替代项 - Qodana Cloud

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy是一个代码审核工具，通过自动分析提高代码质量和安全性，支持多种语言，易于集成至开发流程。

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud是一个基于云的平台，提供持续的代码质量和安全分析，支持与版本控制和CI/CD工具的集成。

Codecov

Codecov

codecov.io

Codecov是一个代码覆盖工具，帮助开发人员识别未测试代码，并生成报告以提高代码质量和覆盖范围。

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource 是一款代码健康平台，自动分析源代码，发现并修复安全、性能和错误风险，以提高代码质量和安全性。

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep是一个可定制的应用程序安全平台，扫描代码以发现安全问题，支持多种编程语言，并与开发工作流程集成。

Embold

Embold

embold.io

Embold是一种代码分析工具，旨在帮助开发团队识别和解决代码中的问题，提高软件质量和可维护性。

Typo

Typo

typoapp.io

Typo是一款基于AI的软件交付管理平台，提供实时SDLC可见性、自动代码审查和开发者体验洞察，帮助团队更快速地交付可靠软件。

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

代码注册表是一个AI驱动的平台，提供代码分析和报告，帮助企业管理软件资产和提高代码质量与安全性。

Code Climate Quality

Code Climate Quality

codeclimate.com

代码气候质量是一款分析工具，帮助开发人员评估和提高代码健康、安全性及可维护性，支持自动代码评论和多种编程语言。

CodeScan

CodeScan

codescan.io

CodeScan Shield 提供代码质量、安全性和合规性保障，通过自动化模块分析代码与组织政策，确保Salesforce环境的高标准。

OverOps

OverOps

overops.com

OverOps应用程序提供实时错误分析和根本原因识别，帮助开发者快速定位和解决复杂应用中的问题，提高软件可靠性。

CodeScene

CodeScene

codescene.com

CodeScene 是一款代码分析工具，提供代码质量、团队动态和技术债务的可视化与报告，帮助开发团队做出数据驱动的决策。

SourceLevel

SourceLevel

sourcelevel.io

SourceLevel是一个SaaS产品，提供软件开发流程的分析和自动化代码审查，帮助团队通过数据做出决策，优化编码实践。

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails是一款端到端安全平台，帮助开发和安全团队识别和修复应用程序中的漏洞，集成到开发工作流程中，提供实时指导。

Hubbl Diagnostics

Hubbl Diagnostics

hubbl.com

Hubbl Diagnostics是一个AI驱动的平台，帮助组织监测性能、提升安全性、优化流程并提供实时见解，以提高Salesforce的使用效益。

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