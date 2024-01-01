PDF Translator

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PDF Translator 是一款 AI 工具，可以翻译多种文档类型，包括本机和扫描的 PDF 文件、jpeg、png 和 heif 格式的图像，以及 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 文件。 该工具可以访问 136 种不同的语言，可以提供高质量的翻译，而不会影响文档的原始文件格式或布局。 该工具使用由领先行业提供商 Google 和 Microsoft 提供支持的神经机器翻译 (NMT) 模型，提供高效可靠的翻译服务。 通过利用这些人工智能功能，PDF Translator 可确保翻译文本在多种语言中准确有效。此外，该工具可以满足全球企业和个人的需求，使其成为任何需要跨越语言障碍进行有效沟通的组织的宝贵补充。 简单且用户友好的界面可以轻松快速地进行翻译。 PDF Translator 对于专业人士、研究人员和学生来说是一个有用的工具，使他们能够轻松地以自己喜欢的语言访问信息。 总体而言，PDF Translator 是一款功能强大的 AI 工具，它利用 NMT 模型实现各种文档类型和语言的无缝翻译，使其成为希望快速有效翻译文档的企业和个人的高效可靠的选择。

网站： pdftranslator.dk

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