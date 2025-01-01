替代项 - Rosslyn

SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。
Coupa
coupa.com
Coupa是一个云基础的支出管理平台，帮助企业优化采购、发票、费用和合同管理，提高财务可见性与控制。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence应用于产品合规和供应链可视化，提供供应商参与、数据收集和报告生成，支持多项法律法规的管理和合规。
Team Procure
teamprocure.com
团队采购是一个基于云的采购软件，帮助企业管理电子拍卖、招标、请求审批和订单跟踪等流程。
SourceDay
sourceday.com
SourceDay是一个供应链协作软件，帮助买家与供应商对接订单和变更，提供实时订单可见性，减少供货延误。
Zip
ziphq.com
Zip是一个采购和请求管理平台，帮助企业统一流程、提高可见性和决策效率，简化员工的采购体验。
TealBook
tealbook.com
TealBook 是一种供应商数据平台，通过自动化供应商数据的收集、验证和丰富，帮助企业优化采购流程并改善决策。
Informatica
informatica.com
Informatica是一个数据管理平台，帮助企业集成和管理数据，提供数据质量和治理支持，促进数据驱动决策。
Avetta
avetta.com
Avetta是一个综合的承包商风险管理平台，帮助企业管理供应商的安全、合规和工人能力，支持简化流程和数据驱动决策。
Epicor
epicor.com
Epicor是一款模块化的企业资源计划（ERP）软件，用于管理财务、人力资源、供应链、库存和生产等业务流程。
MESH Works
meshworks.com
MESH Works是一款云端软件，帮助汽车制造企业管理采购、质量和新产品开发，支持供应商关系管理和APQP模块。
Anvyl
anvyl.com
Anvyl是一个供应链管理平台，帮助品牌管理供应商和生产，跟踪从采购到交付的产品数据，降低成本，提高效率。
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies（ISO）是一款货运管理软件，简化制造商、运输方和第三方之间的数据对账，提供绩效分析和优化供应链关系的洞察。
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Tradeshift平台为运输和物流行业提供云解决方案，简化供应链管理，自动处理发票，支持无缝数据交换和电子支付。
Ignite
ignite.no
Ignite 是一个采购管理平台，帮助优化采购流程，管理供应商关系，并提供实时性能分析和自定义报告。
Surefront
surefront.com
Surefront是一个云端平台，整合了产品生命周期管理、产品信息管理和客户关系管理，简化产品开发和零售流程。
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbee是一个供应商发现平台，帮助采购专业人员优化数据、做出更好的采购决策并快速找到新供应商，提升供应链效率。
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connect 是一个快速、简便的供应商入驻解决方案，提供可靠的供应商资料验证，并支持直接与 ERP 系统集成。
Basware
basware.com
Basware应用程序是一款云端平台，专注于简化电子发票和采购流程，提供自动化工具以提高采购效率和减少错误。
Vroozi
vroozi.com
Vroozi是一个基于云的自动化采购和支出管理平台，帮助企业管理采购流程、发票和支付，提高效率与财务控制。
Modern Dropship
moderndropship.com
Modern Dropship帮零售商快速上线交叉销售、代发和市场项目，支持与多类供应商高效管理和交易。
Supplier.io
supplier.io
供应商.io是一款支持企业增强供应商多样性与可持续性的工具，提供供应商管理和数据分析，帮助优化采购流程。
Arkestro
arkestro.com
Arkestro是一款预测性采购编排平台，利用机器学习和行为科学优化采购决策，提升企业成本节约和供应链效率。
SpotSource
spotsource.com
SpotSource是一个统一的市场平台，帮助公司高效寻找和管理服务供应商，提供透明的数据和易用的工作流程。
Promena
promena.net
Promena是一款集成化商业管理应用，提供E-采购、合同管理、供应商管理等功能，旨在提升运营效率和优化业务流程。
Kodiak Hub
kodiakhub.com
Kodiak Hub 是一款先进的供应商关系管理软件，帮助采购、可持续发展和供应链专业人士更智能地选择供应商并评估供应商绩效。
LightSource
lightsource.ai
LightSource是一款全球快速增长的采购平台，已被3000多家公司在100多个国家使用，包括财富500强和全球2000强企业。
Taulia NA
taulia.com
Taulia NA 是一个财务管理和供应链优化平台，提供发票管理、自动支付和现金流预测等功能，帮助企业改善财务运营和供应商关系。
SupplierGATEWAY
suppliergateway.com
SupplierGateway是一款供应链管理软件，简化供应商管理流程，提供合规性、风险监控和数据分析等功能。
Wholesale CRM
vendrivecrm.com
批发CRM应用简化亚马逊批发业务，提供客户管理、销售跟踪和库存管理功能，帮助企业高效管理运营。