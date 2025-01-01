替代项 - Quilgo

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Honorlock

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honorlock.com

Honorlock是一款在线监考应用，提供远程评估的监控服务，结合AI与实时监管，以保护学术诚信与考试安全。

Gurully

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Gurully是一个综合平台，帮助用户准备PTE、IELTS、DUOLINGO和CELPIP考试，提供模拟测试和学习资料。

OpExams

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Opexams是一个考试管理平台，简化了考试创建、评分和分析，帮助教育者提高学生表现与评估效率。

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ExamRoom.AI是一个在线监管平台，利用AI技术确保远程评估的安全与完整性，支持实时监控和灵活的考试审核选项。

Digiexam

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Digiexam是一个在线考试平台，简化考试创建、管理和评分过程，确保考试完整性，支持多种题型，适用于教育机构和学生.

SpeedExam

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SpeedExam是一款在线考试软件，提供考试监控、实时沟通和分析报告，确保评估过程的安全与完整。

HireMee

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HireMee 是一个虚拟入学考试平台，提供AI监考服务和丰富的题库，帮助用户设计高效的入学考试。

SwiftAssess

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SwiftAssess 是一个全面的评估管理平台，适用于 K-12、高等教育及大规模评估，支持创建、交付和跟踪各种类型的评估。

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Prepry是一个为超声和放射专业人员提供ARDMS、ARRT和CCI考试准备资源的应用，包含学习工具和模拟考试等。

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