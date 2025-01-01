替代项 - Prewrite

StudioBinder

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studiobinder.com

StudioBinder是一个基于网络的电影制作管理软件，提供脚本编写、拍摄计划、呼叫表和团队管理功能。

WriterDuet

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WriterDuet是一款基于云的编剧软件，支持实时协作和AI建议，适合个人和团队共同开发高质量剧本。

Celtx

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Celtx是一个综合平台，用于编剧和电影制作，提供剧本编写、项目管理和协作功能，适合个人和团队使用。

MakeStoryBoard

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MakeStoryboard是一款在线故事板制作软件，便于创建、共享和管理故事板，支持团队协作和多种自定义功能。

Plottr

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Plottr是一款帮助作家组织和构建故事的应用，可以管理情节、场景和角色，简化创作过程。

Boords

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Boords是一款协作故事板工具，帮助团队快速创建、管理和共享专业项目，适合视觉媒体项目的组织和可视化。

Filmustage

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Filmustage 是一个基于AI的脚本分解工具，可以快速将剧本转换为可管理元素，支持导出到多种格式，提升制作效率。

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