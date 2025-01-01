替代项 - Qodana Cloud

Codacy
codacy.com
Codacy是一个代码审核工具，通过自动分析提高代码质量和安全性，支持多种语言，易于集成至开发流程。
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud是一个基于云的平台，提供持续的代码质量和安全分析，支持与版本控制和CI/CD工具的集成。
Codecov
codecov.io
Codecov是一个代码覆盖工具，帮助开发人员识别未测试代码，并生成报告以提高代码质量和覆盖范围。
DeepSource
deepsource.com
DeepSource 是一款代码健康平台，自动分析源代码，发现并修复安全、性能和错误风险，以提高代码质量和安全性。
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep是一个可定制的应用程序安全平台，扫描代码以发现安全问题，支持多种编程语言，并与开发工作流程集成。
Embold
embold.io
Embold是一种代码分析工具，旨在帮助开发团队识别和解决代码中的问题，提高软件质量和可维护性。
Typo
typoapp.io
Typo是一款基于AI的软件交付管理平台，提供实时SDLC可见性、自动代码审查和开发者体验洞察，帮助团队更快速地交付可靠软件。
The Code Registry
thecoderegistry.com
代码注册表是一个AI驱动的平台，提供代码分析和报告，帮助企业管理软件资产和提高代码质量与安全性。
Code Climate Quality
codeclimate.com
代码气候质量是一款分析工具，帮助开发人员评估和提高代码健康、安全性及可维护性，支持自动代码评论和多种编程语言。
CodeScan
codescan.io
CodeScan Shield 提供代码质量、安全性和合规性保障，通过自动化模块分析代码与组织政策，确保Salesforce环境的高标准。
OverOps
overops.com
OverOps应用程序提供实时错误分析和根本原因识别，帮助开发者快速定位和解决复杂应用中的问题，提高软件可靠性。
CodeScene
codescene.com
CodeScene 是一款代码分析工具，提供代码质量、团队动态和技术债务的可视化与报告，帮助开发团队做出数据驱动的决策。
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel是一个SaaS产品，提供软件开发流程的分析和自动化代码审查，帮助团队通过数据做出决策，优化编码实践。
GuardRails
guardrails.io
GuardRails是一款端到端安全平台，帮助开发和安全团队识别和修复应用程序中的漏洞，集成到开发工作流程中，提供实时指导。
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics是一个AI驱动的平台，帮助组织监测性能、提升安全性、优化流程并提供实时见解，以提高Salesforce的使用效益。