替代项 - Pearson Online Classroom

PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool 是一款学生信息管理系统，帮助教师跟踪学生出勤、成绩和作业，促进家庭与学校的沟通，支持云技术。
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo是一款教育工具，帮助教师管理课堂，促进家长与学生之间的沟通与互动。
Remind
remind.com
Remind是一款沟通平台，连接学生和家庭，提供教育支持和在线辅导，助力学习与交流，服务于数百万学生。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一款学习者响应系统，帮助教师创建互动课程，支持数学符号和出勤跟踪，提升课堂参与与学习体验。
Toddle
toddleapp.com
Toddle是一个帮助教师工作的应用，利用人工智能提供工具，支持前沿和未来导向的教育。
Showbie
showbie.com
Showbie是一款数字学习平台，帮助教师高效管理课堂，分发作业，提供反馈，促进学生之间的合作。
Nearpod
nearpod.com
Nearpod是一个互动教学平台，支持实时评估和多媒体内容，适用于课堂内外的学习，帮助教师创建沉浸式课程。
ClassLink
classlink.com
ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。
Classcraft
classcraft.com
Classcraft是一款教育应用，旨在改善学生行为、参与度和出勤率，通过游戏化和个性化学习提升课堂管理。
Socrative Student
socrative.com
苏格拉底学生应用程序允许学生通过测验、投票和游戏等形式分享理解，没有账号需求，便于课堂参与和反馈。
Edmentum
edmentum.com
Edmentum是一个在线学习平台，提供个性化教育支持，帮助教育者和学生实现教育目标，增强学习体验。
Classroomscreen
classroomscreen.com
课堂屏幕是一个教育工具，帮助教师管理课堂和提高学生参与度，提供计时器、随机名称选择和测验等功能。
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative老师是一款互动评估工具，允许教师通过测验和投票实时评估学生理解，促进个性化学习。
SmartPass
smartpass.app
SmartPass是一个数字化的通行证应用，帮助学生管理出入教室，无需手机，支持虚拟排队和目的地管理，提高学校安全和文化。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia是一款为幼儿园管理者设计的综合工具，简化管理流程，促进师生与家长之间的沟通。支持出勤追踪和财务管理。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款澳大利亚的学校管理系统，由教育工作者为教育工作者开发，提供全面的教育软件解决方案。
WeVideo
wevideo.com
WeVideo 是一个多媒体创作工具，帮助教育工作者通过视频项目提升教学效果和互动学习。
iClicker
iclicker.com
iClicker是一款课堂响应系统，增强讲师与学生的互动，支持实时反馈和参与，适用于各种教学风格和学习方式。
Securly
securly.com
Securly是一款云基础网络过滤和监控工具，旨在为学生提供安全的在线环境，阻止不适当内容并监测互联网活动。
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool是一个学习平台，支持教师创建并管理课程，促进学习者互动，提供学习分析，帮助提升教育效果。
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl 是一款互动规划应用，帮助教师与学生直接沟通，管理课堂活动并跟踪学生进展，支持个性化学习。
Acadly
acadly.com
Acadly 是一个课堂互动工具，支持学生实时反馈、数学公式、即时通讯、问答和课堂管理，可在教室内外使用。
Codio
codio.com
Codio是一款在线教学平台，提供互动课程和自动评分工具，帮助学生更好地理解计算机科学，提高学习效果。
Qustodio
qustodio.com
Qustodio是一款父母控制应用，帮助家庭安全管理孩子的在线活动，包括屏幕时间限制、网站过滤和位置跟踪功能。
LanSchool
lanschool.com
LanSchool是一款课堂管理软件，支持教师实时监控学生屏幕，管理设备，促进安全学习，适用于多种操作系统。
Dyknow
dyknow.com
Dyknow是一个课堂管理工具，帮助K-12教师实时监控学生设备，阻止分心内容，提高学生参与度和学习效果。
Minga
minga.io
Minga是一款中学及高中管理平台，旨在提升学生安全性、参与度和行为，提供数字通行证、活动签到及行为奖励等工具。
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO是一个交互式虚拟教室平台，提供课堂管理、游戏化工具和课程准备，支持在线教学，无需额外软件。
Hāpara
hapara.com
Hāpara是面向纽约K-12学校的课堂管理软件，帮助教师有效管理Google Workspace中的教学和学生学习活动。
Echo360
echo360.com
Echo360是一个教育平台，支持录制、管理和共享教学内容，提供互动学习与评估功能，帮助教育者提升学生参与度。