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瑞安航空 DAC 是一家爱尔兰超低成本航空公司，成立于 1984 年。总部位于都柏林索兹，主要运营基地位于都柏林和伦敦斯坦斯特德机场。它是 Ryanair Holdings 航空公司家族中最大的一部分，并拥有 Ryanair UK、Buzz 和 Malta Air 等姊妹航空公司。 2016 年，瑞安航空是欧洲定期客运量最大的廉价航空公司，其国际乘客数量比任何其他航空公司都多。瑞安航空集团运营着 400 多架波音 737-800 飞机，其中一架 737-700 用作包机，备用，并用于飞行员培训。该航空公司的特点是快速扩张，这是 1997 年欧洲航空业放松管制以及低成本商业模式成功的结果。瑞安航空的航线网络服务于欧洲、北非（摩洛哥）和中东（以色列、黎巴嫩和约旦）的 40 个国家。该公司经常因工作条件恶劣、大量使用额外收费、糟糕的客户服务和为了获得免费宣传而故意引起争议的倾向。

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