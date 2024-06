Quilly 是一款 CMS 自动化工具,它利用大型语言模型完全自动为您的网站生成内容。选择主题、要在帖子中插入的关键字以及发布频率,然后您就可以开始比赛了 - 其他一切都会为您处理。 Quilly 可以提高自然搜索印象和点击次数,从而吸引访问者访问您的 Webflow 网站。花 30 秒创建几个代笔,然后看着您的印象和点击量飞速增长。 * 安排自动 CMS 帖子,以便您可以定期将内容发布到您的网站,无需手动操作。和我一起说,“设置好然后忘记它”! * 利用 Quilly 的尖端大型语言模型生成丰富、全面的帖子 * 直接从 Webflow 画布使用 Quilly 应用程序。告别上下文切换! * Cohesively inject keywords into your posts to achieve keyword exposure in the search engines. * Customize how frequently you'd like to post, whether to publish live or as a draft, and how long your posts should be.

网站: quilly.ink

