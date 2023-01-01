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Overleaf 是一款基于云的协作 LaTeX 编辑器，用于编写、编辑和发布科学文档。 它与众多科学出版商合作，提供官方期刊 LaTeX 模板和直接提交链接。Overleaf 最初由 John Hammersley 和 John Lees-Miller 共同创立的 WriteLaTeX Limited 公司于 2012 年推出，名为 WriteLaTeX。 两人都是数学家，并受到自己在学术界的经验的启发，为协作科学写作创建了更好的解决方案。 他们从 2011 年开始开发 WriteLaTeX。 他们于 2014 年 1 月 16 日在伦敦大英图书馆举办的首次#FuturePub 活动中推出了 Overleaf 的测试版。2017 年 7 月 20 日，Overleaf 收购了 ShareLaTeX，创建了一个拥有超过 200 万用户的联合社区。 由此诞生了 Overleaf v2，将两者的原始功能合并到一个托管于 overleaf.com 的基于云的平台中。Overleaf 被选为参加 2013 年夏季 Bethnal Green Ventures (BGV) 加速器计划的十个团队之一。 该计划于2013年7月1日开始，持续3个月。 2013年9月19日，BGV 2013暑期项目Demo Day举行。公司于2014年获得Digital Science战略投资。 Overleaf 在 2014 年 Nominet Internet Awards 中荣获创新互联网业务奖，并在 SyndicateRoom 2018 年英国增长最快的 100 家企业名单中名列第 99 位。Overleaf 已成为《自然》、《科学》、Red Hats opensource.com 和 Red Hats opensource.com 上撰写科学出版物的工具。德国 IT 杂志 heise 在线。 “2017 年，位于瑞士日内瓦附近的欧洲粒子物理实验室 CERN 采用 Overleaf 作为其首选的协作创作平台。”Overleaf 提供了向科学期刊和会议提交的模板。例如，IEEE 和 Springer（包括 Nature）提到了使用 Overleaf 提交的可能性。

网站： overleaf.com

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