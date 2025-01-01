Plobal Apps

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Plobal Apps是一个AI驱动的移动电商平台，帮助在线商店创建本机移动应用，提升销售和客户参与，支持多货币和自动推送通知。

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Plobal Apps 是一个由人工智能驱动的综合性移动商务平台，使在线商店能够使用完全原生的移动应用程序扩大移动收入、提高转化率并提高保留率。我们相信利用人工智能、机器学习、语音报告等尖端技术实现整个移动商务的自动化。

Plobal Apps是专门为Shopify商店设计的全面移动应用程序构建器，使企业能够创建本机移动应用程序，从而增强客户参与度并推动销售。该应用程序提供了无代码，拖放接口，使用户无需广泛的技术专长就可以访问它。关键功能包括发送自动推送通知的能力，这些通知可用于促进Flash销售，新产品或独家报价。此外，Plobal Apps支持精简结帐流程的Apple Pay集成，并允许进行多货币交易，以适应全球客户群。

该应用程序还包括AI驱动的产品建议，通过向客户建议相关产品来帮助企业增加订单价值和收入。此外，它为布局和横幅提供了自定义选项，使企业可以个性化用户体验并改善参与度。 Plobal应用程序支持无限数量的产品和类别，使其适合各种规模的企业。该应用程序还具有应用程序内条形码扫描仪并支持Android应用程序，从而确保了不同平台的广泛范围。

为了支持企业优化其应用程序性能，Plobal Apps提供24/7的客户支持和工具来增强有机安装。这套全面的功能可帮助企业有效利用移动商业，从而与客户建立牢固的联系并提高整体销售业绩。

此描述由 AI（人工智能）生成。AI 可能会犯错。请检查重要信息。

目录:
Shopping
直播商务软件
移动电子商务软件

网站： plobalapps.com

免责声明：WebCatalog 与“Plobal Apps”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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