替代项 - Ruul

Upwork
upwork.com
Upwork是一个自由职业者与企业联系的平台，提供项目发布和人才匹配服务，支持多种工作类型并确保安全支付。
Square
squareup.com
Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
Melio
meliopayments.com
Melio是一款免费的账单支付工具，简化企业应付账款管理，支持银行转账、信用卡支付和支票邮寄等功能，优化现金流。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation是一个连接企业与技术人员的劳动力市场，简化现场服务管理，提升工作效率和成本控制。
Contra
contra.com
Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Warp
joinwarp.com
Warp是一款现代化的薪酬、合规和福利平台，自动处理州税注册与合规，免去用户登录.gov网站的需求。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一个管理独立承包商和自由职业者的综合平台，支持工人验证、工作管理和自动付款，确保合规性。
Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti是一款自动化应付账款和全球付款的软件，简化支付流程，提高效率，支持196个国家的支付和税务合规。
Veem
veem.com
Veem是一个在线全球支付平台，帮助企业在100多个国家和70种货币中高效地发送和接收付款。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。
Branch app
branchapp.com
分支应用程序为用户提供财务管理工具，包括零费用银行账户和即时工资访问，旨在简化工资支付和财务管理。
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel是一款设施管理软件，帮助用户采购、管理和支付维修服务，提升运营效率和透明度。
Avetta
avetta.com
Avetta是一个综合的承包商风险管理平台，帮助企业管理供应商的安全、合规和工人能力，支持简化流程和数据驱动决策。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款管理和支付自由职业者的综合系统，支持全球协作、合规性和多币种付款，简化了自由职业者的管理流程。
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR是一个项目管理工具，帮助项目负责人、解决方案提供者和利益相关者在一个平台上跟踪项目进展，确保沟通透明，防止信息遗漏。
Skuad
skuad.io
Skuad是一个全球雇佣和薪资平台，帮助企业在160多个国家合法雇用和支付人才，无需预付款或长期合同。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry是一款结合市场和自由职业者管理系统的应用，旨在简化公司与自由职业者之间的沟通与合作。
Dots
dots.dev
Dots 是一个开发者友好的API，帮助企业通过简单代码快速支付承包商，处理信息收集、支付和税表。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一个全球远程团队的入职与薪资管理平台，简化公司在150个国家的远程工作流程和合规管理。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla是一款金融科技应用，提供安全和高效的银行转账解决方案，支持实时和同日支付的集成服务。
Useme
useme.com
Useme是一个简化企业与自由职业者之间支付和发票流程的平台，适用于所有国家，支持国际合作。
Multiplier
usemultiplier.com
乘数是一款全球人力资源管理平台，支持跨国招聘、薪资处理和法规合规，适用于各种规模的企业。
Rymotely
rymotely.co
Rymotely是一款商业管理软件，用于帮助自由职业者、自雇人士和小型企业管理项目、提案、合同、发票、收入和支出。