替代项 - Quilgo

Honorlock
honorlock.com
Honorlock是一款在线监考应用，提供远程评估的监控服务，结合AI与实时监管，以保护学术诚信与考试安全。
Gurully
gurully.com
Gurully是一个综合平台，帮助用户准备PTE、IELTS、DUOLINGO和CELPIP考试，提供模拟测试和学习资料。
OpExams
opexams.com
Opexams是一个考试管理平台，简化了考试创建、评分和分析，帮助教育者提高学生表现与评估效率。
ExamRoom.AI
examroom.ai
ExamRoom.AI是一个在线监管平台，利用AI技术确保远程评估的安全与完整性，支持实时监控和灵活的考试审核选项。
Digiexam
digiexam.com
Digiexam是一个在线考试平台，简化考试创建、管理和评分过程，确保考试完整性，支持多种题型，适用于教育机构和学生.
SpeedExam
speedexam.net
SpeedExam是一款在线考试软件，提供考试监控、实时沟通和分析报告，确保评估过程的安全与完整。
HireMee
hiremee.co.in
HireMee 是一个虚拟入学考试平台，提供AI监考服务和丰富的题库，帮助用户设计高效的入学考试。
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssess 是一个全面的评估管理平台，适用于 K-12、高等教育及大规模评估，支持创建、交付和跟踪各种类型的评估。
Prepry
prepry.com
Prepry是一个为超声和放射专业人员提供ARDMS、ARRT和CCI考试准备资源的应用，包含学习工具和模拟考试等。