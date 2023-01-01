Postmates 是一家美国公司，提供餐厅准备的餐点和其他商品的本地配送服务。截至 2019 年 2 月，Postmates 在美国 2,940 个城市开展业务。该服务依靠手机应用程序及其全球定位系统功能来匹配库存和消费者需求。Postmates 于 2011 年推出，是美国众多按需投递公司之一为以前不提供送货服务的餐馆和商店提供送货服务。 Postmates 是按需公司的一个例子。 Postmates 联合创始人巴斯蒂安·莱曼 (Bastian Lehmann) 称该公司“反亚马逊”。 2020 年 7 月 6 日，Uber 宣布将以 26.5 亿美元收购 Postmates。 2020年12月1日，Uber宣布交易完成。

网站： postmates.com

免责声明：WebCatalog 与“Postmates”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。