替代项 - Ruul

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork是一个自由职业者与企业联系的平台，提供项目发布和人才匹配服务，支持多种工作类型并确保安全支付。

Square

Square

squareup.com

Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。

Deel

Deel

deel.com

Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio是一款免费的账单支付工具，简化企业应付账款管理，支持银行转账、信用卡支付和支票邮寄等功能，优化现金流。

Remote

Remote

remote.com

Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation是一个连接企业与技术人员的劳动力市场，简化现场服务管理，提升工作效率和成本控制。

Contra

Contra

contra.com

Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp是一款现代化的薪酬、合规和福利平台，自动处理州税注册与合规，免去用户登录.gov网站的需求。

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket是一个管理独立承包商和自由职业者的综合平台，支持工人验证、工作管理和自动付款，确保合规性。

Worksome

Worksome

worksome.com

Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti是一款自动化应付账款和全球付款的软件，简化支付流程，提高效率，支持196个国家的支付和税务合规。

Veem

Veem

veem.com

Veem是一个在线全球支付平台，帮助企业在100多个国家和70种货币中高效地发送和接收付款。

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。

Branch app

Branch app

branchapp.com

分支应用程序为用户提供财务管理工具，包括零费用银行账户和即时工资访问，旨在简化工资支付和财务管理。

ServiceChannel

ServiceChannel

servicechannel.com

ServiceChannel是一款设施管理软件，帮助用户采购、管理和支付维修服务，提升运营效率和透明度。

Avetta

Avetta

avetta.com

Avetta是一个综合的承包商风险管理平台，帮助企业管理供应商的安全、合规和工人能力，支持简化流程和数据驱动决策。

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk是一款管理和支付自由职业者的综合系统，支持全球协作、合规性和多币种付款，简化了自由职业者的管理流程。

Maestro

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR是一个项目管理工具，帮助项目负责人、解决方案提供者和利益相关者在一个平台上跟踪项目进展，确保沟通透明，防止信息遗漏。

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Cavalry是一款结合市场和自由职业者管理系统的应用，旨在简化公司与自由职业者之间的沟通与合作。

Dots

Dots

dots.dev

Dots 是一个开发者友好的API，帮助企业通过简单代码快速支付承包商，处理信息收集、支付和税表。

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass是一个全球远程团队的入职与薪资管理平台，简化公司在150个国家的远程工作流程和合规管理。

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla是一款金融科技应用，提供安全和高效的银行转账解决方案，支持实时和同日支付的集成服务。

Useme

Useme

useme.com

Useme是一个简化企业与自由职业者之间支付和发票流程的平台，适用于所有国家，支持国际合作。

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

乘数是一款全球人力资源管理平台，支持跨国招聘、薪资处理和法规合规，适用于各种规模的企业。

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

Rymotely是一款商业管理软件，用于帮助自由职业者、自雇人士和小型企业管理项目、提案、合同、发票、收入和支出。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.