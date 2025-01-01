替代项 - OpenSpace

Matterport
matterport.com
Matterport应用通过3D摄像头和软件平台，实现建筑物的数字化，自动生成3D虚拟游览和多种空间数据。
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam是一款为承包商设计的照片管理应用，允许用户拍摄、组织、分享项目照片和详细信息，支持云存储和实时共享。
DroneDeploy
dronedeploy.com
DroneDeploy是一个综合平台，使用无人机和360度相机进行现实捕获，支持数据分析和工业应用，如建筑和农业。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。
Procore
procore.com
Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire是一个集成的工地管理软件，促进施工团队之间的信息共享和任务管理，提高项目效率和协作。
EarthCam
earthcam.com
EarthCam 是一个实时监控和记录建筑工地进展的应用，支持视频流、延时视频生成和团队协作分享。
Autodesk Construction Cloud
construction.autodesk.com
Autodesk Construction Cloud 应用是一款施工管理工具，支持项目文档存储、协作及进度追踪，方便团队高效管理施工项目。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。
Quickbase
quickbase.com
QuickBase是一个无代码平台，帮助用户创建自定义业务应用，自动化工作流和数据管理，增强协作与决策能力。
Kraaft
kraaft.co
Kraaft是一款为现场团队设计的即时消息应用，便于收集和整理工地信息，支持移动和网页访问。
Knowify
knowify.com
Knowify是为商业承包商和住宅装修者设计的管理平台，提供项目管理、成本管理、调度和集成会计功能。
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems是一款为建筑现场提供项目管理工具的应用，支持日报、安全管理、时间卡和图纸共享等功能。
Raken
rakenapp.com
Raken是一款现场管理应用程序，帮助建筑公司实时收集项目数据，简化文档处理和团队协作，提高项目效率。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io是一个基于云的平台，支持建筑项目的4D物流规划和仿真，帮助专业人员优化施工管理和提高项目可视化能力。
Revizto
revizto.com
Revizto是一款实时问题跟踪软件，专注于建筑、工程和施工领域的协作及BIM项目协调。
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar是一个数字化平台，支持建筑和房地产项目的文档管理、任务管理和沟通，提高效率与质量。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte是一款安全的多云平台，用于内容管理和协作，帮助企业保护数据并满足合规要求。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款综合建筑管理软件，可用于项目管理、客户关系和会计，支持团队协作和实时项目跟踪。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture是一个管理项目和数据的软件，帮助太阳能EPC和安装团队有效收集和组织现场信息，减少项目延迟和成本。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款现代化的建筑管理软件，帮助建筑商和承包商有效跟踪项目财务、管理任务和文档，以及团队协作。
Bluebeam
bluebeam.com
Bluebeam是一款专为AEC行业人士设计的数字文档管理软件，提供PDF创建、编辑、注释及实时协作功能，提升项目效率与团队合作。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款建筑估算和项目管理软件，简化估计、预算和项目管理流程，提升客户沟通与项目透明度。
GoFormz
goformz.com
GoFormz是一款用于创建数字表单和收集数据的平台，支持离线使用，可以自动化流程并与其他业务应用集成。
Buildern
buildern.com
Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas是一个移动数据收集应用，帮助企业简化工作流程，支持自定义表单和数据管理。可用于各行业，具备离线收集和多媒体集成。
Reconstruct
reconstructinc.com
重建是一款远程质量控制和进度监控应用，利用现实映射技术帮助用户创建三维模型，分析复杂结构，优化工作流程。
StructionSite
structionsite.com
结构站是一款用于自动捕捉和组织施工现场照片的应用，支持360度拍摄，并按日期和楼层位置分类。
Fonn
fonn.com
Fonn是一款针对建筑团队的项目管理软件，旨在提高工作效率，减少错误，帮助承包商在施工现场解决问题，节省时间与成本。
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive 是一款用于管理工地的应用，提供基于位置的调度、进度跟踪和现场管理，支持桌面和移动设备使用。