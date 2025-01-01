替代项 - RedTeam

Matterport
matterport.com
Matterport应用通过3D摄像头和软件平台，实现建筑物的数字化，自动生成3D虚拟游览和多种空间数据。
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam是一款为承包商设计的照片管理应用，允许用户拍摄、组织、分享项目照片和详细信息，支持云存储和实时共享。
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend是一款用于房屋建筑和改建项目管理的软件，支持任务管理、客户关系、财务跟踪和团队协作。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus是一款集成CRM和项目管理工具的云软件，帮助屋顶和建筑行业的承包商简化业务运营和客户管理。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。
Contractor Foreman
contractorforeman.com
承包商工头是一款综合建筑管理软件，提供项目跟踪、员工管理、在线开票等功能，旨在简化中小型承包商的项目管理。
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro是一个综合业务管理工具，为家庭装修和设计专业人士提供项目管理、客户沟通和CRM功能，支持高效管理项目。
Procore
procore.com
Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire是一个集成的工地管理软件，促进施工团队之间的信息共享和任务管理，提高项目效率和协作。
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot是一个数字管理平台，简化文档和工作流程，支持安全、质量、资产等各项管理，适用于建筑和基础设施行业。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。
Kraaft
kraaft.co
Kraaft是一款为现场团队设计的即时消息应用，便于收集和整理工地信息，支持移动和网页访问。
Knowify
knowify.com
Knowify是为商业承包商和住宅装修者设计的管理平台，提供项目管理、成本管理、调度和集成会计功能。
PlanHub
planhub.com
PlanHub是一个集中的项目规划和报价系统，专为总承包商和分包商设计，简化竞标和项目管理流程。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct是一个基于云的财务和会计平台，提供核心财务工具和实时报告，适用于各种行业的企业。
VisiLean
visilean.com
VisiLean 是一种基于云的建筑管理软件，促进团队协作，提供实时项目跟踪和数据分析，支持BIM集成和移动更新。
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace是一款用于建筑行业的现实捕获软件，帮助用户记录和分析施工现场，提供全面的建筑项目管理工具。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 是一款基于云的企业资源计划（ERP）软件，旨在帮助中小企业管理财务、库存、项目和客户关系。
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems是一款为建筑现场提供项目管理工具的应用，支持日报、安全管理、时间卡和图纸共享等功能。
BuildingConnected
buildingconnected.com
建筑连接是一个基于Web的招标管理软件，简化建筑项目的投标和风险管理流程，促进业主与承包商之间的合作。
Raken
rakenapp.com
Raken是一款现场管理应用程序，帮助建筑公司实时收集项目数据，简化文档处理和团队协作，提高项目效率。
Albiware
albiware.com
Albiware是一款综合工具，旨在通过集成自动化和分析功能来简化和增强商业流程，提高工作效率。
Revizto
revizto.com
Revizto是一款实时问题跟踪软件，专注于建筑、工程和施工领域的协作及BIM项目协调。
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager是一款项目管理软件，提供项目计划、资源管理和时间跟踪等功能，帮助团队高效执行和监控项目。
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar是一个数字化平台，支持建筑和房地产项目的文档管理、任务管理和沟通，提高效率与质量。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款综合建筑管理软件，可用于项目管理、客户关系和会计，支持团队协作和实时项目跟踪。
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro是一款实时在线建筑调度应用，提供协作和供应链管理，帮助建筑商与供应商沟通材料交付和劳动力安排。
WorkMax
workmax.com
WorkMax是建筑行业移动项目成本管理的云解决方案，提供时间跟踪、资产管理和实时报告功能，提高效率和准确性。
Fieldly
fieldly.com
Fieldly是一款专为建筑和安装专业人士设计的数字项目管理工具，帮助简化现场操作、任务管理和员工调度。
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl是一款基于云的ERP软件，专为管理建筑项目而设计，适用于各类施工和财务管理。