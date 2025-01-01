替代项 - ParseHub

Distill
distill.io
Distill是一款自动化工具，用于监视网站、PDF和其他内容的变化，支持多平台通知及数据导入导出，适合个人和企业使用。
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot 是一款网站监控服务，实时检查网站的可用性，并在出现问题时通过多种渠道发送通知。
Hudu
hudu.com
Hudu是一个IT文档平台，帮助公司简化IT操作、管理任务和流程，支持与多种工具集成，实现更高效的工作管理。
VisualPing
visualping.io
VisualPing是一款网站监控工具，允许用户监测网页的视觉和内容变化，并在发生更改时发送通知。
PageCrawl.io
pagecrawl.io
PageCrawl.io 是一个监控网站变更的工具，支持跟踪价格、文本等，提供即时通知和监控报告。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte是一个自动化的竞争情报平台，运用人工智能帮助企业监控竞争对手活动，提供实时洞察和分析服务。
WebChange Detector
webchangedetector.com
WebChange检测器是一款用于监测WordPress网站视觉变化的工具，能及时发现并通知用户网页上的不想要的视觉变化。
Competitors App
competitors.app
竞争对手应用程序是一款监测竞争对手营销策略的工具，跟踪网站更新、SEO、社交媒体和广告活动。
SentryPage
sentrypage.com
SentryPage是一个网站防篡改管理工具，监控网站的入侵和篡改活动，配备攻击签名与外部资源引擎，提升监测敏感度。
Klue
klue.com
Klue是一个竞争情报平台，帮助产品营销人员收集、组织和分发竞争情报，提升战略决策和市场洞察能力。
ContentKing
contentkingapp.com
ContentKing是一款基于云的实时SEO审计和变更管理服务，帮助用户监控和优化网站在搜索引擎中的可见性。
Versionista
versionista.com
Versionista 是一款网站变更监控工具，可监视多个 URL 的更新，并提供实时通知和详细报告，帮助用户分析和优化网站内容。
Crayon
crayon.co
Crayon是一个竞争情报平台，自动收集和分析市场活动和趋势，帮助企业做出战略决策，节省时间和资源。
sken.io
sken.io
Sken.io 是一个监控网页变化的服务，提供电子邮件或手机通知。适用于企业和个人，便于跟踪价格、就业和行业动态等。
Lumar Monitor
lumar.io
Lumar Monitor是一款监控工具，评估网站技术健康，提供实时SEO问题见解，支持自定义警报和报告，适合大型网站使用。
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch是一个网站监控工具，可以跟踪网站的视觉、内容、源代码、技术、可用性和价格变化，还提供通知和报告功能。
ChangeTower
changetower.com
ChangeTower是一款网站监控和归档应用，可跟踪网站内容、代码和图像的变化，并在符合条件时发送通知。
Trackly
trackly.io
Trackly 监控网站变化并发送提醒，集中获取行业新闻、法规更新和竞争情报。支持可视化界面和团队工作流。
Raq.com
raq.com
Raq.com是一款为私募股权设计的监控应用，提供投资组合、目标和竞争对手的信息，帮助用户实现全面可视化和统一智能。
AlertBits
alertbits.com
AlertBits是一款网站变更监控工具，自动跟踪网页更新，帮助用户及时获得通知，节省检查时间，提升工作效率。
ProductPrime
productprime.io
ProductPrime是一个为在线购物网站老板设计的SaaS工具，提供网站监控、价格监控、关键词监控和社交媒体分析，帮助优化网店运营。
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor是一款竞争情报平台，通过实时跟踪竞争对手的活动，帮助企业做出数据驱动的决策，优化市场策略。