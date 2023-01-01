PhET Simulations

超过 80 个用于数学和科学学习的交互式模拟和游戏！通过屡获殊荣的 PhET 模拟学习科学和数学！无论是了解原子、探索能量还是掌握乘法，每个学习者都有一款模拟游戏。该应用程序非常适合在家中、课堂上或路上使用，在一个易于使用的软件包中提供所有 PhET HTML5 模拟卡（超过 75 个模拟卡）。 PhET 模拟由科罗拉多大学博尔德分校的专家开发，每年有数百万学生使用。

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