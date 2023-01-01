OneLogin, Inc. 是一家基于云的身份和访问管理 (IAM) 提供商，为企业级企业和组织设计、开发和销售统一访问管理系统 (UAM) 平台。 OneLogin 由 Thomas Pedersen 和 Christian Pedersen 兄弟于 2009 年创立，是一家处于后期阶段的私营公司。OneLogin 被评为 Gartner 访问管理魔力象限中的远见者。 OneLogin UAM 平台是一个访问管理系统，它使用单点登录 (SSO) 和云目录，使组织能够管理用户对本地和云应用程序的访问。该平台还包括用户配置、生命周期管理和多重身份验证 (MFA)。 OneLogin 总部位于旧金山，在华盛顿雷德蒙德、伦敦和瓜达拉哈拉设有开发办公室。该公司举办年度 Connect 用户大会。

网站： onelogin.com

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