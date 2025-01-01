替代项 - SafeBase

Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供访问企业开源解决方案，包括Linux、云、容器和Kubernetes技术，帮助组织管理IT环境并提高效率。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一款安全合规自动化平台，通过与云服务集成，简化和自动化合规流程，支持多种安全标准，帮助组织高效管理合规情况。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一个网络安全平台，通过攻击模拟技术帮助组织验证和加强安全防御，支持持续威胁暴露管理，适合各种成熟度的企业使用。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation是一个合规管理平台，提供持续监控和自动化流程，帮助企业维持GDPR、SOC 2等法规的遵守。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
Vanta
vanta.com
Vanta是一个安全与合规管理平台，帮助企业简化合规流程，并通过监控和集成工具自动化合规任务。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一款网络资产分析平台，持续收集和分析资产数据，帮助安全团队可视化和保护其攻击面。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
Drata
drata.com
Drata是一个合规性自动化平台，持续监控企业安全控制，简化合规流程，支持多种合规框架，帮助企业保持审计准备和风险管理。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS)是一款保护敏感数据的应用，提供安全的数据处理及合规支持，确保用户信息的安全性和完整性。
BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
Risk Ledger
riskledger.com
风险分类帐是一款网络安全与风险管理平台，帮助组织安全地与供应链共享风险数据，进行有效的第三方风险评估与管理。
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine是一款数据保护与隐私管理软件，帮助组织遵循GDPR、CCPA和HIPAA等隐私法规，管理合规与数据处理。
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof是一个合规性管理平台，帮助组织高效管理多个安全框架，自动收集证据，简化工作流程，确保合规性一致性。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一个开发者导向的软件安全平台，提供代码扫描和云漏洞评估，减少误报，简化安全管理。
Inventive AI
inventive.ai
Inventive是一个基于AI的RFP和问卷响应管理平台，提供快速准确的草稿、统一知识库和AI内容管理，提升响应效率。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一款多维云安全平台，通过检测和减轻云配置错误和漏洞，优化最小权限政策，提供持续的安全分析和监控。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
SureCloud
surecloud.com
SureCloud是一个集成的风险管理和合规平台，帮助企业主动管理风险，确保合规并优化治理流程。
Secureframe
secureframe.com
Secureframe是一个合规性自动化平台，简化SOC 2、ISO 27001、HIPAA和PCI DSS等认证过程，自动收集证据并监控合规性。
Progress
progress.com
Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。
Loopio
loopio.com
Loopio是一款提案管理软件，旨在简化RFP和其他问卷的响应过程，通过自动化和集中内容管理提高工作效率。
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield是一款综合性网络安全解决方案，专为金融服务行业设计，符合多项安全法规，提供计划、指导和工具。
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery是一款高性能的数据集成框架，支持从多个云源提取、转换和加载数据，适用于数据库和分析平台。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。
Lightrun
lightrun.com
Lightrun是一款实时可观察性和调试平台，允许开发人员安全地在生产环境中添加日志和指标，无需重启或重新部署。
UpGuard
upguard.com
UpGuard是一个网络安全平台，帮助组织防止数据泄露、监控供应商风险，并改善整体安全性。提供实时监控和数据泄漏保护功能。