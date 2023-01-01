Progressive Corporation 是一家美国保险公司，是美国第三大保险公司和第一大商业汽车保险公司。该公司由 Jack Green 和 Joseph M. Lewis 于 1937 年共同创立，总部位于俄亥俄州梅菲尔德村。

网站： progressive.com

免责声明：WebCatalog 与“Progressive”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。