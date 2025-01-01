替代项 - PDF Candy

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款综合PDF管理工具，提供创建、编辑、共享和签署文档的功能，支持多种平台和设备。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF是一款多功能PDF管理工具，提供编辑、合并、拆分、转换、压缩和签署PDF的功能，适用于各种用户。
PDFescape
pdfescape.com
PDFescape是一款免费的PDF阅读器和编辑器，支持在线填写PDF表单、查看和注释PDF文件。
Convertio
convertio.co
Convertio 是一个在线文件转换工具，支持超过309种不同的文档、图片、音频和视频格式的转换。
JotForm
jotform.com
Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多功能PDF编辑器，支持创建、编辑、转换及电子签署PDF，适用于各种设备。提供OCR和密码保护功能。
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert是一个在线文件转换工具，支持音频、视频、文档、电子书、图像等多种格式的转换。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款用于文档编辑、签名和分发的工具，可与 Google Workspace 集成，支持多种文件格式和安全存储。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf是一款多功能在线工具，简化PDF文件的转换、压缩、编辑和签名，支持桌面和移动设备，集成云存储服务。
Xodo PDF.Online
pdf.online
Xodo PDF.Online是一个免费的PDF管理工具，支持合并、转换、编辑、压缩PDF文件，并提供实时协作和安全存储功能。
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller是一款基于云的应用，可编辑PDF、创建表单、收集数据、协作签署和传真文档，支持多设备使用。
Nitro
gonitro.com
Nitro是一个PDF和电子签名的文档管理解决方案，提供编辑、注释和安全签名功能，适用于多种行业。
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF是一个多平台的PDF工具，支持编辑、转换、OCR、签名、压缩等功能，便于用户随时随地管理PDF文档。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供工具以安全管理和发送PDF文档及表单，支持PDF编辑、签名与共享，并集成AI技术以增强文档处理。
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw 在线背景去除工具是一款免费在线工具，利用人工智能轻松去除照片背景，支持批量处理，使用安全，不留水印。
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile是一款全面的PDF编辑和转换工具，具有强大的OCR功能，可编辑、转换和组织PDF文档，方便高效。
Zamzar
zamzar.com
Zamzar是一个在线文件转换平台，支持1200多种格式，允许用户轻松地转换文档、图像、视频和音频文件。
PDFBEAR
pdfbear.com
PDFBEAR是一个免费的在线平台，提供PDF文件的转换、编辑、压缩、合并和分割等功能。支持签名和解锁，保护文档安全。
Sejda
sejda.com
Sejda是一款在线PDF编辑器，提供编辑、压缩、合并、分割和转换PDF等功能，支持多种操作系统，无需安装。
DeftPDF
deftpdf.com
DeftPDF是一款免费在线PDF编辑和转换工具，提供多种功能如编辑、合并、压缩、加密等，无需安装或订阅。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets是一款基于AI的智能文档处理服务，专注于光学字符识别(OCR)技术，能够自动提取多种文档中的数据，简化工作流程。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是一款云端PDF编辑和文档工作流软件，支持电子签名、文本编辑和团队协作，适用于个人和专业使用。
PDF.co
pdf.co
PDF.co是一个低代码平台，提供PDF转换、编辑、提取和自动化功能，支持与多个在线平台集成。
GorillaPDF
gorillapdf.com
GorillaPDF是一款免费的在线工具，支持将图像、文本、Excel和演示文稿转换为PDF，压缩、合并和加密PDF文件。
Hipdf
hipdf.com
Wondershare HiPDF是一款在线PDF工具，提供编辑、转换、压缩、合并等功能，支持AI协助处理PDF文档。
Macro
macro.com
Macro是一个综合文件工作区，提供文字处理器、PDF编辑、比较工具、自动化工具以及AI辅助写作和审阅功能。
Redactable
redactable.com
Redactable是一款基于云的文档修订工具，能有效安全地去除PDF及其他文件中的敏感信息，适用于各种行业和组织。
FoxyUtils
foxyutils.com
FoxyUtils 是一个文件转换工具，每进行 5,000 次转换就会为环境种植一棵树。
CraftMyPDF
craftmypdf.com
CraftMyPDF 是一个基于Web的平台，允许用户通过拖放编辑器自动生成和设计PDF文档，支持与Zapier等平台集成。
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift 是一款工具，帮助开发者将 HTML 文档高保真地转换为 PDF，支持 Node.js、Python 和 PHP，并提供水印和加密等功能。