk是一个综合Web托管控制面板，简化网站、邮件和应用程序的管理，支持多种操作系统，具有安全和自动化功能。
Modal
modal.com
Modal帮助用户在云端运行代码，为开发者提供无服务器的容器计算，减少基础设施管理的麻烦。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console是一个用于监控、管理和优化混合云资源的工具，支持本地及云应用程序的统一管理。
NodeChef
nodechef.com
NodeChef是一个平台即服务(PaaS)，支持使用Docker容器和Kubernetes部署Node.js、Python、PHP等多种语言的应用。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Zoho Catalyst是一个简便的云开发平台，提供无服务器、AI/ML和后端服务，帮助用户构建和部署应用程序。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一个完整的 Ruby on Rails 支持解决方案，帮助组织快速部署和管理应用程序，专注于开发而非基础设施。
Stormkit
stormkit.io
Stormkit是一个平台，允许用户快速部署和管理全栈JavaScript应用程序，支持静态托管并与现代Web技术兼容。
Aiven
aiven.io
Aiven是一个云端数据平台，提供多种数据库托管服务，如PostgreSQL和MySQL，以及数据流解决方案Kafka。支持多种云服务和工具整合。
Ori
ori.co
Ori是一个云平台，提供按需GPU实例，支持AI模型的训练与推断，优化资源利用率，简化模型部署与管理。
Dagster
dagster.io
Dagster是一个开源数据编排平台，简化数据工作流的开发、执行和监控，支持多种部署模式并提供实时监控功能。
Stacktape
stacktape.com
Stacktape是一个云开发框架，简化应用程序的开发、部署和基础设施管理，适合各级开发者使用。
Kinsta
kinsta.com
Kinsta是一个高性能的WordPress托管平台，提供可靠的管理服务和安全保护，支持开发和部署过程。
Back4App
back4app.com
Back4App是一个低代码后端平台，简化移动和Web应用开发，支持身份验证、文件存储和云代码，方便开发者构建可扩展的应用。
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh是一个平台即服务(PaaS)解决方案，简化Web应用程序的部署与管理，支持多种编程语言，并提供安全和可扩展性功能。
Exotel
exotel.com
Exotel是一款客户互动平台，提供多渠道通信、语音服务和AI支持的客户数据功能，帮助企业有效管理客户交流。
Koyeb
koyeb.com
Koyeb是一个无服务器平台，简化Web应用程序、API和事件驱动功能的部署和管理，支持Docker容器及全球边缘网络。
Northflank
northflank.com
Northflank是一个开发平台，简化构建、部署和扩展微服务、作业和数据库，支持多种编程语言和自动化。
Brainboard
brainboard.co
Brainboard是一款基于AI的平台，用于视觉设计和管理云基础架构，支持工程师协作，并自动生成IaC代码。
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud是一个安全灵活的云平台，为用户提供托管和管理应用程序的环境，支持多种编程语言，强调数据控制和安全性。
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