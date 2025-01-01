替代项 - Quizplus

Quizlet
quizlet.com
Quizlet是一个在线学习应用，允许用户通过抽认卡和游戏进行学习，适用于学生和教育者。
Desmos Calculator
desmos.com
DESMOS计算器是一个多功能在线数学工具，支持图形绘制、统计分析和数据可视化，旨在帮助用户理解数学概念。
StuDocu
studocu.com
StudoCu是一个在线学习平台，提供全球学生创建的学习材料，并支持知识共享与交流，为用户提供丰富的学术资源。
SciSpace
scispace.com
SciSpace是一款AI科研助手，帮助用户快速查阅PDF文献，提取关键信息并辅助写作，简化学术研究过程。
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Desmos科学计算器是一款在线免费计算器，支持复杂数学运算，包括三角、对数、统计等，适合学习和专业使用。
Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一款互动学习应用，支持个人和团体测验，适用于学校、家庭和办公室的学习。
Brainscape
brainscape.com
Brainscape是一个抽认卡应用，使用自适应算法和间隔重复来帮助用户提升学习效率和记忆保留率。
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
BYJU's考试准备是一个多功能学习平台，提供视频课程、练习测试和个性化学习路径，帮助学生备考各种竞争考试。
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S是一个在线学习应用，提供视频课程、个性化学习、模拟考试和实时反馈，旨在帮助学生深入理解知识。
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create 是一个学习平台，允许用户创建和共享测验游戏（Kahoots），支持多种语言和学习模式，适用于教育和团队活动。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款交互式演示软件，帮助用户通过民意调查和测验等功能与观众实时互动，以提升会议和教学的参与度。
Brainly
brainly.com
Brainly是一个学习平台，学生可以在上面提问作业问题，并与其他学生互相帮助，获得答案和学习支持。
Course Hero
coursehero.com
课程英雄是一个在线学习平台，提供超过2000万种学习资源，包括学习指南、课堂笔记和辅导服务，支持学生的学习与复习。
Cram
cram.com
Cram是一个在线平台，用户可以创建、修改和分享抽认卡，以增强学习效果，支持多种主题和学习模式。
Numerade
numerade.com
Numerade是一个教育平台，提供科学、数学和经济问题的逐步解决方案，以及互动视频课程，支持个性化学习模式。
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko是一个AI驱动的学习平台，提供自动生成测验和闪卡的功能，帮助用户优化学习与复习过程。可以生成多种题型，并提供个性化反馈。
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle是一个教育应用，允许教师将视频转化为互动课程，支持测验和评论，帮助学生以自己的节奏学习并跟踪进展。
Studypool
studypool.com
Studypool是一个提供24/7作业辅导的教育平台，学生可以向经过验证的导师寻求帮助，并访问大量学习资料。
Wakelet
wakelet.com
Wakelet是一个帮助用户收集、组织和共享在线内容的平台，支持视频、文章、社交媒体等多种类型的内容管理。
Gurully
gurully.com
Gurully是一个综合平台，帮助用户准备PTE、IELTS、DUOLINGO和CELPIP考试，提供模拟测试和学习资料。
Study Stack
studystack.com
研究堆栈是一个教育平台，允许用户分享抽认卡，并自动生成学习游戏，帮助学生以有趣的方式记忆信息。
Paperclips
paperclips.app
Paperclips 是一个基于 AI 的工具，利用 ChatGPT 从课程笔记 PDF 生成高质量的闪卡，支持多平台导出，方便学生学习与备考。
Magoosh
magoosh.com
Magoosh是一款在线考试准备应用，帮助学生备考GRE、GMAT、SAT和TOEFL，提供视频课程、练习题和模拟测试等学习材料。
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai 是一个微学习平台，利用人工智能提供快速有效的学习，提供互动测验、课程和学习卡片，支援个性化学习体验。
Nagwa
nagwa.com
Nagwa是一个免费的K-12教育平台，提供数学、化学和物理的数字学习资源，支持个性化学习体验。
GoConqr
goconqr.com
GoConqr是一个个人学习平台，允许学生和教师创建、发现和分享学习资源，支持思维地图、测验和合作学习。
Newsela
newsela.com
Newsela是一个教育平台，为K-12学生提供多级别的文章和资源，支持语言学习和课程整合。
Studytracks
studytracks.fr
Studytracks是一款为考试准备而设计的应用，通过把核心课程内容转化为音乐，帮助学生快速学习和记忆信息，适用于各类考试。
QuizRise
quizrise.com
QuizRise是一个基于人工智能的教育工具，可以为课程和培训生成测验题目，支持多种题型，并允许用户自定义和共享内容。
DreamBox
dreambox.com
DreamBox是一个教育平台，通过个性化的数学和阅读教学，帮助教师满足学生的不同需求，提升学习体验。