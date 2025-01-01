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使用 WebCatalog Desktop 上“Plobal Apps”的 Mac、Windows 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
Plobal Apps是专门为Shopify商店设计的全面移动应用程序构建器，使企业能够创建本机移动应用程序，从而增强客户参与度并推动销售。该应用程序提供了无代码，拖放接口，使用户无需广泛的技术专长就可以访问它。关键功能包括发送自动推送通知的能力，这些通知可用于促进Flash销售，新产品或独家报价。此外，Plobal Apps支持精简结帐流程的Apple Pay集成，并允许进行多货币交易，以适应全球客户群。
该应用程序还包括AI驱动的产品建议，通过向客户建议相关产品来帮助企业增加订单价值和收入。此外，它为布局和横幅提供了自定义选项，使企业可以个性化用户体验并改善参与度。 Plobal应用程序支持无限数量的产品和类别，使其适合各种规模的企业。该应用程序还具有应用程序内条形码扫描仪并支持Android应用程序，从而确保了不同平台的广泛范围。
为了支持企业优化其应用程序性能，Plobal Apps提供24/7的客户支持和工具来增强有机安装。这套全面的功能可帮助企业有效利用移动商业，从而与客户建立牢固的联系并提高整体销售业绩。
此描述由 AI（人工智能）生成。AI 可能会犯错。请检查重要信息。
网站： plobalapps.com
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