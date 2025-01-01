替代项 - PureDome

OpenVPN
openvpn.net
OpenVPN是一款功能全面的SSL VPN软件，支持安全远程访问，适用于多个平台，包括Windows、Mac、Linux及移动设备。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供云计算服务，包括计算、数据存储和机器学习，支持应用程序的构建、部署和扩展。
UTunnel Console
utunnel.io
UTunnel控制台提供VPN和零信任网络访问解决方案，支持安全的远程访问和网络管理，适合需要增强网络安全的企业。
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一个云端管理工具，用于控制应用程序访问，支持定制策略和设备健康检查，增强安全性。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
NordLayer
nordlayer.com
NordLayer是一种为企业提供安全远程访问的网络安全解决方案，支持VPN服务和多种身份验证方法，确保数据保护。
VMware
vmware.com
VMware 是一个虚拟化管理平台，提供统一管理工具，支持在本地和云环境中创建和优化软件定义数据中心。
CyberArk
cyberark.com
CyberArk是一款身份安全和访问管理解决方案，保护组织免受网络威胁，确保用户和机器身份安全。
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud是一个平台，提供安全的虚拟化解决方案，支持用户通过云访问应用程序和桌面。
Akamai
akamai.com
Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。
Zscaler
zscaler.com
Zscaler是一个云安全平台，为用户和应用程序提供安全连接和数据保护，适用于移动和云环境。
Twingate
twingate.com
Twingate是一个安全的远程访问解决方案，允许用户安全访问企业内部应用和资源，简化管理并增强安全性。
iboss
iboss.com
iboss是一个集成了安全和连接功能的云安全平台，提供安全的互联网访问和网络保护，适用于各种企业环境。
Broadcom
broadcom.com
Broadcom应用程序提供安全访问Broadcom技术解决方案，支持用户管理账户、网络应用程序和基础架构软件。
FerrumGate
ferrumgate.com
FerrumGate是一个开源的零信任访问项目，提供安全远程访问、VPN替代、云安全、特权访问管理和物联网连接等功能。
ZeroGate
zerogate.com
ZeroGate是一款基于云的安全远程访问平台，支持企业在不使用VPN的情况下安全访问应用程序。
Pomerium
pomerium.com
Pomerium 是一个零信任的反向代理，帮助企业安全管理应用访问，无需 VPN，支持身份验证和访问控制。
GoodAccess
goodaccess.com
GoodAccess是一款基于云的VPN解决方案，为远程工作提供安全连接，支持多种设备与身份验证，确保数据安全及简易管理。
Ivanti
ivanti.com
Ivanti是一个综合平台，提供统一的端点管理和安全解决方案，帮助组织管理和保护其数字环境，提高员工体验。
SecureAuth
secureauth.com
SecureAuth是一款身份与访问管理应用，提供自适应身份验证和多因素身份验证，确保安全访问和数据隐私。
Check Point
checkpoint.com
Check Point是一款网络安全应用，提供多种安全解决方案以保护组织免受网络威胁，支持实时威胁检测和管理。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
Timus Networks
timusnetworks.com
Timus是一个云基础的网络安全解决方案，通过轻量级的代理取代VPN，旨在为用户提供持续连接与保护，专注于管理服务提供商支持。
SecureW2
securew2.com
SecureW2是一款无密码安全解决方案，通过云PKI、RADIUS认证和设备引导服务，增强网络安全性和管理简便性。
Cato Networks
catonetworks.com
Cato Networks 是一款提供全面网络安全和访问管理的应用，结合 SD-WAN 和云原生安全功能，优化企业网络和用户体验。
Axis Security
axissecurity.com
Axis Security是一个云平台，提供基于零信任的安全远程访问，确保用户安全地访问应用程序和资源，降低数据泄露风险。
Cyolo
cyolo.io
Cyolo是一个混合远程特权访问解决方案，提供安全的远程访问和操作，支持人类及非人类身份的安全管理。
Palo Alto Networks
paloaltonetworks.com
Palo Alto Networks提供全面网络安全解决方案，支持零信任策略、云服务安全及网络流量管理，确保网络、SaaS应用程序的安全。
NetScaler
netscaler.com
NetScaler是一款应用程序交付控制器，提供安全和高效的应用交付服务，涵盖本地和云环境，支持远程用户的安全访问。
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
Absolute Secure Access 提供安全的网络连接，支持用户通过加密访问云和本地资源，包含 VPN、ZTNA 和网络监测产品。