替代项 - Papermark

Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend是一个安全文档共享平台，帮助用户跟踪和控制文档的访问与互动，适合商业专业人士使用。
Sync
sync.com
Sync是一款安全的云存储和共享应用，提供文件管理、协作功能及隐私保护，支持多平台访问。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一个全面的协作工具，提供任务管理、视频会议、团队聊天和协作文档等功能，确保数据安全和隐私。
ShareFile
sharefile.com
ShareFile是一款安全的文件共享与协作平台，支持多设备访问、数据共享和项目管理，适合小型企业与团队。
Blackroom
blackroom.cc
Blackroom 是一款人工智能驱动的软件，帮助安全高效地管理机密项目，如尽职调查和并购交易。
Onehub
onehub.com
Onehub是一个安全的文件存储和共享平台，适用于各种规模的企业，提供加密保护和自定义选项，支持协作和项目管理。
Digify
digify.com
Digify是一款保护和管理机密文件的应用，提供访问控制、加密及追踪等功能，确保敏感信息的安全共享及合规性。
RMail
rmail.com
RMail应用提供电子邮件加密、电子签名和合规性服务，旨在保障用户隐私与数据安全，支持安全电子通信与交易。
FTAPI
ftapi.com
FTAPI是一个集成平台，支持安全有效地管理敏感数据工作流程，提供文件加密、自动化传输和数据合规功能。
DealRoom
dealroom.net
交易室是一款专注于简化并购流程的软件，支持买方和卖方交易，提高团队协作和项目管理效率。
HelpRange
helprange.com
HelpRange是一个虚拟数据室，安全存储和共享文档，并提供使用统计、警报及热图等实时洞察。
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa客户端门户是一个安全的数据管理平台，帮助企业更轻松地与客户互动，简化文件传输和账户管理。
Firmex
firmex.com
Firmex是一个安全的虚拟数据室，支持文档管理和协作，适用于各类组织的尽职调查和合规流程。提供易用的文档共享解决方案。
SecureDocs
securedocs.com
ReadySign是一款简单、实惠的电子签名软件，便于签署、存储和分享合同、发票和其他文件，提供透明的定价。
Clinked
clinked.com
Clinked是一个云端客户门户和协作工具，帮助团队在安全环境中高效共享文档和管理项目。
Virtual Vaults
virtualvaults.com
Virtual Vaults 是一个全功能的 M&A 管理平台，提供准备工作区、数据室以及安全存档功能，支持交易的整个生命周期。
DiliTrust
dilitrust.com
DiliTrust是一个支持法律和合规团队管理和组织文档及数据的平台，提供高级文档管理和数据分析功能，确保合规性和安全性。
DFIN Venue
dfinsolutions.com
DFIN Venue 是一个虚拟数据室软件，为金融、生物科学、采矿和科技等行业提供尽职调查服务。支持文件上传、查看和安全保护。
Drooms FLEX
drooms.com
Drooms FLEX是一款灵活的虚拟数据室（VDR）解决方案，提供安全文档管理和共享，支持多种业务需求与协作工作流程。
FirmRoom
firmroom.com
FirmRoom是一个安全的虚拟数据室，支持文档共享和协作，专注于并购交易中的尽职调查和文档管理。
Ansarada
ansarada.com
Ansarada是一个安全的平台，用于管理合并、筹款和其他金融交易，提供文档共享、协作和访问控制功能。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen是一款安全的合同管理软件，支持无纸化董事会会议和电子签名，帮助组织优化合同生命周期管理。
ShareVault
sharevault.com
ShareVault是一个安全的平台，用于在尽职调查等业务过程中，与第三方共享和管理敏感文件。
Orangedox
orangedox.com
Orangedox提供一键创建虚拟数据室的功能，可以与Google Drive同步，有效管理文档共享和跟踪，适用于金融尽职调查等场景。
Black Vault
dyma.ai
Black Vault是一款安全的虚拟数据室和数据防泄露解决方案，提供文件共享、访问控制和加密功能，保护敏感信息并促进协作。
Mvine
mvine.com
Mvine是一款云平台应用，提供网络安全服务，帮助组织创建协作门户和业务社交网络，实现数据和应用集成。
Imprima
imprima.com
Imprima虚拟数据室安全可靠，便于尽职调查交易的安全数据共享与协作。集成的AI工具可快速处理文件。
H1 Virtual Data Rooms
h1.io
H1虚拟数据室是一个安全的平台，用于在商业交易中存储、共享和管理敏感文档，确保数据保护和授权访问。
netfiles
netfiles.de
NetFiles是一个云端文件管理和协作平台，提供安全存储、文件共享和实时编辑功能，适合企业使用。
CapLinked
caplinked.com
CapLinked是一个安全分享和管理机密文件的云平台，适用于复杂交易和项目的多方互动。