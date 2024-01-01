Prompt Hunt 是一个人工智能艺术平台，使用户能够利用人工智能技术创作、探索和分享艺术作品。它包含一系列 AI 模型，包括稳定扩散、DALLE 和 Midjourney。 该平台针对艺术家和创意人员，提供快速、简化的艺术创作流程。 Prompt Hunt 的一个关键功能是 Chroma，这是他们先进的人工智能模型，用于快速生成高质量的视觉效果，具有令人印象深刻的控制和细节。 Prompt Hunt 包括一系列提示模板，以帮助一致地创建资产。用户还可以创建、修改和共享这些模板，从而增强协作艺术创作。该平台专为优化用户便利性而设计，具有拖放式风格选择器，其隐私模式使艺术家能够在创作过程中保持其作品的私密性。该平台支持从3D、标志、摄影到像素艺术的各种艺术类别，为探索和创作提供了广泛的范围。 为了增强可访问性并帮助初学者，平台上提供了各种教程。尽管简单，Prompt Hunt 还为更熟练的用户或“提示工程师”提供了效率，从而适应了广泛的用户技能。 最后，用户可以根据自己的需求选择不同的定价方案，保证使用和成本方面的灵活性。

网站： prompthunt.com

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