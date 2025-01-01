替代项 - SafeBase

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Red Hat App提供访问企业开源解决方案，包括Linux、云、容器和Kubernetes技术，帮助组织管理IT环境并提高效率。

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto是一款安全合规自动化平台，通过与云服务集成，简化和自动化合规流程，支持多种安全标准，帮助组织高效管理合规情况。

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate是一个网络安全平台，通过攻击模拟技术帮助组织验证和加强安全防御，支持持续威胁暴露管理，适合各种成熟度的企业使用。

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation是一个合规管理平台，提供持续监控和自动化流程，帮助企业维持GDPR、SOC 2等法规的遵守。

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta是一个安全与合规管理平台，帮助企业简化合规流程，并通过监控和集成工具自动化合规任务。

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

木星是一款网络资产分析平台，持续收集和分析资产数据，帮助安全团队可视化和保护其攻击面。

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。

Drata

Drata

drata.com

Drata是一个合规性自动化平台，持续监控企业安全控制，简化合规流程，支持多种合规框架，帮助企业保持审计准备和风险管理。

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security (VGS)是一款保护敏感数据的应用，提供安全的数据处理及合规支持，确保用户信息的安全性和完整性。

BMC

BMC

bmc.com

BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。

Risk Ledger

Risk Ledger

riskledger.com

风险分类帐是一款网络安全与风险管理平台，帮助组织安全地与供应链共享风险数据，进行有效的第三方风险评估与管理。

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine是一款数据保护与隐私管理软件，帮助组织遵循GDPR、CCPA和HIPAA等隐私法规，管理合规与数据处理。

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof是一个合规性管理平台，帮助组织高效管理多个安全框架，自动收集证据，简化工作流程，确保合规性一致性。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security 是一个开发者导向的软件安全平台，提供代码扫描和云漏洞评估，减少误报，简化安全管理。

Inventive AI

Inventive AI

inventive.ai

Inventive是一个基于AI的RFP和问卷响应管理平台，提供快速准确的草稿、统一知识库和AI内容管理，提升响应效率。

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo是一款多维云安全平台，通过检测和减轻云配置错误和漏洞，优化最小权限政策，提供持续的安全分析和监控。

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。

SureCloud

SureCloud

surecloud.com

SureCloud是一个集成的风险管理和合规平台，帮助企业主动管理风险，确保合规并优化治理流程。

Secureframe

Secureframe

secureframe.com

Secureframe是一个合规性自动化平台，简化SOC 2、ISO 27001、HIPAA和PCI DSS等认证过程，自动收集证据并监控合规性。

Progress

Progress

progress.com

Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。

Loopio

Loopio

loopio.com

Loopio是一款提案管理软件，旨在简化RFP和其他问卷的响应过程，通过自动化和集中内容管理提高工作效率。

Havoc Shield

Havoc Shield

havocshield.com

Havoc Shield是一款综合性网络安全解决方案，专为金融服务行业设计，符合多项安全法规，提供计划、指导和工具。

CloudQuery

CloudQuery

cloudquery.io

CloudQuery是一款高性能的数据集成框架，支持从多个云源提取、转换和加载数据，适用于数据库和分析平台。

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Lightrun是一款实时可观察性和调试平台，允许开发人员安全地在生产环境中添加日志和指标，无需重启或重新部署。

UpGuard

UpGuard

upguard.com

UpGuard是一个网络安全平台，帮助组织防止数据泄露、监控供应商风险，并改善整体安全性。提供实时监控和数据泄漏保护功能。

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